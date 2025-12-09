Retiran del mercado un medicamento para la presión por contaminación con otro fármaco

La FDA retira más de 11.100 frascos de Ziac en Estados Unidos por contaminación cruzada con ezetimiba. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió un retiro nacional de tabletas de un medicamento para la presión arterial tras descubrir contaminación cruzada con un principio activo utilizado para reducir el colesterol. Esta acción abarca más de 11.100 frascos distribuidos en todo el país y se anunció el 1 de diciembre de 2023, luego del hallazgo en muestras de laboratorio que forman parte de los controles de calidad implementados por la autoridad regulatoria. El retiro afecta tanto a pacientes como a farmacias y proveedores de servicios médicos, quienes deberán verificar el inventario para evitar el uso inadvertido de los lotes involucrados.

Según datos oficiales de la FDA, el motivo principal de la medida fue la identificación de “trazas de ezetimiba”, el principio activo de un fármaco para reducir el colesterol, en muestras de bisoprolol fumarato e hidroclorotiazida comercializadas bajo el nombre Ziac. Los análisis determinan que la presencia de ezetimiba no representa un riesgo alto para la salud pública, por lo que el retiro queda clasificado como Clase III, conforme a los criterios de la propia agencia federal. Los lotes afectados estaban en circulación y corresponden a diferentes presentaciones y fechas de vencimiento confirmadas por la entidad sanitaria.

La empresa responsable de los productos afectados es Glenmark Pharmaceuticals, fabricante con instalaciones en Elmwood Park, Nueva Jersey. De acuerdo a la información de la FDA, Glenmark produce en esa planta tanto el antihipertensivo como la ezetimiba, condición que posibilitó la contaminación accidental durante el proceso de fabricación. Tras el detectarse la situación, Glenmark comunicó el hecho y ejecutó el retiro voluntario, en cumplimiento con la normativa estadounidense.

¿Por qué la FDA retiró medicamentos para la presión arterial en Estados Unidos?

La decisión de la FDA se fundamentó en el hallazgo de trazas de ezetimiba al analizar lotes de bisoprolol fumarato e hidroclorotiazida en el marco de los controles post-comercialización que exige la ley. La FDA especificó que “la exposición al producto contaminado no es probable que cause consecuencias adversas en la salud”, de acuerdo a la clasificación Clase III empleada para estos escenarios. El retiro forma parte de la política de prevención y control de calidad que deben seguir los fabricantes que detectan cualquier anomalía en sus productos.

En el comunicado oficial, la FDA informó que la combinación de ambos procesos de producción en una misma planta facilitó la contaminación cruzada, pese a las precauciones industriales. Las autoridades reforzaron la recomendación de evitar el consumo de productos pertenecientes a los lotes señalados y gestionaron la publicación de la alerta en canales oficiales actualizados.

El retiro nacional afecta a pacientes, farmacias y proveedores de salud que deben revisar sus inventarios de medicamentos antihipertensivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los lotes y presentaciones incluidos en el retiro nacional de la FDA?

Los productos incluidos en el retiro corresponden a:

Frascos de 30 tabletas (NDC 68462-878-30)

Frascos de 100 tabletas (NDC 68462-878-01)

Frascos de 500 tabletas (NDC 68462-878-05)

La FDA detalló que estas presentaciones contienen bisoprolol fumarato e hidroclorotiazida bajo el nombre comercial Ziac. Los lotes sujetos a esta medida tienen fechas de expiración que varían entre noviembre de 2025 y mayo de 2026. El fabricante, Glenmark Pharmaceuticals, dispuso canales de consulta para farmacias, médicos y pacientes con el objetivo de facilitar el retiro y evitar su dispensación accidental.

¿Qué es el medicamento Ziac y para qué sirve?

Ziac es un medicamento aprobado en Estados Unidos cuya fórmula combina bisoprolol fumarato, un betabloqueante, e hidroclorotiazida, un diurético. Según la descripción clínica de la Mayo Clinic, esta combinación se prescribe para tratar la presión arterial alta al regular el ritmo cardiaco y favorecer la eliminación de sodio y agua fuera del organismo. Está dirigido a personas con hipertensión arterial para reducir el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares, bajo supervisión médica.

El medicamento no incluye ezetimiba en su formulación aprobada, por lo que la aparición accidental de este principio activo constituye una desviación de las normas establecidas y un motivo para el retiro inmediato.

La contaminación detectada en Ziac se originó en la planta de Glenmark Pharmaceuticals en Nueva Jersey, donde se fabrican ambos principios activos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la contaminación con ezetimiba no se considera de alto riesgo?

La FDA explicó que el nivel de ezetimiba identificado en los lotes retirados es tan bajo que no representa un riesgo claro para la mayoría de los pacientes expuestos, por lo que el retiro fue clasificado en la categoría más baja, Clase III. Esta clasificación se utiliza cuando la exposición es accidental y no existen antecedentes documentados de daños asociados a la cantidad presente en los comprimidos.

A pesar del bajo riesgo, se solicita a los usuarios afectados consultar con su médico antes de modificar el tratamiento. La precaución responde al compromiso de la FDA y el fabricante por asegurar la seguridad de todos los productos médicos en circulación en Estados Unidos.

¿Qué recomienda la FDA a los pacientes y farmacias ante este retiro?

La FDA solicita a los pacientes que posean alguno de los frascos afectados suspender el uso del medicamento únicamente después de consultar con su médico o farmacéutico. Las farmacias deben revisar su inventario, aislar los productos con los números de lote indicados y coordinar el retorno de los medicamentos a los canales habilitados por el fabricante.

Las recomendaciones oficiales incluyen la verificación de los números de lote, consulta con profesionales de la salud y la revisión de la información regulatoria en la web de la FDA. Los pacientes pueden comunicarse directamente con Glenmark Pharmaceuticals o con la FDA para aclarar dudas y recibir orientación respecto a este retiro.

Los lotes afectados de Ziac incluyen frascos de 30, 100 y 500 tabletas con fechas de vencimiento entre noviembre de 2025 y mayo de 2026. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo respondió Glenmark Pharmaceuticals ante la alerta de la FDA?

Glenmark Pharmaceuticals comunicó de forma voluntaria el incidente a la FDA y puso en marcha el proceso de recuperación de los frascos distribuidos en el mercado estadounidense. El laboratorio aseguró que reforzará los controles en sus procesos productivos e insta a médicos y farmacias a colaborar con el retiro para minimizar el riesgo de exposición al principio activo no declarado.

El proceso continúa bajo supervisión de la FDA, que mantiene publicada la alerta y actualizará cualquier información relevante en sus canales oficiales.

¿Cuál es el impacto para pacientes o proveedores de salud tras el retiro del medicamento antihipertensivo?

El retiro afecta directamente a quienes hayan recibido alguno de los más de 11.000 frascos involucrados en la alerta y requiere una revisión proactiva de los stocks en farmacias y centros médicos de Estados Unidos. El objetivo es impedir que el medicamento contaminado se dispensen a nuevos pacientes y garantizar la seguridad en la cadena de suministro.

La información actualizada y los canales de consulta oficiales de la FDA y Glenmark Pharmaceuticals permanecen habilitados para aclarar las dudas del público y de profesionales del sector. El monitoreo regulatorio continuará hasta confirmar que los lotes afectados han sido eliminados del circuito comercial.