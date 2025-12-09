Guerra por Warner Bros Discovery: Netflix sostuvo que la oferta de Paramount era esperable y aseguró que sigue confiada en cerrar su acuerdo

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos (REUTERS)

Netflix afirmó el lunes que mantiene plena confianza en cerrar su acuerdo con Warner Bros. Discovery (WBD), pese a la oferta pública de adquisición en efectivo presentada por Paramount Skydance, que desafió de manera directa el pacto previamente anunciado entre Netflix y el gigante del entretenimiento.

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, sostuvo que la ofensiva de Paramount Skydance era “totalmente esperada”, pero remarcó que su compañía continúa “superconfiada” en completar la transacción acordada con WBD. “Hay un trato hecho del que estamos increíblemente contentos”, afirmó el ejecutivo durante una conferencia realizada en Nueva York por el grupo financiero UBS. Añadió que el acuerdo representa beneficios para “los accionistas, los consumidores y la protección de empleos en la industria del entretenimiento”.

La oferta hostil presentada por Paramount este lunes ascendió a 30 dólares por acción en efectivo, por encima de los 27,75 dólares por acción comprometidos por Netflix. La valoración total propuesta por Paramount alcanzó los 108.400 millones de dólares, incluido el nivel de deuda de WBD, cifra que la empresa calificó como “una prima del 139% sobre el precio de las acciones de Warner en septiembre”.

El presidente y director ejecutivo de Paramount, David Ellison, sostuvo que “los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior en efectivo”. Según explicó, la propuesta de Netflix era “inferior e incierta”. En declaraciones al canal CNBC, Ellison afirmó: “Nuestra oferta es la más alta entre las que están sobre la mesa”.

El presidente y director ejecutivo de Paramount, David Ellison (REUTERS)

A diferencia de Netflix, cuyo acuerdo se concentra en el estudio Warner Bros. y la plataforma de streaming HBO Max, Paramount Skydance anunció su intención de adquirir la totalidad de WBD, incluida su extensa cartera de canales de televisión como CNN y Discovery, que no están contemplados en el pacto con Netflix. WBD evaluaba previamente separar estos activos por su menor potencial de crecimiento dentro del mercado estadounidense de televisión por cable.

Medios especializados como Deadline y Fortune afirmaron que la ofensiva de Paramount está respaldada por fondos soberanos de Oriente Medio y por la firma privada vinculada al empresario Jared Kushner, asesor y yerno del presidente Donald Trump. Estos portales indicaron que ese respaldo financiero ofrece a Paramount “una propuesta firme y rápida en efectivo”.

Ellison también argumentó que su compañía posee “más certeza de obtener la aprobación de los reguladores” en comparación con Netflix. Para sostener la oferta, el grupo recurrió en parte al patrimonio de la familia Ellison. Su padre, Larry Ellison, figura como una de las personas más ricas del mundo.

En paralelo, el presidente Donald Trump expresó el domingo en Washington sus dudas sobre la eventual unión entre Netflix y Warner Bros. “Netflix ya tiene una cuota de mercado muy grande”, afirmó. “Eso podría ser un problema”, agregó. Según estimaciones recientes, una fusión entre Netflix y HBO Max uniría a dos de las tres plataformas de video más grandes del mundo, con más de 300 millones de suscriptores en Netflix y 128 millones en HBO Max.

Guerra por Warner Bros Discovery: Netflix sostuvo que la oferta de Paramount era esperable y aseguró que sigue confiada en cerrar su acuerdo (REUTERS)

“La competencia sufriría si el primer servicio mundial de streaming se fusiona con el tercero”, afirmó Ellison, quien además cuenta con un vínculo cercano con Trump debido al apoyo financiero que Larry Ellison aportó a las campañas del presidente.

Sarandos, por su parte, destacó que el acuerdo entre Netflix y WBD ya cuenta con “un acuerdo formal aprobado por los consejos de administración de ambas compañías”, por lo que aseguró que “la transacción sigue adelante según lo planificado”. El ejecutivo añadió que la combinación permitiría “una integración más fluida de contenido y capacidades de producción”, con beneficios directos para suscriptores y creadores.

Las acciones de WBD subieron 4,4% el lunes en Wall Street, mientras que las de Paramount avanzaron 9 %. Las de Netflix retrocedieron 3,4 %. Paramount aseguró que recurrió a los accionistas debido a que el consejo de WBD “persigue una propuesta inferior” y anticipó que su oferta en efectivo pretende evitar “un proceso complicado de aprobación regulatoria”.

Paramount Skydance reiteró que su intención es adquirir “todo WBD”, incluidos sus estudios, plataformas y canales, en un movimiento que volvió a intensificar una de las pujas corporativas más relevantes en la industria del entretenimiento global.

(Con información de EFE y AFP)