EEUU alerta a viajeros por bandas criminales y robos a mano armada en este país de Centroamérica

La embajada de Estados Unidos en Costa Rica emite una alerta de viaje tras el aumento de robos y asaltos a turistas en alojamientos temporales. (Europa Press)

La embajada de Estados Unidos en Costa Rica emitió el 25 de noviembre de 2025 una alerta dirigida a viajeros, tras un aumento de denuncias por robos y delitos en alojamientos temporales, lo cual afecta a turistas extranjeros y visitantes estadounidenses durante la temporada alta, según autoridades diplomáticas. La comunicación oficial advierte sobre asaltos armados, robos en propiedades de alquiler y casos de extorsión en el país, información difundida a través de los canales digitales de la representación estadounidense. El aviso cobra relevancia por el flujo de viajeros que recibe el país cada año y su repercusión en las medidas de prevención recomendadas para los sectores turístico y consular.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, la alerta se fundamenta en reportes documentados sobre crímenes contra visitantes extranjeros en diferentes regiones del país. Un comunicado publicado el 25 de noviembre informa que “turistas han reportado robos en alojamientos y han sido forzados a retirar dinero en bancos o cajeros automáticos”, conforme a los registros recopilados por las autoridades diplomáticas. Entre las advertencias, se solicita a los turistas que eleven las precauciones personales, eviten mostrar ostentosamente objetos de valor y consideren estrategias para reforzar la seguridad de sus pertenencias en alojamientos temporales y alquileres vacacionales.

La situación de seguridad en Costa Rica se enmarca en el contexto de advertencias previas del Departamento de Estado estadounidense, que desde diciembre de 2024 mantiene vigente el “Nivel 2: Ejercer mayor precaución”. Esta clasificación refleja la presencia de delitos comunes y episodios de violencia contra extranjeros. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) informó la llegada de cerca de tres millones de turistas en 2024, lo que posiciona al país como un destino relevante en la región. Las advertencias oficiales se actualizan ante variaciones en el entorno de seguridad y buscan fortalecer la protección de turistas mediante recomendaciones basadas en información verificada.

¿Por qué Estados Unidos emitió una alerta para viajeros en Costa Rica?

La embajada de Estados Unidos en Costa Rica publicó una alerta tras recibir múltiples reportes sobre robos y asaltos en alojamientos temporales ocupados por turistas. Según la comunicación oficial, “turistas han informado sobre robos y asaltos en propiedades de alquiler y criminales han obligado a viajeros a retirar dinero de cajeros automáticos o realizar transferencias bancarias”. El documento cita hechos ocurridos recientemente y describe a bandas que emplean la intimidación para obtener fondos de los visitantes.

La alerta incluye pautas para incrementar la seguridad en los desplazamientos, cuidados en el uso de servicios bancarios y consejos para seleccionar de manera segura el alojamiento temporal, especialmente en zonas turísticas populares.

Estados Unidos mantiene la advertencia de viaje 'Nivel 2: Ejercer mayor precaución' para Costa Rica debido a la delincuencia común y episodios de violencia. (REUTERS/Jim Vondruska)

¿Qué recomendaciones da la embajada de Estados Unidos a los turistas en Costa Rica?

En la alerta, la embajada establece una lista de recomendaciones claras para los visitantes estadounidenses y extranjeros:

No portar ni exhibir objetos costosos como relojes de lujo, joyas o accesorios llamativos.

Permanecer vigilante al utilizar cajeros automáticos y evitar realizar retiros de sumas elevadas a la vista de terceros.

No dejar objetos de valor en vehículos ni en áreas de fácil acceso dentro de los alojamientos.

Comprobar que las viviendas temporales ofrecen medidas de seguridad reforzadas, como cerraduras y sistemas de alarma.

Investigar las reseñas de alojamientos previas a cualquier reservación, especialmente cuando se utilicen plataformas digitales de alquiler.

Solicitar ayuda a las autoridades consulares y policiales en caso de delito o emergencia.

De acuerdo con las mismas recomendaciones, el texto enfatiza: “Asegure la propiedad con cerraduras robustas, revise ventanas y puertas y desconfíe si lee reseñas que relaten incidentes de seguridad previos”.

¿Cuál es el nivel de advertencia de viaje de Estados Unidos para Costa Rica?

El Departamento de Estado de EE.UU. mantiene la clasificación “Nivel 2: Ejercer mayor precaución” para Costa Rica, vigente desde diciembre de 2024. Esta categoría señala que la delincuencia menor es frecuente, así como algunos episodios de delitos más graves en zonas visitadas por extranjeros. El texto oficial advierte: “La delincuencia menor es común en todo Costa Rica y el crimen violento también afecta a turistas, incluyendo asaltos armados, homicidio y agresión sexual”.

Estados Unidos aconseja a quienes viajan a Costa Rica que revisen periódicamente la actualización de las alertas y sigan las recomendaciones de seguridad específicas para zonas hoteleras, ciudad y lugares apartados.

La alerta de la embajada incluye recomendaciones para reforzar la seguridad en alojamientos temporales y evitar exhibir objetos de valor durante la estadía. (REUTERS/Jim Vondruska)

¿Cuántos turistas visitan Costa Rica al año y cómo afecta la alerta?

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) reportó la llegada de aproximadamente tres millones de turistas en 2024. Costa Rica figura como uno de los principales destinos turísticos de Centroamérica, tanto para viajeros de Norteamérica como de Europa y Suramérica. Aunque la mayoría de visitas ocurre sin incidentes, la alerta impacta principalmente en los procedimientos de reserva y las prácticas de protección personal entre los viajeros.

El ICT indica que mantiene campañas de información preventiva y colabora con autoridades internacionales para mejorar los protocolos de seguridad en puntos turísticos y alojamientos temporales.

¿Qué debe hacer una persona si es víctima de un robo o asalto en Costa Rica?

La misma embajada estadounidense recomienda a sus ciudadanos y visitantes contactar, en primer lugar, a la policía local para presentar la denuncia correspondiente y solicitar una copia del reporte. Para casos que requieran asistencia consular (como pérdida de pasaporte o extorsión), se ofrece un canal dedicado de atención en la embajada. También se exhorta a informar de los hechos a familiares y mantener accesible la información de contacto de la representación consular durante el viaje.

Además, la embajada recomienda consultar periódicamente las plataformas oficiales para recibir notificaciones ante cualquier cambio en la situación de seguridad nacional o local.