Estados Unidos

Autoridades de Luisiana intensifican la búsqueda de uno de los tes reclusos fugados en St. Landry

La operación policial se mantiene activa tras la evasión de tres internos, mientras se investiga el estado de la infraestructura penitenciaria y la actuación del personal encargado de la vigilancia

Keith Eli, acusado de homicidio,
Keith Eli, acusado de homicidio, sigue prófugo tras escapar de la prisión de Opelousas junto a otros dos internos. (Facebook/St. Landry Parish Sheriff's Office)

Las autoridades de Luisiana mantienen un amplio operativo para localizar a Keith Eli, el último de los tres reclusos que escaparon de la cárcel parroquial de St. Landry tras aprovechar una falla estructural en el edificio.

La fuga, se produjo al retirar bloques de hormigón de un muro deteriorado. El sheriff Guidroz, responsable de la cárcel ubicada en Opelousas, a unos 209 kilómetros (130 millas) al noroeste de Nueva Orleans, detalló que los reclusos identificaron “una parte deteriorada de la parte superior del muro” y, tras retirar el mortero que unía los bloques de hormigón, lograron abrir un hueco suficiente para escapar.

Posteriormente, emplearon sábanas para descender por la pared exterior, saltar al techo del primer piso y alcanzar el suelo.

Los fugitivos comparten múltiples cargos por los que fueron encarcelados

La fuga se produjo al
La fuga se produjo al aprovechar una falla estructural en el muro de la prisión y descender con sábanas atadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guidroz subrayó: “Se ha iniciado una investigación interna, el personal de supervisión de la cárcel proporcionará un informe completo y ambos serán remitidos a mi oficina para que se tomen las medidas apropiadas”.

De acuerdo con la información publicada por el medio The Associated Press (AP), la fuga, ocurrida el miércoles 3 de diciembre, involucró a Keith Eli, de 24 años, encarcelado por homicidio en segundo grado; Johnathan Jevon Joseph, también de 24 años, acusado de violación y otros delitos; y Joseph Allen Harrington, de 26 años, quien enfrentaba cargos por allanamiento de morada y robo.

El mayor Mark LeBlanc, portavoz del sheriff, confirmó que detectives y agentes del equipo SWAT continúan siguiendo pistas para dar con Eli, quien permanece prófugo. Guidroz expresó: “Preferiríamos que se entregara pacíficamente, pero no descansaremos hasta que sea capturado”.

El operativo policial ya logró la recaptura de uno de los fugitivos

Johnathan Jevon Joseph, acusado de
Johnathan Jevon Joseph, acusado de violación, fue recapturado tras una persecución y permanece bajo custodia policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Joseph fue localizado el viernes tras una breve persecución, luego de que los investigadores recibieran una pista sobre su paradero. Según LeBlanc, Joseph fue hallado escondido en una vivienda y, al intentar huir, se refugió en un almacén cercano, donde finalmente se entregó al verse acorralado, según informó el medio The Associated Press.

El portavoz precisó que Joseph estaba encarcelado por múltiples cargos, entre ellos violación y posesión de arma de fuego por parte de un delincuente convicto.

Otro de los fugitivos se suicidó luego de ser localizado por las autoridades

Joseph Allen Harrington, implicado en
Joseph Allen Harrington, implicado en la fuga, murió por suicidio tras ser localizado por la policía en Port Barre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer implicado, Harrington, murió por suicidio con un rifle de caza el jueves, después de que la policía lo localizara en una casa y utilizara un altavoz para instarlo a salir, según relató el jefe de policía de Port Barre, Deon Boudreaux, a The Associated Press. Harrington, antes de la fuga, enfrentaba varios cargos por delitos graves.

Este episodio no es el primero de su tipo en el estado durante el año. En mayo, diez reclusos se fugaron de una cárcel de Nueva Orleans tras arrastrarse por un agujero detrás de un inodoro y dejar un mensaje que decía: “Demasiado fácil, LoL”. La búsqueda de los fugitivos se extendió por varios estados y las autoridades locales señalaron a los responsables de la seguridad carcelaria. Los diez reclusos fueron recapturados cinco meses después.

La investigación interna sobre la reciente fuga en St. Landry busca determinar las responsabilidades del personal y las fallas en la supervisión, mientras continúa la búsqueda de Keith Eli.

