Estados Unidos

Donald Trump presiona a Zelensky para buscar un acuerdo con Rusia y sostiene que está en contacto con líderes de Europa

El mandatario estadounidense insistió en que una amplia mayoría en Ucrania reclama el fin del conflicto y defendió su estrategia de no acudir a encuentros hasta ver avances

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos, 17 de octubre de 2025 (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, “tiene que ser realista” ante el avance de las negociaciones destinadas a cerrar un acuerdo con Rusia que permita detener la invasión iniciada en febrero de 2022. Las declaraciones, realizadas desde la Casa Blanca, abren una nueva fase de presión pública sobre Kiev en momentos en que Washington busca acelerar una salida negociada al conflicto.

Trump sostuvo que el 82% de la población ucraniana “está exigiendo que se llegue a un acuerdo” y describió un escenario de desgaste humano severo. Aunque no citó la fuente de ese dato, insistió en que Ucrania está “perdiendo miles y miles de personas cada semana”, un argumento que utiliza para justificar su estrategia de impulsar un cierre rápido de las hostilidades.

El mandatario subrayó que su Administración está dedicando “mucho tiempo y esfuerzo” a las conversaciones con Kiev y Moscú. Aseguró que distintos actores internacionales perciben el proceso “más cerca que nunca” de un desenlace, y repitió que confía en resolver el asunto “en muy poco tiempo”, sin detallar los términos de un eventual acuerdo ni las concesiones en discusión.

Trump explicó que habló con los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido, a quienes describió como “muy buenos amigos”. Según relató, la conversación se centró en la situación en Ucrania y en las condiciones para avanzar hacia un marco común. Declaró que los mandatarios europeos le pidieron asistir a una reunión este fin de semana en Europa, pero afirmó que no viajará hasta que existan “resultados” claros, porque no quiere “perder el tiempo”.

FOTO DE ARCHIVO: El presidente
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, escucha al primer ministro británico, Keir Starmer, mientras habla durante una cumbre sobre Ucrania en Lancaster House en Londres, Reino Unido. 2 de marzo de 2025 (Christophe Ena/Pool vía REUTERS)

El presidente estadounidense remarcó que “a veces hay que dejar que la gente se pelee, a veces no”, una frase con la que buscó describir las dinámicas sobre el terreno. Sin embargo, sostuvo que la pérdida de vidas vuelve “ridículo” prolongar el conflicto sin una perspectiva de acuerdo.

Las declaraciones se produjeron horas después de que una delegación estadounidense celebrara conversaciones con representantes ucranianos sobre la reconstrucción y la recuperación económica del país, un frente que Washington considera central para estabilizar la posguerra si se alcanza un pacto. Ambas partes evaluaron el documento marco redactado por Estados Unidos, cuyos lineamientos fueron inicialmente objetados por Kiev y varias capitales europeas.

Zelensky afirmó que Ucrania ya actualizó sus observaciones al texto que establece las bases para el fin de la guerra. Según un comunicado oficial, el presidente destacó que la “seguridad general” deberá sostener la futura “seguridad económica” y establecer un entorno estable para la inversión. Señaló además que está acordado un nuevo ciclo de contactos técnicos entre los equipos negociadores.

El mandatario ucraniano insistió en que Kiev no generará demoras en el proceso y aseguró que el objetivo es obtener resultados concretos. También adelantó una reunión con la Coalición de Voluntarios, un grupo clave en la movilización civil y militar del país, para abordar la situación interna y las expectativas en torno a las negociaciones.

Un helicóptero militar ucraniano dispara
Un helicóptero militar ucraniano dispara durante unas maniobras navales en el noroeste del Mar Negro, Ucrania, en esta imagen difundida el 29 de enero de 2022 (Las Fuerzas Navales de Ucrania/Handout via REUTERS)

En paralelo, Zelensky confirmó que mantuvo una conversación con legisladores ucranianos sobre la posibilidad de celebrar elecciones bajo la ley marcial. La discusión estalló tras acusaciones de la oposición y de algunos sectores internacionales que lo señalan por supuestamente intentar prolongar su mandato sin votación. El presidente negó de plano esas especulaciones y afirmó que era necesario ofrecer “respuestas legales” a las dudas planteadas por socios occidentales.

Zelensky sostuvo que el debate electoral “no es fácil” y aseguró que Ucrania no necesita “presión” externa sobre ese punto. Aun así, pidió a los diputados que presenten propuestas concretas y recordó que muchos de los desafíos de seguridad que condicionan una eventual elección dependen del apoyo de Estados Unidos y otros aliados, especialmente en materia de defensa antiaérea y financiamiento.

El cruce público entre Washington y Kiev revela una reorganización de fuerzas en la diplomacia del conflicto. La insistencia de Trump en un acuerdo rápido apunta a reducir costos para Estados Unidos y redefinir su papel en la seguridad europea, mientras que Ucrania intenta preservar su autonomía negociadora y garantizar que cualquier pacto incluya garantías efectivas de seguridad. El equilibrio entre ambas agendas será determinante para el rumbo de la guerra y para la arquitectura política de la región en los próximos meses.

Temas Relacionados

ZelenskyUcraniaTrumpRusiaGuerra Rusia Ucrania

Últimas Noticias

Un hombre falleció tras ser atropellado por una máquina quitanieves durante una tormenta invernal

Un accidente fatal ocurrió en un estacionamiento cercano a la Terminal 2 del aeropuerto de Minneapolis-Saint Paul en medio de intensas nevadas que azotaron la noche del martes

Un hombre falleció tras ser

Un hombre intentó asesinar a su madre de 82 años diagnosticada con demencia, usando una sartén y almohadas

Las autoridades confirmaron que el hombre permanece bajo custodia y sin derecho a fianza, mientras la víctima recibe atención médica por lesiones graves sufridas durante el ataque

Un hombre intentó asesinar a

Estados Unidos difundió imágenes del operativo que permitió incautar un petrolero iraní frente a Venezuela

El barco, vinculado al transporte de crudo venezolano destinado a financiar organizaciones terroristas, fue confiscado en aguas internacionales

Estados Unidos difundió imágenes del

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Trump en Los Ángeles

El fallo obliga a devolver el control de las fuerzas al gobernador de California, Gavin Newsom, y da plazo al gobierno para apelar

Un juez federal de Estados

Wall Street cerró al alza tras el nuevo recorte de tasas de la Reserva Federal

El Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq registraron avances al concluir la jornada, impulsados por las expectativas de mayor crecimiento y una menor inflación

Wall Street cerró al alza
DEPORTES
“Hoy rendí mi primera materia”:

“Hoy rendí mi primera materia”: fue campeón del mundo con Argentina y a los 75 años aprobó con un 10 un examen del secundario

La impactante cifra con la que Independiente Rivadavia tasó a Sebastián Villa: los importantes clubes interesados

Asistencia de rabona y definición letal: el golazo del River al Manchester City en la Messi Cup

La terminante decisión del Palmeiras sobre el futuro de Abel Ferreira luego de su primer año sin títulos como entrenador

Egresó la primera camada de Directores Deportivos Pro de la AFA: los jugadores consagrados que recibieron su diploma

TELESHOW
El regalo de Donato de

El regalo de Donato de Santis que conmovió a Wanda Nara en su cumpleaños: “Me emocionaste tanto”

El cuestionamiento a Mauro Icardi por el video de la China Suárez con su perro Tano: “Es al que sus hijas extrañan”

Los días de Maxi López y su esposa Daniela Christiansson en un lujoso hotel en los Alpes franceses

Leticia Brédice habló del sufrimiento que vivió por su obsesión con la delgadez: “Pesaba 40 kilos y me seguía viendo gorda”

Valentina Cervantes mostró cómo vive la Navidad en Londres junto a Enzo Fernández y sus hijos

INFOBAE AMÉRICA

María Corina Machado pondrá fin

María Corina Machado pondrá fin a su clandestinidad con un discurso que pronunciará esta madrugada en Oslo

Estados Unidos aplicará un nuevo paquete de sanciones comerciales al régimen de Nicaragua

La gran hipocresía de algunos ‘demócratas’

Hamas acepta “congelar” sus armas pero rechaza el desarme total exigido en el plan de paz para Gaza impulsado por Trump

De New Yardbirds a leyenda: la increíble historia detrás del nombre Led Zeppelin, según sus protagonistas