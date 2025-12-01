El desfile de Macy’s llenó de color las calles de Nueva York

El Desfile de Macy’s en Nueva York inaugura la temporada festiva con globos gigantes y miles de asistentes en Manhattan (Reuters)

El tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York volvió a transformar las calles de Manhattan en un espectáculo de color y fantasía, con la presencia de nuevos globos gigantes como Buzz Lightyear y Pac-Man, que se sumaron a la emblemática procesión que cada año marca el inicio de la temporada festiva en Estados Unidos.

La edición de este año arrancó en el Upper West Side y culminó en la tienda principal de Macy’s, ubicada en Herald Square, sobre la calle 34. El recorrido estuvo acompañado por un clima frío, con temperaturas en torno a los cuatro grados Celsius (40 °F) y ráfagas de viento que oscilaron entre 40 y 48 kilómetros por hora, de acuerdo con el meteorólogo David Stark del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva York.

El recorrido del desfile partió del Upper West Side y finalizó en Herald Square, bajo estrictas medidas de seguridad y bajas temperaturas (reuters)

Las condiciones meteorológicas obligaron a las autoridades a monitorear de cerca el pronóstico, ya que la normativa local impide que Macy’s eleve globos de tamaño completo si los vientos sostenidos superan los 37 kilómetros por hora o si las ráfagas exceden los 56 kilómetros por hora. Según Milenio, la única ocasión en que los globos no pudieron volar fue en 1971, aunque en otras ediciones han tenido que desplazarse a menor altura debido al viento.

La comisionada de Policía Jessica Tisch declaró a Milenio que la decisión sobre posibles ajustes en los globos se tomaría la mañana del jueves, en función de las condiciones del viento. Tisch también aseguró en una conferencia de prensa que no existían amenazas específicas ni plausibles para el evento, aunque, como es habitual, miles de agentes de policía se desplegaron a lo largo de la ruta para garantizar la seguridad de los asistentes.

Las autoridades monitorearon el viento para garantizar la seguridad de los globos, siguiendo normativas locales ante condiciones meteorológicas adversas (Reuters)

El desfile ofreció una programación artística variada, con la participación de figuras como Cynthia Erivo de “Wicked”, Conan Gray, Lainey Wilson, Foreigner, Lil Jon, y las cantantes Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami del grupo ficticio HUNTR/X, protagonista de la exitosa serie de Netflix “KPop Demon Hunters”. También formaron parte del espectáculo las Rockettes de Radio City y miembros de los elencos de los musicales de Broadway “Buena Vista Social Club”, “Just in Time” y “Ragtime”.

Entre los elementos más llamativos de la edición se encontraron decenas de globos, carrozas, grupos de payasos y bandas de música, todos ellos precediendo la llegada de Santa Claus. Este año, uno de los estrenos destacados fue un gran carruaje de cebolla con ocho personajes del universo de “Shrek”. Además, los personajes Derpy Tiger y Sussie, de “KPop Demon Hunters”, surcaron el cielo neoyorquino en forma de globos.

La transmisión del desfile de Macy’s fue realizada por NBC y Telemundo, con cobertura en streaming a través de Peacock.

La transmisión televisiva del evento estuvo a cargo de NBC, con la conducción de Savannah Guthrie y Al Roker del programa “Today”, junto a su excolega Hoda Kotb. En Telemundo, la cobertura fue presentada por Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow. El desfile también pudo seguirse en directo a través del servicio de streaming Peacock de NBC.

La víspera del desfile, personajes como Buzz Lightyear, Pikachu y otros íconos inflables fueron preparados en Nueva York, en una tradición que permite a más de un millón de espectadores observar de cerca los globos antes de que se eleven sobre la ciudad, según reportó Milenio.