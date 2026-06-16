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Abrir archivos desde la carpeta temporal del navegador es el peor error si tienes PC

Descargas de fuentes no oficiales y la piratería de software disparan el riesgo de hackeos

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Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Abrir descargas desde la carpeta temporal dispara infecciones por infostealers - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de los infostealers, programas diseñados para robar información confidencial, está vinculado a un simple pero peligroso hábito digital: abrir archivos directamente desde la carpeta temporal del navegador.

Un reciente estudio en ciberseguridad de Kaspersky reveló que más de un tercio de las infecciones por este tipo de malware surgen por esa práctica, demostrando que las amenazas avanzadas no siempre requieren técnicas sofisticadas para tener éxito.

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La relevancia de este patrón radica en su frecuencia y en el impacto que puede tener tanto en usuarios individuales como en empresas. El incremento de infecciones durante 2025, del 59% solo en un año, subraya que el eslabón más débil sigue siendo el comportamiento del usuario, especialmente cuando no se evalúa el origen ni la seguridad de los archivos descargados.

Plano cerrado de una mano pálida apoyada en el teclado de una laptop, iluminada por una luz azul fría que emana de la pantalla en un entorno oscuro.
Qué es un infostealer y cómo puede vaciar cuentas sin que la víctima lo note - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la carpeta temporal es el principal foco de infecciones

Al descargar archivos desde internet, muchos navegadores almacenan estos elementos primero en el directorio temporal de Windows (C:\Users\AppData\Local\Temp). El problema surge cuando los usuarios ejecutan directamente esos archivos, sin trasladarlos ni analizarlos, facilitando la entrada de malware sin necesidad de técnicas de evasión sofisticadas. Según los expertos en ciberseguridad el 35% de las infecciones por infostealers analizadas se originaron en esa carpeta.

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La segunda ubicación más habitual es C:\Windows\Microsoft.NET\Framework, donde los atacantes aprovechan la inyección de procesos y el uso de recursos legítimos del sistema (living-off-the-land) para evadir los controles de seguridad. Este método está presente en el 32% de los casos y es característico de familias de malware avanzado como Lumma.

El análisis señaló dos comportamientos de riesgo: descargar software de fuentes no oficiales e intentar activar programas ilegalmente. Muchas veces, las víctimas desactivan el antivirus siguiendo instrucciones de foros o videos, aumentando la exposición al ejecutar archivos maliciosos.

Los infostealers suelen camuflarse como instaladores legítimos, cracks, mods de juegos o utilidades de terceros, engañando incluso a usuarios experimentados.

Los investigadores identificaron patrones en los nombres de los archivos maliciosos: Lumma utiliza instaladores genéricos y técnicas de ofuscación, Vidar suele camuflarse como Bootstrapper.exe, Stealc opta por nombres tanto descriptivos como aleatorios, y RisePro destaca por convenciones como MPGPH.exe o MSIUpdater.exe.

Primer plano de dos manos con piel clara escribiendo sobre un teclado de computadora negro. La persona viste una camisa azul oscuro. El fondo está iluminado con luz suave.
Estos troyanos se especializan en extraer contraseñas, datos bancarios y registros del navegador mediante keylogging y otras técnicas, y el impacto puede escalar a robo de identidad y pérdida de control de servicios, incluso después de la infección inicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es un infostealer y cómo actúa

Un infostealer es un troyano especializado en extraer de forma fraudulenta datos sensibles del usuario: contraseñas, credenciales bancarias, información de navegadores y más. Puede registrar pulsaciones de teclado (keylogger), modificar formularios web o desencriptar contraseñas guardadas en el sistema.

El daño no solo es inmediato, sino que puede derivar en pérdida de acceso a cuentas, robo de identidad y filtraciones masivas de datos.

Cómo protegerse: recomendaciones para usuarios y empresas

Frente a estas amenazas, la prevención sigue siendo la mejor defensa:

  • Descargar software solo de fuentes oficiales y confiables. Evitar cracks, mods o herramientas de terceros que no estén verificadas.
  • Nunca desactivar el antivirus para instalar un programa. Las herramientas de seguridad son la primera barrera ante descargas sospechosas.
  • No ejecutar archivos directamente desde carpetas temporales. Siempre mover el archivo a una ubicación segura y analizarlo antes de abrirlo.
  • Mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones para reducir vulnerabilidades conocidas.
  • Utilizar administradores de contraseñas confiables, evitando almacenar claves en notas o galerías de fotos.
  • Activar la autenticación de múltiples factores cuando sea posible.

Para las empresas, se recomienda implementar soluciones integrales de protección de riesgos digitales, monitorear activos y capacitar al personal sobre buenas prácticas en ciberseguridad.

El auge de los infostealers en 2025 demuestra que los ciberdelincuentes no necesitan siempre vulnerabilidades técnicas avanzadas. Muchas veces, basta con convencer al usuario para que ejecute un archivo descargado, especialmente si viene disfrazado de software popular o prometedor. La educación digital y la precaución al gestionar descargas siguen siendo claves para evitar convertirse en la próxima víctima de una infección silenciosa, pero devastadora.

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