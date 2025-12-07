Donald Trump entregó medallas a los homenajeados del Centro Kennedy en la Casa Blanca y conducirá el evento central

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en la entrega de medallas del Kennedy Center Honors antes de la ceremonia de este domingo (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente estadounidense Donald Trump otorgó este sábado las medallas a los homenajeados del Centro Kennedy 2025 en una ceremonia celebrada en la Oficina Oval, donde elogió a los artistas seleccionados.

Este año recibieron el reconocimiento el actor Sylvester Stallone, los cantantes Gloria Gaynor y George Strait, la banda de rock Kiss y el actor y cantante Michael Crawford.

Trump afirmó que se trata de “personas increíbles” que representan “lo mejor de las artes y la cultura estadounidenses” y admitió: “Conozco a la mayoría de ellos y he sido fan de todos ellos”.

En su discurso, el mandatario resaltó: “Este es un grupo de íconos cuyo trabajo y logros han inspirado, inspirado y unido a millones y millones de estadounidenses. Esta es quizás la generación más destacada y reconocida de homenajeados del Centro Kennedy jamás reunida”.

El actor Sylvester Stallone, galardonado con el Kennedy Center Honors, recibe una medalla del presidente Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

Durante su primer mandato, Trump había ignorado el Centro Kennedy y su programa de premios, pero tras regresar al cargo en enero implementó modificaciones estructurales, incluyendo la destitución de la anterior junta directiva y su reemplazo por simpatizantes republicanos que lo respaldaron como presidente del centro.

En esa línea, también criticó la selección artística del espacio y prometió reformas, no solo en el catálogo de programación, sino en el propio aspecto y gestión institucional.

La cantante Gloria Gaynor, ganadora del Kennedy Center Honors, posa después de recibir la medalla (REUTERS/Kevin Lamarque)

Como parte de las novedades, Trump entregó a cada homenajeado una medalla especialmente diseñada y donada por Tiffany & Co.. El disco dorado lleva en una cara la imagen del Centro Kennedy y los colores del arcoíris, mientras que el reverso figura el nombre del homenajeado y la fecha de la ceremonia. La medalla cuelga de una cinta azul marino y reemplaza a la tradicional cinta arcoíris decorada, utilizada desde la primera edición de 1978.

El miembro de la banda KISS, Paul Stanley, fue galardonado por Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

En el desarrollo de la ceremonia, Strait fue el primer galardonado. El presidente no escatimó elogios hacia los homenajeados: describió a Crawford como una “gran estrella de Broadway” por su papel en “El Fantasma de la Ópera”, a Gaynor como “la reina de la música disco”, y fue especialmente efusivo hacia Stallone, calificándolo como una persona “maravillosa” y “espectacular”, “una de las verdaderas y grandes estrellas de cine” y “una de las grandes leyendas”. Sobre la banda de rock, mencionó que es un grupo artístico “increíble”.

El actor Michael Crawford, galardonado con el Kennedy Center Honors, recibe una medalla del presidente estadounidense Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

El evento central de los Honores del Centro Kennedy, que incluye discursos y actuaciones tributo para cada galardonado, será transmitido este domingo. Trump, que en agosto anunció su disposición de presentar la ceremonia, será el conductor por primera vez —un hecho sin precedentes para un presidente en funciones— acompañado de la primera dama Melania Trump.

El presidente republicano también participó el sábado en la cena anual del Departamento de Estado dedicada a los homenajeados. Tradicionalmente, la entrega de medallas se realizaba durante esta cena anual, pero bajo el mandato de Trump, la ceremonia fue trasladada a la Casa Blanca.

Gene Simmons, miembro de la banda KISS y ganador del Kennedy Center Honors, recibe la medalla (REUTERS/Kevin Lamarque9

Durante la misma, el mandatario señaló que asume ese rol “a petición de cierta cadena de televisión” y predijo que la transmisión logrará “los niveles de audiencia más altos de su historia”. Según sus palabras en la Casa Blanca: “Va a ser algo en lo que creo, y voy a hacer una predicción: este será el programa con mayor audiencia que hayan hecho jamás...”.

El presidente republicano también aprovechó para lanzar críticas al conductor Jimmy Kimmel, cuyo programa fue suspendido temporalmente a inicios de año por ABC tras sus declaraciones sobre el asesinato del activista Charlie Kirk.

Trump entregó a George Strait la medalla del Kennedy Center Honors en la Oficina Oval (REUTERS/Kevin Lamarque)

La rivalidad entre ambos es de larga data, con intercambios frecuentes de descalificaciones: Trump suele cuestionar el talento de Kimmel como presentador, a pesar de que este último ha conducido ceremonias como los Premios Emmy y los Óscar en varias ocasiones.

Trump afirmó que debería ser capaz de superarlo: “He observado a algunos de los presentadores. Jimmy Kimmel fue horrible”, dijo. “Si no puedo superar a Jimmy Kimmel en talento, entonces no creo que deba ser presidente”.

(Con información de The Associated Press)