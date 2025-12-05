Donald Trump se reunió con los familiares del soldado que permanece hospitalizado tras el ataque cerca de la Casa Blanca

"La gran familia de Andrew Wolfe, nuestro maravilloso miembro de la Guardia Nacional", escribió Trump en su posteo en Truth Social

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el jueves en el Despacho Oval a la familia del sargento Andrew Wolfe, de la Guardia Nacional Aérea de Virginia Occidental, quien resultó herido la semana pasada en un ataque “terrorista” cerca de la Casa Blanca.

En el encuentro, el mandatario republicano manifestó que espera que Wolfe —hospitalizado tras el tiroteo— “esté mejorando” y compartió a través de Truth Social una fotografía junto a los familiares.

Durante la reunión, Trump subrayó el valor y la dedicación del sargento, así como el apoyo de su familia en estos momentos difíciles. Además, expresó sus condolencias a los allegados de Sarah Beckstrom, especialista del Ejército estadounidense que falleció a causa de las heridas sufridas durante el ataque.

“(Wolfe) está en proceso de recuperación. Sus padres, su hermano y todos sus amigos están rezando. Acabo de conocerlos en el Despacho Oval. ¡Son unos patriotas estadounidenses fantásticos!“, escribió el inquilino de la Casa Blanca en Truth Social.

El sargento Wolfe continúa recibiendo tratamiento, y su evolución será monitoreada de cerca, mientras se mantiene la investigación para esclarecer cómo se produjo el ataque. Las autoridades reformaron las medidas de seguridad en torno a la Casa Blanca tras el tiroteo perpetuado por el afgano Rahmanullah Lakanwal.

Trump remarcó la importancia de la protección del personal militar y de la Guardia Nacional y reiteró su compromiso de garantizar la seguridad de quienes sirven al país en funciones críticas tanto dentro como fuera de la capital estadounidense.

Una fotografía del miembro de la Guardia Nacional Andrew Wolfe se mostró en una conferencia de prensa con el director del FBI Kash Patel, la fiscal federal para D.C. Jeanine Pirro y otras autoridades (REUTERS/Nathan Howard)

El ataque ocurrió en la víspera de Acción de Gracias. El ciudadano afgano que ingresó al país en 2021 fue detenido como presunto responsable de los disparos contra los dos integrantes de la Guardia Nacional que se encontraban en servicio patrullando las calles de la capital estadounidense.

Trump fue quien confirmó el pasado 27 de noviembre la muerte de Sarah Beckstrom, uno de los dos miembros de la Guardia Nacional que fueron baleados. “Acabo de saber que Sara Beckstrom de West Virginia, una de las guardias de las que hablamos, muy respetada, joven, persona magnífica, empezó a servir en junio de 2023, sobresaliente en todos los sentidos, acaba de fallecer. Ya no está con nosotros. Nos está mirando desde arriba”, informó el mandatario estadounidense.

“Fue atacada salvajemente. Está muerta. No está con nosotros. Increíble persona. Sobresaliente en cada aspecto, en cada departamento. Es horrible”, manifestó visiblemente afectado por el deceso de la uniformada. “El otro joven está luchando por su vida. Está en muy mal estado“, comentó el mismo día sobre Wolfe, antes de su reunión de este jueves con sus familiares.

En la jornada del ataque, Trump escribió un breve mensaje de video publicado en sus redes sociales, donde sostuvo que el tiroteo del afgano constituyó “un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo”, y agregó que “fue un crimen contra toda nuestra nación”.

Un monumento improvisado rinde homenaje a la soldado de la Guardia Nacional de Virginia Occidental Sarah Beckstrom (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El ataque ocurrió en la intersección de la calle 17 y la calle I, a poca distancia de la Casa Blanca, en una zona con alto flujo de personas y vehículos. De acuerdo con los primeros informes policiales, un sospechoso abrió fuego contra los dos integrantes de la Guardia Nacional —desplegados en la capital procedentes de Virginia Occidental— y fue detenido en el mismo sitio del incidente.

La reacción de las autoridades fue inmediata: varias cuadras quedaron acordonadas y una significativa presencia de patrullas y equipos médicos se concentró frente a un hotel cercano al lugar de los hechos. Testigos relataron haber escuchado una breve serie de disparos antes de que la policía restringiera el acceso al área.

El control inicial de la escena fue asumido por la Fuerza de Tarea Conjunta de DC y la Policía Metropolitana, mientras agencias federales iniciaron una investigación para clarificar los detalles del ataque.

(Con información de EFE)