El debate sobre inversiones sostenibles marca la revisión de fondos públicos en Nueva York

El icónico edificio 40 Wall Street iluminado por el amanecer, con la Bahía de Nueva York al fondo. Las discusiones sobre inversiones sostenibles coinciden con un renovado enfoque en el rol financiero de la ciudad.

El futuro de la gestión de los fondos de pensiones de Nueva York se encuentra en un punto de inflexión tras la decisión del contralor Brad Lander de recomendar la reapertura de la licitación de 42.300 millones de dólares (USD 42.300 millones) actualmente administrados por BlackRock, debido a preocupaciones relacionadas con el clima.

Esta medida, anunciada días atrás, marca la primera vez que un demócrata toma una acción de este calibre para contrarrestar la presión ejercida sobre las empresas financieras por parte de aliados republicanos de la industria de combustibles fósiles, según informó Reuters.

El mandato de Lander concluye el 31 de diciembre, pero su recomendación traslada la responsabilidad a su sucesor y al próximo alcalde, Zohran Mamdani, quien asumirá el cargo en aproximadamente cinco semanas. Los funcionarios designados por Mamdani tendrán influencia directa sobre las juntas de pensiones encargadas de decidir el destino de los fondos de jubilación de cerca de 800.000 empleados y exempleados municipales. BlackRock, por su parte, manifestó su intención de competir para conservar la gestión de estos activos.

Vista en contrapicado de un complejo de oficinas en Midtown, símbolo de la arquitectura corporativa donde se decide buena parte de las inversiones institucionales de la ciudad.

La decisión de Lander no solo pone a prueba la postura de la nueva administración municipal, sino que también deja abierta la discusión sobre el papel de las grandes gestoras de fondos en la transición hacia inversiones más sostenibles. El debate se intensifica en un contexto donde la presión política sobre las instituciones financieras por su relación con la industria de combustibles fósiles se ha incrementado, especialmente desde sectores republicanos.

En el ámbito empresarial, un análisis de Reuters sobre declaraciones y conferencias de resultados de compañías globales reveló que, en el tercer trimestre, menos empresas anunciaron aumentos de precios en comparación con los primeros meses del año, en un intento por limitar la pérdida de ventas. Al mismo tiempo, los consumidores estadounidenses enfrentarán menos ofertas en el Black Friday debido al impacto de los aranceles en los minoristas, aunque se prevé una afluencia récord de compradores en esta jornada tradicional posterior al Día de Acción de Gracias.

El Distrito Financiero de Nueva York iluminado de noche, visto desde las alturas, mientras los fondos de pensiones públicos se enfrentan a un proceso de revisión sin precedentes.

En el sector tecnológico, Michael Burry, conocido por su papel en el libro “The Big Short”, lanzó un boletín en Substack en el que critica a Nvidia y compara el auge actual de la inteligencia artificial con la burbuja de las puntocom de los años noventa.

El mercado inmobiliario comercial también experimenta transformaciones impulsadas por la regulación local. La firma de gestión e inversión inmobiliaria JLL identificó que las normativas a nivel municipal están “acelerando la transición del sector inmobiliario hacia un futuro bajo en carbono y resiliente al clima”. Según JLL, el 41% de los gobiernos locales ya cuenta con estándares de rendimiento energético exigibles para los edificios.

El Manhattan Municipal Building, sede de oficinas de la administración neoyorquina que tendrá un rol decisivo en la relicitación de los fondos públicos.

En materia de diversidad corporativa, un estudio de la organización 50/50 Women on Boards, basado en datos de Equilar, indicó que las mujeres ocuparon solo el 23% de los nuevos puestos en los consejos de administración de las empresas del índice Russell 3000, la cifra más baja en una década. Este dato confirma la tendencia observada en otros informes que señalan una disminución en los esfuerzos por diversificar los órganos directivos.

A pesar de la postura menos favorable de la administración Trump hacia las cuestiones ambientales, las empresas estadounidenses mantienen su preocupación por el cambio climático. Un análisis realizado por Simon Jessop para Reuters mostró que las compañías del índice Fortune 100 enviaron un 20% más de representantes a la cumbre COP30 en comparación con el año anterior, lo que evidencia el interés persistente del sector privado en los temas de sostenibilidad y acción climática.