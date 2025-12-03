Estados Unidos

Donald Trump advirtió sobre posibles ataques contra países que trafiquen drogas a Estados Unidos

El presidente estadounidense sostuvo que, además de Venezuela, otras naciones productoras de cocaína podrían ser blanco de futuras acciones armadas por parte de su administración

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabezó una reunión de gabinete en la Casa Blanca este martes (REUTERS/Brian Snyder)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que cualquier país implicado en el tráfico ilegal de drogas hacia territorio estadounidense “está sujeto a ataques”. En declaraciones ante la prensa tras una reunión con su Gabinete en la Casa Blanca, el mandatario sugirió que su política podría ampliarse más allá de Venezuela, mencionando explícitamente a Colombia como posible objetivo de futuras operaciones militares, en el marco de su lucha contra el narcotráfico.

“He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, afirmó Trump ante los periodistas, según recogió la prensa acreditada en Washington.

El mandatario también remarcó que las acciones militares contra los cárteles en territorio venezolano “comenzarán muy pronto”. Señaló que existen otros países responsables de enviar “a sus narcotraficantes” a Estados Unidos pero consideró que “Venezuela ha sido peor que la mayoría”.

Las declaraciones de Trump se inscriben en una escalada de presión contra las redes del narcotráfico. Según reveló el Pentágono este mismo martes, la operación militar bautizada como Lanza del Sur ha destruido, desde septiembre, 21 embarcaciones sospechosas de transportar droga en el Caribe y el Pacífico oriental, con un saldo de 82 personas muertas, a las que el Departamento de Defensa estadounidense calificó como narcotraficantes.

El portaaviones USS Gerald R.
El portaaviones USS Gerald R. Ford de la Marina de EEUU fue visto remolcado por barcos cerca de Saint Thomas, en las caribeñas Islas Vírgenes de los Estados Unidos, el 1 de diciembre de 2025 (REUTERS/Marco Bello)

El despliegue naval estadounidense, uno de los mayores en décadas en la región, se dirige explícitamente contra el régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro, a quien Trump acusa de encabezar el denominado Cártel de los Soles, una organización catalogada por Washington como narcoterrorista. Esta operación ha incluido la advertencia a pilotos civiles y líneas aéreas para considerar el espacio aéreo venezolano completamente cerrado.

En octubre pasado, Trump también había dirigido fuertes críticas a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, acusándolo de “líder del narcotráfico” y ordenando la suspensión de la ayuda estadounidense a Colombia por supuesta falta de resultados en la lucha contra las drogas. Petro ha respondido refutando las acusaciones y calificando a Trump como “grosero e ignorante con Colombia”, al tiempo que denuncia el despliegue militar estadounidense como un acto de injerencia y cuestiona la legalidad de los ataques realizados en el Pacífico oriental, cerca de las costas colombianas.

Desde la Casa Blanca, Trump justificó la legalidad de las operaciones: “Estados Unidos tiene derecho a defenderse de la ola de drogas que los cárteles envían hacia nuestro territorio”.

Frente a la posibilidad de un escalamiento militar que involucre nuevas ofensivas sobre el territorio venezolano e, incluso, sobre Colombia, el papa León XIV exhortó este martes a Estados Unidos a priorizar el diálogo antes que la acción armada. El pontífice, al término de su primera gira internacional como jefe de la Iglesia católica —que lo llevó a Turquía y al Líbano—, alzó su voz desde Beirut e instó a los gobiernos a “buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos”.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

