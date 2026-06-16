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El petróleo cayó por segundo día ante el avance del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

La cotización internacional retrocedió cerca de 5% y llevó al Brent a su nivel más bajo desde el 2 de marzo, con un mercado que descuenta la reapertura del estrecho de Ormuz

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El petróleo cayó por segundo día ante el avance del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. REUTERS/Pavel Mikheyev
El petróleo cayó por segundo día ante el avance del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. REUTERS/Pavel Mikheyev

El precio del petróleo registró su segunda caída consecutiva de alrededor de 5% este martes, presionado por el optimismo en torno a un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento gradual del embargo petrolero a Teherán. El Brent tocó su nivel más bajo desde el 2 de marzo, mientras que el WTI marcó un mínimo no visto desde el 4 de ese mismo mes.

Los futuros del crudo Brent para entrega en agosto cedieron USD 4,21, equivalente a un 5,06%, hasta los USD 78,96 el barril en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. El West Texas Intermediate (WTI) para julio retrocedió USD 4,70, un 5,8%, hasta los USD 76,05 el barril. En lo que va de semana, el Brent acumula una caída superior al 9,5%.

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El memorando de entendimiento, que ya fue rubricado electrónicamente por el presidente estadounidense Donald Trump y su vicepresidente JD Vance, así como por el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, prorrogaría 60 días el alto el fuego anunciado en abril. La firma formal está prevista para este viernes en el resort de montaña de Bürgenstock, en Suiza, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país.

Trump declaró que a partir del viernes el estrecho de Ormuz estará “totalmente abierto” y “sin peaje”, con la frase: “Buques del mundo, ¡arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!” Una coalición internacional liderada por Reino Unido y Francia llevará a cabo las labores de desminado del paso estratégico, a la espera del visto bueno de Irán y Omán.

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El acuerdo busca poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, quien había estado en el poder desde 1989. Trump afirmó que el pacto descartará la posibilidad de que Teherán disponga de armas nucleares, mientras que un funcionario estadounidense señaló que permitirá a Irán vender petróleo tras su firma.

Buques y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán, 18 de abril de 2026. REUTERS
Buques y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán, 18 de abril de 2026. REUTERS

Antes del inicio de la guerra, alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo transitaba por el estrecho de Ormuz, que Irán ha bloqueado de hecho desde los primeros ataques de Estados Unidos e Israel. “El petróleo crudo está cayendo rápidamente ante la expectativa de que el estrecho de Ormuz se abra pronto”, señaló Bob Yawger, director de futuros energéticos de Mizuho, en una nota.

Los precios de referencia previos al estallido del conflicto ilustran el impacto de la guerra en los mercados: el 27 de febrero, un día antes del inicio de las hostilidades, el Brent cerró a USD 72,48 el barril y el WTI a USD 67,02. La noticia del acuerdo preliminar llevó a bancos de inversión como Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citi a rebajar sus previsiones sobre el precio del crudo.

Pese al optimismo de los mercados, los analistas advierten que el transporte marítimo y las exportaciones energéticas podrían tardar semanas en recuperarse. En el Líbano, el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, afirmó que considera improbable que Teherán firme un acuerdo nuclear definitivo a menos que Israel se retire del territorio libanés.

“Por ahora, se está depositando una gran confianza en el éxito de este plan, prestando poca atención a cuestiones espinosas como la compensación financiera, las sanciones y, sobre todo, un acuerdo nuclear satisfactorio, que fue en gran medida la razón que motivó la guerra”, advirtieron los analistas de la consultora energética Ritterbusch and Associates en una nota.

A los riesgos geopolíticos se suman presiones macroeconómicas: las preocupaciones sobre la desaceleración de la economía china, el aumento de la inflación y las tasas de interés a escala global, y los llamados de Washington a alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania pesaron también sobre las cotizaciones del crudo durante la sesión.

(Con información de EFE y Reuters)

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