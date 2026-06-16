El FBI identifica a los acusados por el presunto complot en el intento de ataque a la Casa Blanca durante un evento de UFC

El FBI informó que frustró un presunto complot para atacar el evento UFC America 250 realizado en la Casa Blanca y detuvo a cinco acusados (EP)

El FBI anunció el martes que frustró un presunto complot para atacar el evento UFC America 250 realizado el domingo en la Casa Blanca. Según documentos judiciales, el esquema combinaba coordinación en redes, compra de drones y un plan de disparos durante una evacuación. Cinco personas quedaron acusadas y detenidas, de acuerdo con la investigación federal.

La agencia federal sostuvo en actuaciones judiciales que el objetivo era provocar pánico con explosiones y abrir fuego contra asistentes y contra una lista de “objetivos de alto valor”.

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En las declaraciones juradas, los investigadores indicaron que la amenaza fue detectada antes del evento y que la pesquisa sigue abierta, con sospechosos aún no identificados.

Los acusados son Tycen Proper, de Ohio; Daniel Eskridge, de Missouri; Abraham Hermosillo Alvarez, de Nebraska; y Bryan Omar Roa y Michael Alan Thomas, de California.

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Según las actuaciones citadas por el FBI, cada uno enfrenta al menos un cargo por conspiración para cometer asesinato, y Proper, de 19 años, suma tres cargos adicionales. Los agentes también informaron el hallazgo de armas de fuego y municiones en registros realizados en propiedades vinculadas a Eskridge, Proper, Roa y Thomas.

“Shepherd” y el rastro que llevó a Abraham Hermosillo Alvarez

Los documentos judiciales indican que el usuario “Shepherd”, vinculado por el FBI a Abraham Hermosillo Alvarez, habría liderado la planificación del ataque (REUTERS/Nathan Howard)

En el centro de la investigación aparece un usuario identificado como “Shepherd”. Según la declaración jurada en el caso de Abraham Hermosillo Alvarez, Proper señaló a ese usuario como el líder del grupo y lo describió como agresivo en la planificación táctica. También dijo creer que había sido miembro del ejército, de acuerdo con el expediente.

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Los investigadores incorporaron mensajes atribuidos a “Shepherd” que incluían mapas de Washington e instrucciones para ejecutar el ataque, según las actuaciones.

La documentación judicial sostiene que el FBI rastreó una cuenta de TikTok vinculada a Hermosillo Alvarez y lo identificó como el usuario detrás del alias. Los agentes añadieron que él ideó un sistema interno de “niveles” para ordenar tareas y roles dentro de la presunta organización.

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Esa estructura, dividida del “nivel 1” al “nivel 4”, describía perfiles con distintas funciones: personas dispuestas a exponerse al peligro, posibles conductores de vehículos de escape u operadores de drones, responsables de suministros y logística, y financiadores e influyentes, siempre según la investigación federal.

En la reconstrucción del caso, ese esquema buscaba separar a quienes ejecutarían acciones de mayor riesgo de quienes aportarían dinero, equipos o coordinación.

Cómo se habría ejecutado el ataque: drones, una “manifestación” y disparos durante la huida

Las declaraciones juradas en 4 causas penales exponen una secuencia táctica común. El primer paso era organizar una “manifestación” en el lado norte de la Casa Blanca.

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Luego, de acuerdo con el documento del caso Proper, el grupo planeaba hacer volar drones “cargados con artefactos explosivos no especificados” que detonarían sobre el lado norte del estadio del evento.

Para el FBI, la explosión no era el final del plan, sino el disparador de la fase de disparos durante la evacuación. Los documentos judiciales sostienen que la intención era obligar a los asistentes a evacuar hacia el sur.

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En ese corredor de salida, integrantes del grupo se ubicarían “como francotiradores y tiradores adicionales” para disparar durante la retirada, según la declaración jurada.

El expediente también precisa a quiénes se referían cuando hablaban de “objetivos de alto valor”. En el texto de las actuaciones se describe que incluían “personas adineradas” y dirigentes políticos.

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En esa lista aparecen el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Elon Musk, la senadora Marsha Blackburn, el senador Tom Cotton y miembros de la delegación del Congreso de Virginia Occidental, según los documentos judiciales.

En el mismo tramo del expediente, la acusación sostiene que Proper dijo a los investigadores que el ataque buscaba “impulsar” una revolución en Estados Unidos.

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TikTok, Signal y la logística: chat de 19 personas y pedido de USD 1.300

La pesquisa del FBI se activó por una alerta familiar sobre Tycen Proper y avanzó tras detectar compras de armas, chats en TikTok y Signal y un pedido de USD 1.300 para drones y baterías (REUTERS/Eric Lee)

La investigación sostiene que el entramado digital empezó en TikTok y después pasó a Signal. En la declaración jurada del caso Proper, el FBI indicó que el joven comenzó en marzo a comunicarse con otras personas en un grupo de TikTok llamado “Vanguard of the Old”.

Los integrantes, según los investigadores, afirmaban querer “proteger” a Estados Unidos y consideraban que el país avanzaba en la dirección equivocada.

Más tarde, según la documentación judicial, la coordinación se trasladó a Signal, donde se organizaron chats con diferentes alcances. El FBI afirmó que existía un chat principal con 19 personas dedicado a la coordinación, además de grupos más pequeños de cuatro o 5 usuarios.

Las conversaciones se enfocaron en el evento de la UFC en la Casa Blanca a comienzos de junio y, según el FBI, Eskridge sostuvo que necesitaban USD 1.300 para comprar drones y baterías. Ese punto refuerza la hipótesis de que el plan incluía una etapa concreta de adquisición de insumos, además de la discusión ideológica, de acuerdo con los documentos presentados.

La alerta familiar y el avance de la investigación sobre Proper

El caso se activó, según una declaración jurada de un agente federal, por un aviso de la madre de Proper a autoridades locales ante el cambio de conducta de su hijo. La investigación formal comenzó el miércoles pasado, cuando la familia expresó preocupación por compras de armas y por contactos en internet, según el FBI.

Los documentos judiciales sostienen que Proper fue entrevistado en un hospital al que ingresó de urgencia por “ideas homicidas”.

En la declaración jurada, su padre y su abuela dijeron que pasaba la mayor parte del tiempo conectado y que planeaba reunirse ese fin de semana con contactos conocidos por internet.

El padre declaró a la policía que Proper adquirió equipo de campamento, comida, placas balísticas, una escopeta nueva, un rifle, munición, cargadores y chalecos portaplacas, de acuerdo con el expediente. El FBI indicó que gastó aproximadamente USD 3.000 de ahorros destinados a su graduación para comprar ese equipo.

El director del FBI, Kash Patel, escribió en X que el el 10 de junio la agencia y sus socios tuvieron conocimiento de la amenaza vinculada al evento y que, tras una operación multiestatal junto con el Departamento de Justicia, “varias personas” quedaron bajo custodia y el plan fue frustrado.

El subdirector del Servicio Secreto de Estados Unidos, Matt Quinn, dijo en una rueda de prensa el martes por la mañana que “fue una amenaza seria” y que “todavía hay sospechosos prófugos”. Pat Milton, periodista de la cadena CBS News, informó que las fuerzas del orden conocieron la amenaza tras el contacto de un familiar preocupado por comentarios sobre “algo siniestro” en Washington.