Una ciudad italiana limita el uso de sombrillas a bañistas de entre 10 y 65 años en una polémica medida: las razones

La prohibición de sombrillas en Punta Molentis, en Cerdeña, rige desde el 5 de junio y se mantendrá hasta finales de octubre (REUTERS/Igor Petyx)

El verano en Italia trae consigo una medida inesperada que ha generado debate entre locales y turistas: las autoridades han decidido restringir el uso de sombrillas en una de las playas más populares de Cerdeña, imponiendo límites inéditos para quienes buscan protegerse del sol. Esta regulación responde a una combinación de razones de seguridad y preservación ambiental, según informaron los responsables municipales. Las restricciones llegan tras episodios recientes de incendios y masificación, que complicaron los operativos de evacuación y pusieron en riesgo tanto a bañistas como al delicado entorno natural de la zona.

El anuncio ha provocado reacciones inmediatas, desde la preocupación por la salud hasta el sarcasmo en redes sociales, en un país donde el acceso y la organización de las playas forman parte de la vida cotidiana y la identidad colectiva.

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Prohíben las sombrillas en playas de Italia

La prohibición de sombrillas en playas de Cerdeña ya está vigente en Punta Molentis, en la costa sureste de Italia, y se mantendrá hasta finales de octubre. Desde el 5 de junio, solo pueden llevar sombrilla las familias con niños menores de 10 años, adultos mayores de 65 y personas con discapacidad, según detallaron The Guardian y BBC. Las autoridades de Villasimius explican que la medida responde a cuestiones de seguridad y conservación ambiental.

La ordenanza que restringe el uso de sombrillas en la localidad sarda afecta a la mayoría de los bañistas entre 10 y 65 años, quienes ya no pueden instalar sombrillas, carpas ni otros sistemas de sombra. Solo quienes van con niños pequeños, personas mayores o con discapacidad documentada tienen permitido protegerse del sol con estas estructuras. Las excepciones incluyen la exención de pago de la tarifa de entrada para los grupos autorizados.

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Las autoridades de Villasimius limitaron el uso de sombrillas en la playa de Punta Molentis por razones de seguridad y conservación ambiental (Pixabay)

La prohibición se implementó tras un incendio forestal en 2023 que forzó la evacuación de Punta Molentis. Según CNN, el portavoz del municipio afirmó: “Básicamente, es debido a ese incendio y a la dificultad que tuvimos para evacuar la playa debido a la gran cantidad de sombrillas instaladas que el municipio ha establecido esta norma”. Las autoridades sostienen que la masificación de la playa y el exceso de estructuras de sombra complicaron la salida segura de los visitantes durante la emergencia.

Además, The Guardian agrega que Punta Molentis está en una “zona de conservación” y que la normativa busca proteger el entorno natural ante la presión turística. BBC explica que, tras los incendios, tanto las dunas como el estacionamiento sufrieron daños graves. Hay habitantes que plantean cerrar la playa durante años para permitir su recuperación ambiental.

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Otro aspecto importante es la ausencia de clubes de playa privados en la zona. Esto ha llevado a que los visitantes coloquen sombrillas en exceso, bloqueando accesos y generando riesgos adicionales en caso de evacuación.

La ordenanza ha generado amplia polémica. CNN y The Guardian recogen numerosas críticas y comentarios sarcásticos de residentes y turistas, que expresan preocupación tanto por la comodidad como por los riesgos para la salud. Entre los motivos más citados están la posible insolación y el cáncer de piel, lo que ha impulsado propuestas de boicot e invitaciones a buscar otras playas.

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“¿Para poner una sombrilla tengo que alquilar un niño?”, fue una de las reacciones que se hizo viral. BBC recoge opiniones de habitantes que ironizan sobre llevar a la playa a los abuelos para cumplir con las reglas y la percepción de que la norma resulta injusta para quienes desean protegerse del sol.

Algunos bañistas consideran la medida ineficaz y destacan fracasos anteriores de normativas similares. Se advierte, además, de un posible aumento de casos de quemaduras solares y visitas a los servicios de urgencias debido a la falta de sombra.

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La ordenanza en Punta Molentis solo permite sombrillas a familias con niños menores de 10 años, mayores de 65 y personas con discapacidad

Reglas de acceso de las playas en Italia

Las restricciones en Punta Molentis se suman a un riguroso sistema de normas vigente en muchas playas italianas. Según CNN, el acceso requiere reserva previa y el pago de 10 euros por persona, con exención para menores de 10, mayores de 65 años y personas con discapacidad. The Guardian informa que el ingreso está limitado a un máximo de 150 personas al día, mientras que solo pueden acceder hasta 70 vehículos diariamente. Quienes llegan por mar pagan una tarifa inferior.

En Italia, el aumento de precios en los clubes de playa privados ha elevado la demanda de playas públicas gratuitas. Alquilar una silla y una sombrilla puede costar hasta 500 euros al día durante la temporada alta. Esto ha generado protestas y un debate sobre el acceso justo al litoral y la protección de los espacios naturales.

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A nivel nacional, las autoridades han adoptado otras medidas, como la prohibición de llevarse arena, el uso obligatorio de esterillas de paja y la reducción del número de sombrillas y tumbonas en lugares como Ostia y Jesolo para evitar saturaciones peligrosas.

El nuevo reglamento para sombrillas en Punta Molentis busca reducir los riesgos durante evacuaciones de emergencia y proteger un ecosistema frágil, tras un incendio forestal que evidenció los problemas de sobresaturación y falta de acceso. La medida excluye a familias con niños pequeños, personas mayores de 65 y personas con discapacidad, mientras aumenta los controles sobre los visitantes y vehículos diarios.

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Entre la población local y los turistas que cada año disfrutan del mar Mediterráneo, la inquietud persiste: existe la duda de si los nuevos límites realmente favorecerán la seguridad o solo añaden obstáculos imprevistos al deseo de pasar un día tranquilo en la playa.