Estados Unidos

El desfile de Macy’s llenó de color las calles de Nueva York

La tradicional celebración de Acción de Gracias reunió a miles de personas en Manhattan, con nuevos globos gigantes y estrictas medidas de seguridad ante el frío y el viento, marcando el inicio de la temporada festiva estadounidense

Guardar
El Desfile de Macy’s en
El Desfile de Macy’s en Nueva York inaugura la temporada festiva con globos gigantes y miles de asistentes en Manhattan (Reuters)

El tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York volvió a transformar las calles de Manhattan en un espectáculo de color y fantasía, con la presencia de nuevos globos gigantes como Buzz Lightyear y Pac-Man, que se sumaron a la emblemática procesión que cada año marca el inicio de la temporada festiva en Estados Unidos.

La edición de este año arrancó en el Upper West Side y culminó en la tienda principal de Macy’s, ubicada en Herald Square, sobre la calle 34. El recorrido estuvo acompañado por un clima frío, con temperaturas en torno a los cuatro grados Celsius (40 °F) y ráfagas de viento que oscilaron entre 40 y 48 kilómetros por hora, de acuerdo con el meteorólogo David Stark del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva York.

El recorrido del desfile partió
El recorrido del desfile partió del Upper West Side y finalizó en Herald Square, bajo estrictas medidas de seguridad y bajas temperaturas (reuters)

Las condiciones meteorológicas obligaron a las autoridades a monitorear de cerca el pronóstico, ya que la normativa local impide que Macy’s eleve globos de tamaño completo si los vientos sostenidos superan los 37 kilómetros por hora o si las ráfagas exceden los 56 kilómetros por hora. Según Milenio, la única ocasión en que los globos no pudieron volar fue en 1971, aunque en otras ediciones han tenido que desplazarse a menor altura debido al viento.

La comisionada de Policía Jessica Tisch declaró a Milenio que la decisión sobre posibles ajustes en los globos se tomaría la mañana del jueves, en función de las condiciones del viento. Tisch también aseguró en una conferencia de prensa que no existían amenazas específicas ni plausibles para el evento, aunque, como es habitual, miles de agentes de policía se desplegaron a lo largo de la ruta para garantizar la seguridad de los asistentes.

Las autoridades monitorearon el viento
Las autoridades monitorearon el viento para garantizar la seguridad de los globos, siguiendo normativas locales ante condiciones meteorológicas adversas (Reuters)

El desfile ofreció una programación artística variada, con la participación de figuras como Cynthia Erivo de “Wicked”, Conan Gray, Lainey Wilson, Foreigner, Lil Jon, y las cantantes Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami del grupo ficticio HUNTR/X, protagonista de la exitosa serie de Netflix “KPop Demon Hunters”. También formaron parte del espectáculo las Rockettes de Radio City y miembros de los elencos de los musicales de Broadway “Buena Vista Social Club”, “Just in Time” y “Ragtime”.

Entre los elementos más llamativos de la edición se encontraron decenas de globos, carrozas, grupos de payasos y bandas de música, todos ellos precediendo la llegada de Santa Claus. Este año, uno de los estrenos destacados fue un gran carruaje de cebolla con ocho personajes del universo de “Shrek”. Además, los personajes Derpy Tiger y Sussie, de “KPop Demon Hunters”, surcaron el cielo neoyorquino en forma de globos.

La transmisión del desfile de
La transmisión del desfile de Macy’s fue realizada por NBC y Telemundo, con cobertura en streaming a través de Peacock.

La transmisión televisiva del evento estuvo a cargo de NBC, con la conducción de Savannah Guthrie y Al Roker del programa “Today”, junto a su excolega Hoda Kotb. En Telemundo, la cobertura fue presentada por Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow. El desfile también pudo seguirse en directo a través del servicio de streaming Peacock de NBC.

La víspera del desfile, personajes como Buzz Lightyear, Pikachu y otros íconos inflables fueron preparados en Nueva York, en una tradición que permite a más de un millón de espectadores observar de cerca los globos antes de que se eleven sobre la ciudad, según reportó Milenio.

Temas Relacionados

Desfile del Día de Acción de Gracias Macy's Nueva York NBC Manhattan Estados Unidos Espectáculo Globos gigantes Buzz Lightyear Santa ClausNewsroom BUE

Últimas Noticias

La Inteligencia artificial impulsa récord de alquileres de oficinas en Manhattan

El sector tecnológico, liderado por startups y firmas emergentes, ha superado en nueve meses el volumen de arrendamientos de todo 2024, revitalizando el mercado inmobiliario de la ciudad con inversiones históricas

La Inteligencia artificial impulsa récord

AT&T ofrece compensaciones de hasta USD 7.500 a millones de clientes afectados por filtraciones de datos

Tras revelarse dos incidentes que comprometieron información personal, se habilitó un proceso especial para que los afectados accedan a pagos significativos si cumplen con los requisitos establecidos en el acuerdo judicial

AT&T ofrece compensaciones de hasta

Minimalismo extremo en Nueva York: una comunidad de jóvenes limita sus pertenencias a 100 objetos

Cada vez más profesionales y estudiantes buscando bienestar mental, ahorro y mayor libertad frente a la saturación material y la presión del consumo

Minimalismo extremo en Nueva York:

Donald Trump se reúne con el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos para definir la estrategia sobre Venezuela

El encuentro se produce en medio de un aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe y recientes operativos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico

Donald Trump se reúne con

El noreste de Estados Unidos enfrenta un vórtice polar que traerá el frío más extremo del planeta antes de Navidad

Expertos advierten que una masa de aire ártico podría convertir al noreste estadounidense en una de las zonas más frías del mundo, con temperaturas muy por debajo de los registros recientes

El noreste de Estados Unidos
DEPORTES
La inusual falla arbitral que

La inusual falla arbitral que pasó inadvertida en el triunfo de Boca ante Argentinos

Tras la clasificación de Gimnasia y a la espera de Racing-Tigre, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura

Una gresca en el área y un remate al arco vacío: el insólito gol convalidado por un árbitro que dio la vuelta al mundo

El singular récord que alcanzará Alpine pese a terminar último este año en la Fórmula 1

Tras su salida de River Plate, Enzo Pérez se acerca a un gigante de Sudamérica y que acaba de coronarse campeón

TELESHOW
El video de Rocío Marengo

El video de Rocío Marengo tras su internación en la etapa final de su embarazo: “Bebito, te esperamos con mucho amor”

El divertido viral al que reaccionó Bizarrap: “Tenés una mamá joven y no te pone Plim Plim”

Luis Brandoni se recupera en su casa antes de comenzar con la temporada de verano en Mar del Plata

El filoso comentario de Andy Chango a Wanda Nara: “A Maxi López le fue bien lejos tuyo”

La confesión de Susana Roccasalvo, en Masterchef Celebrity, sobre su vida privada

INFOBAE AMÉRICA

Cinco claves para entender las

Cinco claves para entender las reñidas elecciones de Honduras: del empate técnico al silencio de la izquierda

160 habitaciones, 2 mil puertas a ninguna parte y un misterio que desafía el tiempo: así es la singular mansión Winchester

La Justicia de Azerbaiyán ordenó prisión preventiva para el principal líder opositor Alí Karimli

Terror en Haití: al menos 12 muertos y decenas de casas incendiadas tras un nuevo ataque de pandillas

Los halcones americanos ganan terreno como aliados inesperados de los huertos de cerezas en Estados Unidos