Estados Unidos

Horror en Long Island: un hombre es acusado de matar a sus padres en un local familiar

La comunidad ha expresado su consternación por lo que han realizado una recaudación de fondos para apoyar a los familiares con los gastos funerarios

Las víctimas del homicidio eran
Las víctimas del homicidio eran una pareja muy querida entre la comunidad neoyorquina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un crimen familiar ha conmocionado a Bethpage, en Long Island, tras la acusación formal contra Vito D’Ambrosio, de 30 años, por el asesinato de sus padres, Angela Pulisciano, de 62 años, y Antonio D’Ambrosio, de 70, dentro del local familiar A&A Italian Deli and Pizza. El hecho, ocurrido el jueves 4 de diciembre, ha generado una profunda consternación en la comunidad, que durante más de tres décadas consideró a la familia D’Ambrosio un referente local. La detención de D’Ambrosio se produjo poco después del crimen, y el viernes 5 de diciembre fue imputado por homicidio en primer grado.

Detalles del crimen y detención

De acuerdo con la policía del condado de Nassau, Vito D’Ambrosio llegó al A&A Italian Deli and Pizza poco después de las 9:00 de la mañana. Tras ingresar al establecimiento, se dirigió a una sala trasera donde atacó a su madre, apuñalándola en el cuello, y posteriormente agredió a su padre con el mismo cuchillo. Los agentes encontraron a D’Ambrosio en el estacionamiento del local, con sangre en las manos y la ropa, y procedieron a su arresto inmediato.

Testigos presenciales relataron el momento posterior al ataque. Joe Boros, cliente del local, declaró: “Vi al hijo salir y dijo: ‘Apuñalé a mis padres’. Y eso fue todo”. Antes de llegar al local, D’Ambrosio estuvo involucrado en otro incidente en una cafetería cercana, donde, según la policía , abofeteó a una empleada, hecho que fue reportado al 911.

Vito D'Ambrosio fue arrestado por
Vito D'Ambrosio fue arrestado por el presunto homicidio de sus padres en Long Island. (Nassau County Police)

Antecedentes familiares y legales

La relación de Vito D’Ambrosio con su familia estaba marcada por el distanciamiento y episodios de violencia doméstica. Según registros judiciales obtenidos por ABC News, en noviembre un juez había emitido una orden de protección a favor de uno de sus hermanos tras una disputa familiar. En el momento de su detención, D’Ambrosio portaba una tobillera electrónica vinculada a un incidente previo.

Reacción de la comunidad y homenaje a las víctimas

La tragedia ha generado una ola de solidaridad en Bethpage y sus alrededores. La familia D’Ambrosio, inmigrantes italianos, regentaba el A&A Italian Deli and Pizza desde hacía más de 30 años, convirtiéndose en un referente para la comunidad local. Clientes y vecinos han expresado su pesar y admiración por la pareja asesinada.

Lorraine Decanio, clienta habitual, afirmó: “Eran buenas personas. Esto es realmente trágico. Tenían una familia hermosa”. Maryann Karageorges, otra vecina, añadió: “Eran personas maravillosas. Los conocíamos desde hace décadas y siempre comprábamos aquí”.

Angela y Tony eran una
Angela y Tony eran una pareja muy querida en la comunidad y conocida por su negocio de más de tres décadas. (GoFundMe)

La comunidad ha organizado una campaña en GoFundMe para ayudar a los hijos de la pareja con los gastos funerarios y el duelo. El mensaje de la colecta, que ha recaudado más de $50.000, destaca: “Durante más de 30 años, Tony y Angela dedicaron sus vidas a servirnos a todos. Directamente desde Italia, construyeron su deli con amor, humildad y pura dedicación. Nunca cobraron de más, nunca se quejaron y nunca trataron a nadie solo como cliente. Para ellos, todos éramos familia”.

Situación judicial y estado actual del acusado

Tras su detención, Vito D’Ambrosio fue trasladado a un hospital para recibir atención por lesiones, según informaron las autoridades. Está previsto que se le realice una evaluación psiquiátrica antes de su próxima comparecencia judicial, programada para el 9 de diciembre. D’Ambrosio se ha declarado no culpable de los cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres.

