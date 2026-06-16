Estados Unidos

Boston recibe una marea de fans por el Noruega-Irak: entradas agotadas y operativo especial en la ciudad

La jornada de este martes se concentra en Foxborough por el duelo pautado para las 18:00 local, las 19:00 en Argentina, con ajustes en líneas de la MBTA, tramos reemplazados por lanzaderas, demoras previstas y alertas oficiales por congestión vial

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El FIFA Fan Fest en City Hall Plaza abre desde las 14:00 como alternativa para ver el partido en pantalla gigante (REUTERS/Pilar Olivares)
El FIFA Fan Fest en City Hall Plaza abre desde las 14:00 como alternativa para ver el partido en pantalla gigante (REUTERS/Pilar Olivares)

La llegada de la Copa Mundial transformó el pulso de Boston, que este martes vive una jornada de alta intensidad por el partido entre Noruega e Irak en el Boston Stadium de Foxborough.

Las entradas están agotadas y la ciudad despliega un operativo logístico especial para canalizar la marea de aficionados que ya colma calles, bares y estaciones de tren.

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El encuentro está programado para las 18:00, en plena hora pico laboral. El tránsito y el transporte público se ven afectados por la afluencia de hinchas, y las autoridades de la MBTA aplicaron cambios en varias líneas ferroviarias, con algunos trayectos reducidos o sustituidos por autobuses lanzadera.

Boston atraviesa este martes una transformación temporal por el impacto del partido Noruega-Irak en Foxborough: entradas agotadas, refuerzo de la operación de la MBTA, advertencias de tránsito y una agenda paralela con eventos públicos como el FIFA Fan Fest. El operativo busca ordenar el flujo de hinchas y evitar cuellos de botella en accesos y estaciones.

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El Boston Stadium Train ofrece viajes directos entre South Station y Foxboro, aunque se esperan demoras y vagones llenos durante todo el operativo.

La Copa Mundial transformó la dinámica de Boston por el partido entre Noruega e Irak en el Boston Stadium de Foxborough (REUTERS/Pilar Olivares)
La Copa Mundial transformó la dinámica de Boston por el partido entre Noruega e Irak en el Boston Stadium de Foxborough (REUTERS/Pilar Olivares)

Los pasajes de tren y bus hacia el estadio están reservados para quienes cuenten con ticket del partido, una medida que apunta a priorizar la seguridad y la fluidez en los accesos.

Operativo de transporte y advertencias de tránsito

El Departamento de Transporte de Massachusetts advirtió a los conductores que planifiquen con anticipación y anticipen demoras regionales cerca del estadio.

La llegada masiva de aficionados, especialmente iraquíes y noruegos, eleva la demanda sobre la infraestructura de movilidad.

En South Station, la escena se repite desde temprano: hinchas iraquíes con banderas, seguidores noruegos con cascos vikingos y vendedores ambulantes que atienden a turistas y residentes.

El ambiente también se replica en Downtown Crossing y otros puntos neurálgicos del centro, donde la presencia de visitantes se volvió visible desde la jornada previa.

Vista diurna de un autobús blanco y amarillo de la MBTA circulando por una calle roja dedicada, flanqueado por edificios, árboles y peatones en una ciudad
La MBTA aplicó cambios en líneas ferroviarias con trayectos reducidos y autobuses lanzadera por la demanda hacia Foxborough (@MBTA)

Alternativas para ver el partido: Fan Fest y agenda en el centro

Para quienes no lograron conseguir entrada, la ciudad ofrece alternativas como el FIFA Fan Fest en City Hall Plaza, que abre desde las 14:00 y proyecta los partidos en pantalla gigante. Allí, miles de personas se reúnen con actividades y servicios gastronómicos en un entorno organizado.

El pasado fin de semana, la llegada masiva de hinchas escoceses para el Escocia-Haití dejó impacto en bares y licorerías del centro.

Según Noelle Somers, responsable de Hennessy’s Bar, “triplicamos el consumo de cerveza del Día de San Patricio”, una comparación que reflejó el salto de demanda en plena semana mundialista.

Balance del primer operativo y lo que viene en Foxborough

Las entradas agotadas para Noruega-Irak activaron un operativo logístico especial en Boston para ordenar el flujo de hinchas (Mandatory Credit: Mike Dinovo-Imagn Images)
Las entradas agotadas para Noruega-Irak activaron un operativo logístico especial en Boston para ordenar el flujo de hinchas (Mandatory Credit: Mike Dinovo-Imagn Images)

El partido entre Noruega e Irak llega después de una jornada inaugural marcada por largas filas, trenes abarrotados y accesos congestionados, aunque sin incidentes graves.

En el debut entre Haití y Escocia, la MBTA movilizó a 19.100 personas, pero algunos pasajeros enfrentaron esperas de hasta 90 minutos y vagones sin aire acondicionado.

Desde la organización, funcionarios como Phil Eng, secretario interino de transporte, reiteraron el compromiso de revisar las operaciones y ajustar los servicios en los próximos encuentros. El desafío logístico se mantiene, con seis partidos aún por disputarse en el Boston Stadium.

Expectativa deportiva y figuras de cada selección

El duelo de este martes suma un dato deportivo de alto impacto: Noruega regresa a una Copa Mundial tras 28 años de ausencia, mientras que Irak vuelve después de cuatro décadas.

Erling Haaland, la máxima leyenda de Noruega. - Crédito: AFP
Noruega vuelve a una Copa Mundial después de 28 años con Erling Haaland como máxima figura (Crédito: AFP)

En el equipo noruego destacan Erling Haaland y Martin Odegaard, y en el seleccionado iraquí aparecen Aymen Hussein y Al-Ammari entre sus referentes.

La presencia de ambas selecciones movilizó a grandes grupos de simpatizantes que desde el lunes ocuparon calles del centro con cánticos y banderas, mientras la ciudad ajusta su logística para sostener el operativo durante el resto del calendario mundialista.

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