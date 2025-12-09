Estados Unidos

Retiran del mercado un medicamento para la presión por contaminación con otro fármaco

La autoridad sanitaria informó que varios lotes fueron retirados tras detectarse la presencia de un compuesto ajeno a la fórmula original

Guardar
La FDA retira más de
La FDA retira más de 11.100 frascos de Ziac en Estados Unidos por contaminación cruzada con ezetimiba. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió un retiro nacional de tabletas de un medicamento para la presión arterial tras descubrir contaminación cruzada con un principio activo utilizado para reducir el colesterol. Esta acción abarca más de 11.100 frascos distribuidos en todo el país y se anunció el 1 de diciembre de 2023, luego del hallazgo en muestras de laboratorio que forman parte de los controles de calidad implementados por la autoridad regulatoria. El retiro afecta tanto a pacientes como a farmacias y proveedores de servicios médicos, quienes deberán verificar el inventario para evitar el uso inadvertido de los lotes involucrados.

Según datos oficiales de la FDA, el motivo principal de la medida fue la identificación de “trazas de ezetimiba”, el principio activo de un fármaco para reducir el colesterol, en muestras de bisoprolol fumarato e hidroclorotiazida comercializadas bajo el nombre Ziac. Los análisis determinan que la presencia de ezetimiba no representa un riesgo alto para la salud pública, por lo que el retiro queda clasificado como Clase III, conforme a los criterios de la propia agencia federal. Los lotes afectados estaban en circulación y corresponden a diferentes presentaciones y fechas de vencimiento confirmadas por la entidad sanitaria.

La empresa responsable de los productos afectados es Glenmark Pharmaceuticals, fabricante con instalaciones en Elmwood Park, Nueva Jersey. De acuerdo a la información de la FDA, Glenmark produce en esa planta tanto el antihipertensivo como la ezetimiba, condición que posibilitó la contaminación accidental durante el proceso de fabricación. Tras el detectarse la situación, Glenmark comunicó el hecho y ejecutó el retiro voluntario, en cumplimiento con la normativa estadounidense.

¿Por qué la FDA retiró medicamentos para la presión arterial en Estados Unidos?

La decisión de la FDA se fundamentó en el hallazgo de trazas de ezetimiba al analizar lotes de bisoprolol fumarato e hidroclorotiazida en el marco de los controles post-comercialización que exige la ley. La FDA especificó que “la exposición al producto contaminado no es probable que cause consecuencias adversas en la salud”, de acuerdo a la clasificación Clase III empleada para estos escenarios. El retiro forma parte de la política de prevención y control de calidad que deben seguir los fabricantes que detectan cualquier anomalía en sus productos.

En el comunicado oficial, la FDA informó que la combinación de ambos procesos de producción en una misma planta facilitó la contaminación cruzada, pese a las precauciones industriales. Las autoridades reforzaron la recomendación de evitar el consumo de productos pertenecientes a los lotes señalados y gestionaron la publicación de la alerta en canales oficiales actualizados.

El retiro nacional afecta a
El retiro nacional afecta a pacientes, farmacias y proveedores de salud que deben revisar sus inventarios de medicamentos antihipertensivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los lotes y presentaciones incluidos en el retiro nacional de la FDA?

Los productos incluidos en el retiro corresponden a:

  • Frascos de 30 tabletas (NDC 68462-878-30)
  • Frascos de 100 tabletas (NDC 68462-878-01)
  • Frascos de 500 tabletas (NDC 68462-878-05)

La FDA detalló que estas presentaciones contienen bisoprolol fumarato e hidroclorotiazida bajo el nombre comercial Ziac. Los lotes sujetos a esta medida tienen fechas de expiración que varían entre noviembre de 2025 y mayo de 2026. El fabricante, Glenmark Pharmaceuticals, dispuso canales de consulta para farmacias, médicos y pacientes con el objetivo de facilitar el retiro y evitar su dispensación accidental.

¿Qué es el medicamento Ziac y para qué sirve?

Ziac es un medicamento aprobado en Estados Unidos cuya fórmula combina bisoprolol fumarato, un betabloqueante, e hidroclorotiazida, un diurético. Según la descripción clínica de la Mayo Clinic, esta combinación se prescribe para tratar la presión arterial alta al regular el ritmo cardiaco y favorecer la eliminación de sodio y agua fuera del organismo. Está dirigido a personas con hipertensión arterial para reducir el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares, bajo supervisión médica.

El medicamento no incluye ezetimiba en su formulación aprobada, por lo que la aparición accidental de este principio activo constituye una desviación de las normas establecidas y un motivo para el retiro inmediato.

La contaminación detectada en Ziac
La contaminación detectada en Ziac se originó en la planta de Glenmark Pharmaceuticals en Nueva Jersey, donde se fabrican ambos principios activos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la contaminación con ezetimiba no se considera de alto riesgo?

La FDA explicó que el nivel de ezetimiba identificado en los lotes retirados es tan bajo que no representa un riesgo claro para la mayoría de los pacientes expuestos, por lo que el retiro fue clasificado en la categoría más baja, Clase III. Esta clasificación se utiliza cuando la exposición es accidental y no existen antecedentes documentados de daños asociados a la cantidad presente en los comprimidos.

A pesar del bajo riesgo, se solicita a los usuarios afectados consultar con su médico antes de modificar el tratamiento. La precaución responde al compromiso de la FDA y el fabricante por asegurar la seguridad de todos los productos médicos en circulación en Estados Unidos.

¿Qué recomienda la FDA a los pacientes y farmacias ante este retiro?

La FDA solicita a los pacientes que posean alguno de los frascos afectados suspender el uso del medicamento únicamente después de consultar con su médico o farmacéutico. Las farmacias deben revisar su inventario, aislar los productos con los números de lote indicados y coordinar el retorno de los medicamentos a los canales habilitados por el fabricante.

Las recomendaciones oficiales incluyen la verificación de los números de lote, consulta con profesionales de la salud y la revisión de la información regulatoria en la web de la FDA. Los pacientes pueden comunicarse directamente con Glenmark Pharmaceuticals o con la FDA para aclarar dudas y recibir orientación respecto a este retiro.

Los lotes afectados de Ziac
Los lotes afectados de Ziac incluyen frascos de 30, 100 y 500 tabletas con fechas de vencimiento entre noviembre de 2025 y mayo de 2026. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo respondió Glenmark Pharmaceuticals ante la alerta de la FDA?

Glenmark Pharmaceuticals comunicó de forma voluntaria el incidente a la FDA y puso en marcha el proceso de recuperación de los frascos distribuidos en el mercado estadounidense. El laboratorio aseguró que reforzará los controles en sus procesos productivos e insta a médicos y farmacias a colaborar con el retiro para minimizar el riesgo de exposición al principio activo no declarado.

El proceso continúa bajo supervisión de la FDA, que mantiene publicada la alerta y actualizará cualquier información relevante en sus canales oficiales.

¿Cuál es el impacto para pacientes o proveedores de salud tras el retiro del medicamento antihipertensivo?

El retiro afecta directamente a quienes hayan recibido alguno de los más de 11.000 frascos involucrados en la alerta y requiere una revisión proactiva de los stocks en farmacias y centros médicos de Estados Unidos. El objetivo es impedir que el medicamento contaminado se dispensen a nuevos pacientes y garantizar la seguridad en la cadena de suministro.

La información actualizada y los canales de consulta oficiales de la FDA y Glenmark Pharmaceuticals permanecen habilitados para aclarar las dudas del público y de profesionales del sector. El monitoreo regulatorio continuará hasta confirmar que los lotes afectados han sido eliminados del circuito comercial.

Temas Relacionados

Retiro de medicamentosFDAAntihipertensivossaludmedicinaestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Estados Unidos pidió frenar la violencia en la frontera entre Camboya y Tailandia

El gobierno de Washington expresó inquietud por la escalada de violencia y solicitó a las autoridades de ambos países que prioricen la seguridad de la población civil atrapada en medio de los enfrentamientos

Estados Unidos pidió frenar la

Qué es la vitamina K y cuáles son los riesgos de que no se inyecte a los recién nacidos

Los recientes estudios han revelado un incremento en el rechazo de los padres estadounidenses a que se les suministre esta importante sustancia a sus hijos

Qué es la vitamina K

Trump cuestionó el liderazgo de la OTAN y calificó a la mayoría de países de Europa como “decadentes”

El mandatario lanzó señalamientos sobre el declive estructural en varias naciones del viejo continente y dudas respecto a la conveniencia de ampliar la alianza atlántica

Trump cuestionó el liderazgo de

EEUU advierte a los viajeros sobre el brote de una enfermedad sin tratamiento en cuatro destinos internacionales

El aviso se emitió luego de que organismos de salud pública confirmaran aumentos sostenidos en varias zonas afectadas, lo que llevó a recomendar medidas adicionales para reducir riesgos durante estancias en el extranjero

EEUU advierte a los viajeros

Art Basel Miami Beach cerró con más de 80.000 visitantes

El evento reunió a galerías de decenas de países y presentó una amplia oferta de arte contemporáneo, con énfasis en obras digitales y adquisiciones de artistas reconocidos y emergentes

Art Basel Miami Beach cerró
DEPORTES
“Para toda la vida”: el

“Para toda la vida”: el recuerdo de River Plate a siete años de ganar la Libertadores en Madrid con un guiño a los hinchas

La desopilante historia de Maxi López y sus salidas nocturnas con Ronaldinho en el Barcelona: “Ya no lo quería atender”

Indignación en la NFL por una jugada antideportiva que podría ponerle fin a la carrera de una figura

Día clave para el futuro de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors en medio de la polémica tras la eliminación ante Racing

El explosivo escándalo detrás de la salida del “despiadado” asesor de Red Bull que fue clave en la llegada de Verstappen a la F1

TELESHOW
Gimena Accardi contó cómo atraviesa

Gimena Accardi contó cómo atraviesa el duelo a 6 meses de separarse de Nico Vázquez: “Estoy un poco asexuada”

El ida y vuelta entre Mario Pergolini y Fernando Bravo por su rivalidad futbolística: “No maltrates al invitado”

El cuarteto conquista al mundo: la UNESCO lo incluyó como Patrimonio Cultural de la Humanidad

Maxi López contó qué es lo que más le molesta de Wanda Nara: “¡No lo quiero más!"

La emotiva dedicatoria de Lorena Vega al ganar su primer Martín Fierro: “¡Qué suerte que estás viva, mamá!"

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos pidió frenar la

Estados Unidos pidió frenar la violencia en la frontera entre Camboya y Tailandia

Lituania declaró una emergencia nacional por los globos bielorrusos que violan su espacio aéreo

Al menos siete personas murieron tras estrellarse un avión de transporte militar ruso An-22

Estos son los cuatro finalistas del Premio Turner 2025

Creta, mito e historia de la isla reconocida por la UNESCO como patrimonio mundial