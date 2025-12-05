Wall Street cerró la semana en verde tras datos de inflación y expectativas de recorte de tasas por la Reserva Federal

El S&P 500, el Dow Jones de Industriales y el Nasdaq avanzaron, marcando un cierre semanal positivo para la Bolsa de Nueva York

Los mercados estadounidenses finalizaron este viernes con subidas y confirmaron su segundo avance semanal consecutivo, en medio de un clima de optimismo alimentado por nuevas cifras de inflación y la creciente expectativa de que la Reserva Federal (Fed) reducirá los tipos de interés durante su reunión del 10 de diciembre. El S&P 500, el Dow Jones de Industriales y el Nasdaq avanzaron, marcando un cierre semanal positivo para la Bolsa de Nueva York y consolidando la atención de los inversores sobre la política monetaria estadounidense. Entre los temas clave de la jornada estuvieron los números de inflación, el comportamiento de las tecnológicas, movimientos en el sector laboral y una operación multimillonaria en el ámbito del streaming.

Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales aumentó un 0,22 %, alcanzando las 47.954 unidades, mientras que el S&P 500 subió un 0,19 % para cerrar en 6.870 puntos. El Nasdaq, enfocado en el ámbito tecnológico, registró un incremento del 0,31 % y llegó a los 23.578 enteros. Durante la semana, el Nasdaq destacó como el índice más dinámico, logrando una ganancia acumulada del 1 %, seguido por el Dow Jones con el 0,6 % y el S&P 500 con el 0,4 %.

El impulso estuvo fuertemente relacionado con la publicación del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE), indicador clave para la política monetaria de la Fed. Según los datos oficiales, el PCE de septiembre subió un 2,8 % interanual, una décima por encima del mes anterior, pero ligeramente por debajo de las expectativas de un avance del 2,9 %. La publicación fue la primera desde el cierre de 43 días del Gobierno federal, situación que había retrasado la entrega de varias estadísticas económicas.

En relación al consumo, los datos confirmaron que el gasto de los consumidores estadounidenses subió en septiembre en línea con las previsiones. Paralelamente, una encuesta elaborada por la Universidad de Michigan reflejó una mejora en la confianza del consumidor en diciembre y una previsión de reducción de la inflación para el próximo año hasta el 4,1 %, partiendo del 4,5 % registrado al cierre de noviembre.

Las expectativas sobre los tipos de interés se elevaron tras estos datos. De acuerdo con la herramienta FedWatch de CME, existe ahora una probabilidad del 87,2 % de que la Fed recorte las tasas un cuarto de punto porcentual en su próxima reunión. Michael Sheldon, vicepresidente y gestor sénior de carteras en Washington Trust Wealth Management en New Haven, Connecticut, afirmó en declaraciones recogidas por Reuters: “Los inversores están pendientes de la semana que viene. Todas las miradas estarán puestas en la reunión de la Fed del miércoles, y ahora mismo hay una probabilidad muy alta de que la institución recorte las tasas otro cuarto de punto. Luego, la cuestión es qué dicen tras la reunión y si dan alguna pista sobre la política futura”.

En el frente laboral, la consultora Challenger, Gray & Christmas informó que los despidos anunciados en noviembre ascendieron a 71.000, sumando un total de 1,17 millones en lo que va de año, la cifra más elevada desde 2020. Por su parte, la firma de procesamiento de nóminas ADP señaló que en noviembre se recortaron 32.000 empleos en el sector privado, en contraste con el alza de 47.000 registrada en octubre. Por otro lado, las solicitudes de subsidio por desempleo descendieron hasta las 191.000 durante la semana de Acción de Gracias, su nivel más bajo en tres años.

El sector tecnológico mostró señales de recuperación, disipando algunas dudas tras los temores de burbuja relacionados con la inteligencia artificial. Empresas como Salesforce lograron una revalorización semanal del 13 % luego de reacciones positivas a sus previsiones, mientras que Nvidia subió el 4,4 % tras anunciar una inversión y acuerdo de computación con Synopsys, cuyos títulos escalaron el 4,8 %.

Netflix compró Warner Bros. Discovery por USD 82.700 millones: incluye sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO (REUTERS)

En el ámbito corporativo, destacó el anuncio de que Netflix acordó la compra de Warner Bros Discovery (WBD) por 82.700 millones de dólares, lo que configura la posible creación de un nuevo gigante del streaming, aunque la operación enfrenta desafíos regulatorios. WBD cerró la semana con una apreciación del 9,8 %, mientras que Netflix registró una caída del 5,9 %. Las acciones de Warner Bros Discovery subieron tras el anuncio de la adquisición, que pone fin a semanas de competencia en ofertas sobre activos clave de Hollywood.

Entre otros mercados, el petróleo de Texas terminó la semana con una leve revalorización inferior al 3 % y se ubicó sobre los 60 dólares por barril ante la perspectiva de una oferta limitada. Por su parte, el bitcóin perdió el nivel de los 90.000 dólares.

Los operadores bursátiles de Nueva York se mantienen atentos a la inminente reunión de la Reserva Federal, considerado por los analistas como uno de los encuentros más relevantes de los últimos años para definir el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)