Horror en Long Island: un hombre es acusado de matar a sus padres en un local familiar

Las víctimas del homicidio eran una pareja muy querida entre la comunidad neoyorquina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un crimen familiar ha conmocionado a Bethpage, en Long Island, tras la acusación formal contra Vito D’Ambrosio, de 30 años, por el asesinato de sus padres, Angela Pulisciano, de 62 años, y Antonio D’Ambrosio, de 70, dentro del local familiar A&A Italian Deli and Pizza. El hecho, ocurrido el jueves 4 de diciembre, ha generado una profunda consternación en la comunidad, que durante más de tres décadas consideró a la familia D’Ambrosio un referente local. La detención de D’Ambrosio se produjo poco después del crimen, y el viernes 5 de diciembre fue imputado por homicidio en primer grado.

Detalles del crimen y detención

De acuerdo con la policía del condado de Nassau, Vito D’Ambrosio llegó al A&A Italian Deli and Pizza poco después de las 9:00 de la mañana. Tras ingresar al establecimiento, se dirigió a una sala trasera donde atacó a su madre, apuñalándola en el cuello, y posteriormente agredió a su padre con el mismo cuchillo. Los agentes encontraron a D’Ambrosio en el estacionamiento del local, con sangre en las manos y la ropa, y procedieron a su arresto inmediato.

Testigos presenciales relataron el momento posterior al ataque. Joe Boros, cliente del local, declaró: “Vi al hijo salir y dijo: ‘Apuñalé a mis padres’. Y eso fue todo”. Antes de llegar al local, D’Ambrosio estuvo involucrado en otro incidente en una cafetería cercana, donde, según la policía , abofeteó a una empleada, hecho que fue reportado al 911.

Vito D'Ambrosio fue arrestado por el presunto homicidio de sus padres en Long Island. (Nassau County Police)

Antecedentes familiares y legales

La relación de Vito D’Ambrosio con su familia estaba marcada por el distanciamiento y episodios de violencia doméstica. Según registros judiciales obtenidos por ABC News, en noviembre un juez había emitido una orden de protección a favor de uno de sus hermanos tras una disputa familiar. En el momento de su detención, D’Ambrosio portaba una tobillera electrónica vinculada a un incidente previo.

Reacción de la comunidad y homenaje a las víctimas

La tragedia ha generado una ola de solidaridad en Bethpage y sus alrededores. La familia D’Ambrosio, inmigrantes italianos, regentaba el A&A Italian Deli and Pizza desde hacía más de 30 años, convirtiéndose en un referente para la comunidad local. Clientes y vecinos han expresado su pesar y admiración por la pareja asesinada.

Lorraine Decanio, clienta habitual, afirmó: “Eran buenas personas. Esto es realmente trágico. Tenían una familia hermosa”. Maryann Karageorges, otra vecina, añadió: “Eran personas maravillosas. Los conocíamos desde hace décadas y siempre comprábamos aquí”.

Angela y Tony eran una pareja muy querida en la comunidad y conocida por su negocio de más de tres décadas. (GoFundMe)

La comunidad ha organizado una campaña en GoFundMe para ayudar a los hijos de la pareja con los gastos funerarios y el duelo. El mensaje de la colecta, que ha recaudado más de $50.000, destaca: “Durante más de 30 años, Tony y Angela dedicaron sus vidas a servirnos a todos. Directamente desde Italia, construyeron su deli con amor, humildad y pura dedicación. Nunca cobraron de más, nunca se quejaron y nunca trataron a nadie solo como cliente. Para ellos, todos éramos familia”.

Situación judicial y estado actual del acusado

Tras su detención, Vito D’Ambrosio fue trasladado a un hospital para recibir atención por lesiones, según informaron las autoridades. Está previsto que se le realice una evaluación psiquiátrica antes de su próxima comparecencia judicial, programada para el 9 de diciembre. D’Ambrosio se ha declarado no culpable de los cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres.