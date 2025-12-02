Cómo ver la última superluna del año: fecha exacta, horario y lugares donde será visible en el cielo

La última superluna de 2025 será visible el jueves 4 de diciembre y marcará el cierre de una secuencia de tres fenómenos lunares consecutivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La última superluna de 2025 será visible en el firmamento durante la noche del jueves, evento que representa el cierre de una secuencia de tres fenómenos lunares consecutivos a lo largo del año. El evento astronómico, conocido como superluna, ocurre cuando la Luna llena coincide con el punto de su órbita más próximo a la Tierra, generando un notorio aumento de tamaño aparente y de luminosidad. Esta manifestación capta la atención tanto de la comunidad científica como de millones de observadores en diferentes países, según refirieron la Associated Press y la NASA.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Luna puede verse hasta un 14% más grande y un 30% más brillante respecto a una luna llena en el apogeo, el punto más distante de su órbita. La superluna puede apreciarse a simple vista, siempre que el cielo esté despejado. Además, la proximidad de la Luna durante este fenómeno puede provocar un leve incremento de las mareas, una situación reportada por la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

El término superluna se popularizó en las últimas décadas y es utilizado en la divulgación científica internacional para referirse al momento en que la Luna llena se ubica en el perigeo, la distancia más corta respecto a la Tierra. La NASA señala que la distancia media entre ambos cuerpos durante una superluna ronda los 357.000 kilómetros. Esta variación de distancia responde a la forma elíptica de la órbita lunar, lo que permite que cada año se generen entre tres y cuatro superlunas. La Associated Press informó que este fenómeno incrementa el interés público por la astronomía y favorece iniciativas educativas y de observación.

¿Qué es una superluna y por qué es diferente a otras lunas llenas?

La superluna es un fenómeno astronómico que ocurre cuando una Luna llena coincide con su paso por el perigeo, el punto más cercano a la Tierra. Durante este tránsito, la distancia puede reducirse hasta 27.000 kilómetros respecto al promedio observado en otras fases, según la NASA. Este acercamiento resulta en un incremento del brillo y un tamaño aparente superior al habitual de la Luna llena. Diversas fuentes científicas destacan que, si bien el fenómeno es claramente medible con instrumentos, su diferencia visual puede pasar desapercibida sin una referencia directa.

La NASA aclara que la superluna difiere de otros fenómenos lunares populares, como la “luna de sangre” —que implica un eclipse— o la “luna azul” —cuando en un mismo mes calendario ocurren dos lunas llenas—. Ni el color ni la frecuencia de estas denominaciones populares influyen en el tamaño o el brillo del satélite. El término superluna fue ampliamente adoptado por la comunidad científica a partir de la década de 1970 para facilitar la comunicación pública sobre los ciclos lunares.

La superluna ocurre cuando la Luna llena coincide con el perigeo, su punto más cercano a la Tierra, aumentando su tamaño y brillo aparente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo se podrá ver la última superluna de 2025?

La NASA y la Associated Press confirmaron que la última superluna del año será visible el jueves 4 de diciembre de 2025. Este evento se podrá observar en todo el hemisferio occidental, especialmente en zonas alejadas de la contaminación lumínica urbana. La Luna comenzará a ser visible después del anochecer y se mantendrá presente durante gran parte de la noche, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

La superluna de diciembre constituye la tercera de una serie iniciada en octubre de 2025, siguiendo una agrupación o “cluster” habitual en algunos años lunares. Estas secuencias favorecen el seguimiento del fenómeno entre astrónomos aficionados y centros de observación científica, incrementando el flujo de información especializada.

¿Desde dónde se podrá ver la superluna en Estados Unidos?

La superluna podrá observarse desde todo el territorio continental de Estados Unidos, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables y el cielo permanezca despejado, según datos provistos por la NASA. La visibilidad será óptima en zonas rurales, parques nacionales y áreas alejadas de la contaminación lumínica urbana, como se destaca en los reportes de la agencia espacial.

En la costa este de Estados Unidos, el mejor momento para la observación será luego de la puesta del sol, aproximadamente desde las 17:00, hora local. En la costa oeste, la Luna comenzará a elevarse sobre el horizonte cerca de las 18:00. Grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Dallas podrán apreciar la superluna, aunque los expertos aconsejan trasladarse a suburbios o áreas menos iluminadas para mejorar la experiencia visual.

Espacios reconocidos para la contemplación del cielo nocturno, como el Parque Nacional Yosemite, el Gran Cañón y diversos puntos del estado de Arizona, son recomendados por la NASA para la observación astronómica. La agencia también destaca el uso de aplicaciones de localización lunar y mapas interactivos para identificar el momento exacto del ascenso de la Luna en cada región del país.

Durante la superluna, la Luna puede verse hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que en el apogeo, según la NASA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo ver la superluna sin equipo especializado?

La observación de la superluna no requiere instrumentos ópticos ni telescopios para su apreciación, según informa la NASA. Se sugiere acudir a espacios abiertos, lejos de luces artificiales intensas, y buscar la Luna sobre el horizonte poco después de la puesta del sol. El fenómeno puede apreciarse a simple vista, aunque prismáticos y cámaras con teleobjetivo pueden mejorar la experiencia visual y facilitar la captura de imágenes.

El astrónomo William Alston, de la Universidad de Hertfordshire, señaló en una entrevista recogida por la Associated Press: “Cuando tienes una superluna, ese efecto es solo ligeramente más llamativo”. No obstante, la variación puede ser difícil de distinguir para el ojo humano sin un punto de comparación adecuado.

La agencia espacial estadounidense advierte sobre el efecto óptico conocido como “moon illusion”, que produce la percepción de una Luna de mayor tamaño cuando se encuentra cerca del horizonte. Según la NASA, este fenómeno es independiente de la superluna y aún no cuenta con una explicación consensuada entre la comunidad científica.

¿La superluna produce cambios en las mareas?

La NOAA asegura que los periodos de superluna provocan variaciones en las mareas, ya que el incremento de la fuerza gravitacional genera mareas de perigeo o “mareas vivas”. Esta influencia se traduce en un aumento de algunos centímetros sobre las mareas altas habituales. Tanto la NOAA como la NASA subrayan que el impacto suele ser leve y se circunscribe al ciclo regular de las mareas.

“La diferencia en la altura de las mareas durante una superluna puede alcanzar algunos centímetros adicionales, aunque no suele tener consecuencias directas para la vida cotidiana en la costa”, según datos oficiales publicados por la NOAA. Los registros históricos confirman que estos incrementos no representan riesgos adicionales para infraestructuras ni comunidades.

La superluna de diciembre podrá observarse en todo el hemisferio occidental, con mejor visibilidad en zonas alejadas de la contaminación lumínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es la explicación científica detrás del fenómeno?

El origen de la superluna radica en la naturaleza elíptica de la órbita lunar. La NASA detalla que la Luna recorre una trayectoria que alterna entre el perigeo, su punto más cercano, y el apogeo, el más alejado de la Tierra. Al coincidir la Luna llena con el perigeo, la distancia entre ambos cuerpos desciende hasta 357.000 kilómetros (222.000 millas), lo que da lugar al fenómeno visible.

Las agencias espaciales destacan que la observación de la superluna, además de propiciar la contemplación astronómica, favorece la divulgación científica. “Es un excelente momento para la observación casual del cielo y para promover la educación astronómica”, apuntó la NASA en su portal oficial. El fenómeno también se utiliza en actividades pedagógicas orientadas a explicar los ciclos orbitales y sus efectos sobre la vida terrestre.

¿Qué esperar después de la última superluna del año?

El cierre del ciclo de superlunas en diciembre marcará el final de este tipo de eventos para 2025, de acuerdo con la información publicada por la NASA y agencias de noticias internacionales. Para quienes deseen seguir estos fenómenos, la próxima secuencia de superlunas será anunciada oficialmente en los calendarios astronómicos elaborados por la NASA y la Sociedad Astronómica Estadounidense a partir de 2026.

La superluna de diciembre ofrece una oportunidad accesible y educativa para millones de personas, invitando a la observación y al interés por las ciencias espaciales sin la necesidad de equipos complejos. Las futuras efemérides lunares y los detalles sobre próximos eventos serán divulgados a través de los canales oficiales de agencias espaciales estadounidenses.