Estados Unidos

El hallazgo de ADN en unas bolsas de papel resolvió el asesinato de una mujer en Colorado tras casi 40 años

La Oficina del Sheriff confirmó que el análisis de ADN en bolsas de papel permitió atribuir el asesinato de Rhonda Marie Fisher al ya fallecido Vincent Darrell Groves, considerado uno de los asesinos seriales más peligrosos de Colorado

Casi cuarenta años después de la muerte de Rhonda Marie Fisher, las autoridades de Colorado lograron resolver el caso al identificar a Vincent Darrell Groves como el responsable, gracias a un perfil de ADN recuperado de unas bolsas de papel que acompañaban el cuerpo de la víctima. Esta confirmación, anunciada por la Oficina del Sheriff del Condado de Douglas (DCSO), cierra una de las investigaciones de homicidio en frío más emblemáticas del estado.

El 1 de abril de 1987, un conductor encontró el cuerpo de Rhonda Fisher, de 30 años, a un lado de la carretera rural South Perry Park Road, a unos 56 kilómetros al sur de Denver. Según el reporte policial, Fisher había sido vista con vida por última vez la noche anterior caminando por South Monaco Parkway, en Denver. Los exámenes forenses confirmaron que la víctima fue agredida sexualmente y estrangulada.

Durante los días previos al crimen, Fisher se hospedó en casas de distintos conocidos. Las primeras etapas de la investigación incluyeron la revisión de sospechosos, entre ellos un allegado, quienes fueron descartados. Paralelamente, las fuerzas de seguridad examinaron el posible vínculo con ofensores seriales activos en el área metropolitana de Denver desde la década de los setenta, pero no hallaron pruebas concluyentes.

El avance forense que cambió la historia

A pesar de múltiples investigaciones y la reintegración de pruebas a laboratorios, ni los peritajes originales ni el renovado análisis de ADN realizado en 2017 lograron identificar al asesino. El giro en el caso ocurrió en 2025, cuando el equipo de casos en frío de la DCSO, junto a científicos forenses del Unified Forensic Lab, reabrieron el expediente y volvieron a remitir la evidencia para pruebas avanzadas de ADN.

La clave se encontraba en unas bolsas de papel colocadas en las manos de Fisher para preservar posibles rastros tras el hallazgo del cuerpo. Estas bolsas, únicas piezas del caso que no se habían analizado previamente, almacenaron células de la víctima y del responsable.

Según Shane Williams, analista forense del laboratorio criminal de la Oficina del Sheriff, “las bolsas de papel habían sido preservadas y no tocadas durante 40 años. La hipótesis es que las células de piel presentes en las manos de Rhonda también se transfirieron al interior de esas bolsas”.

En octubre, recurrieron al Combined DNA Index System (CODIS), donde registraron una coincidencia con muestras biológicas provenientes de tres asesinatos ocurridos en 1979. Esos casos ya estaban ligados a Vincent Darrell Groves, quien fue condenado por homicidio en 1982 y cuyos crímenes incluyeron tráfico sexual, distribución de drogas y asesinato de mujeres vulnerables en Denver.

El perfil del asesino

Groves, a quien el comunicado oficial califica como “uno de los asesinos seriales más prolíficos de Colorado”, fue condenado a menos de cinco años de prisión por el primer asesinato. Posteriormente, se le vinculó con al menos 12 homicidios, un intento de asesinato y una agresión sexual hasta su muerte en 1996, cuando cumplía condena por otros asesinatos cometidos a finales de los ochenta.

Se desconoce el número real de víctimas de Groves, aunque las autoridades consideran que podría ser mayor al confirmado. “Si bien Vincent Groves no puede ser juzgado, esperamos que esta resolución largamente esperada traiga algo de paz a los familiares y amigos de Rhonda Fisher”, afirmó el sheriff Darren Weekly en un comunicado.

Weekly también expresó el impacto personal del caso: “Rhonda Fisher era madre, hija, hermana y amiga. Esta investigación representa la importancia de brindar un cierre a las familias que han soportado esperas inolvidables”.

Las autoridades subrayaron la importancia de los protocolos de preservación y la revisión periódica de casos sin resolver. “Obtener un perfil de ADN viable a partir de bolsas de papel de casi cuatro décadas es excepcionalmente raro y resalta el valor extraordinario de la conservación meticulosa de la evidencia y las reevaluaciones forenses periódicas”, explicó la oficina del sheriff.

