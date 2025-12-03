Estados Unidos

Investigan el misterioso fallecimiento de una estudiante tras asistir a una fiesta universitaria en Texas

Las autoridades mantienen abierta la investigación y descartan que la muerte de Brianna Aguilera en Austin, halla sido un homicidio, luego de asistir a un evento previo a un partido en la Universidad de Texas

La muerte de Brianna Aguilera,
La muerte de Brianna Aguilera, estudiante de Texas A&M, sorprendió a la comunidad universitaria y a su familia en Austin.

La repentina muerte de Brianna Aguilera, una joven estudiante de Texas A&M, ha generado una profunda búsqueda de respuestas entre sus familiares y la comunidad universitaria.

La joven, que aspiraba a convertirse en abogada, fue hallada sin vida en un complejo de apartamentos para estudiantes en Austin, pocas horas después de haber asistido a una fiesta previa al partido de fútbol entre Texas A&M y la Universidad de Texas, según informaron las autoridades y su familia a ABC News y People.

La policía de Austin recibió un aviso sobre una persona inconsciente en un complejo de apartamentos cerca del campus de la Universidad de Texas alrededor de las 00:45 horas (hora local) del sábado.

La policía encontró a Aguilera inconsciente y minutos después fue declarada muerta

La policía de Austin descarta
La policía de Austin descarta indicios de homicidio en el fallecimiento de Brianna Aguilera, aunque la investigación sigue abierta.

Al llegar, los agentes encontraron a Aguilera y la declararon muerta a las 00:57 horas, de acuerdo con el reporte policial citado por ABC News.

Las autoridades señalaron en un comunicado que, hasta el momento, “el incidente no está siendo investigado como un homicidio y no hay indicios de circunstancias sospechosas”. La causa exacta del fallecimiento no ha sido revelada, aunque la investigación permanece abierta, según la policía de Austin.

La investigación continúa abierta a la espera de dar a conocer la causa del fallecimiento de la joven

La causa de la muerte
La causa de la muerte de Brianna Aguilera aún no ha sido revelada y el médico forense del condado de Travis lidera la investigación.

La familia de Aguilera expresó a KBTX que “todavía están esperando respuestas” sobre lo que ocurrió la noche del 29 de noviembre, cuando la joven, estudiante de segundo año en la Escuela Bush de Gobierno y Servicio Público de Texas A&M, asistió a la fiesta previa al partido.

“Los detalles de lo que sucedió después siguen sin estar claros”, escribió la familia en una campaña de GoFundMe creada el 30 de noviembre, donde también manifestaron: “Nuestros corazones están destrozados”.

El médico forense del condado de Travis será el encargado de determinar la causa de la muerte, aunque KBTX informó que, por el momento, no se sospecha de ningún delito. La familia, por su parte, solo tiene certeza de que Aguilera participó en la fiesta previa al evento deportivo, pero desconoce lo que ocurrió posteriormente.

Tras su muerte, la familia de la joven inició una recaudación de fondos

La madre de Brianna Aguilera
La madre de Brianna Aguilera agradece el apoyo recibido y promete informar sobre los servicios funerarios cuando se definan las fechas.

La madre de la joven, Stephanie Rodríguez, compartió un mensaje en la página de GoFundMe el domingo, agradeciendo el apoyo recibido tras la tragedia. “La pérdida inesperada de mi hija ha sido un desafío tremendo, pero encuentro fortaleza en las muestras de bondad”, escribió. En su mensaje, Rodríguez añadió: “He experimentado el peor miedo de cualquier padre, pero me reconforta saber que mi brie brie conmovió tantos corazones”. También expresó su gratitud por las palabras y emociones compartidas hacia su hija, y aseguró que, aunque su “princesa está en un mundo mejor”, los recuerdos que crearon juntas le brindan consuelo.

Rodríguez manifestó que puede “encontrar paz” al saber que su “bebé ángel y princesa está con Dios”, y prometió informar a los allegados sobre los servicios funerarios cuando se definan las fechas.

La recaudación duplicó su objetivo original de 12.000 dólares hasta el martes por la tarde

La campaña de GoFundMe en
La campaña de GoFundMe en memoria de Brianna Aguilera supera el objetivo inicial y recibe muestras de apoyo de la comunidad.

La campaña de GoFundMe, que ha conseguido 36.450 dólares, detalla que Aguilera se graduó con honores de la preparatoria United High School en Laredo, Texas, donde fue animadora. La joven perseguía su sueño de ser abogada y estudiaba en la Escuela Bush de Gobierno y Servicio Público de Texas A&M, según la información proporcionada por su familia. “¡Su sueño siempre fue ser una AGGIE!”, afirmaron sus allegados en la campaña.

La investigación sobre la muerte de Brianna Aguilera continúa bajo la supervisión de las autoridades locales y del médico forense del condado de Travis, mientras la familia y la comunidad universitaria permanecen a la espera de respuestas sobre las circunstancias que rodearon el trágico desenlace.

