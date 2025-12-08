Nueva York registró cifras mínimas de violencia, igualando su récord histórico de días sin homicidios de 2015

La ciudad de Nueva York igualó su récord de 12 días consecutivos sin homicidios, cifra que no se alcanzaba desde 2015. (REUTERS/Kylie Cooper)

Nueva York alcanzó alcanzó importantes cifras en materia de seguridad al igualar su récord de la mayor cantidad de días consecutivos sin homicidios en la historia reciente. De acuerdo con datos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), la ciudad estuvo 12 días sin registrar homicidios, desde el 25 de noviembre hasta el 7 de diciembre de 2025. Esta cifra empata la marca previa establecida en 2015.

La racha se interrumpió la noche del domingo 7 de diciembre, cuando un hombre de 38 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en la escalera de un complejo de apartamentos gestionado por la ciudad, los Sotomayor Houses en el Bronx. La víctima fue identificada como Gregory Stewart. Las autoridades detuvieron a una persona de interés y continúan investigando el móvil del crimen.

Durante el periodo sin homicidios, la comisionada de policía, Jessica Tisch, elogió a la fuerza de seguridad, asegurando que este resultado es producto de ejecutar “la estrategia correcta. Gran ejecución. Así es como se establecen récord tras récord”, señaló. Tisch agradeció a los agentes y resaltó su labor: “gracias a los miembros del NYPD, quienes han sacrificado mucho este año para reducir la criminalidad violenta a mínimos históricos”.

Noviembre cerró con solo 16 homicidios en toda la ciudad, igualando el mínimo histórico de 2018. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El récord se da cuando, durante los primeros once meses del año, la ciudad reportó la menor cantidad de incidentes y víctimas por disparos de su historia, con 652 tiroteos y 812 víctimas, según cifras oficiales. En noviembre, los asesinatos descendieron a 16 casos, igualando el registro más bajo conseguido en noviembre de 2018. Además, en ese mismo mes, no se reportó ningún homicidio en Queens ni Staten Island, lo que refuerza el descenso delictivo en diversas zonas de la ciudad.

No obstante, las autoridades señalaron que los datos del NYPD podrían variar si alguna muerte registrada en ese periodo termina clasificándose posteriormente como homicidio, tras investigaciones forenses o judiciales.

La tendencia a la baja en los homicidios contrasta con discusiones previas en las que la administración Trump consideró desplegar a la Guardia Nacional en las calles de Nueva York, buscando frenar la violencia.

El reporte destaca que los asesinatos en la ciudad disminuyeron en un 46,6% en noviembre, comparado con el mismo mes de 2024. Estas cifras posicionan a Nueva York en el centro de la conversación sobre el descenso de la violencia letal en grandes urbes de Estados Unidos.