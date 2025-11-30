Tormenta invernal en los Grandes Lagos provoca más de 6.000 cortes de energía en Wisconsin

La tormenta invernal en los Grandes Lagos provoca cortes de electricidad y caos en los viajes en el medio oeste de Estados Unidos. (Gary C. Klein/USA TODAY NETWORK via REUTERS)

El inicio de la semana estuvo marcado por intensas interrupciones en los viajes y el suministro eléctrico en el medio oeste de Estados Unidos, tras una tormenta invernal que afectó a la región de los Grandes Lagos y generó complicaciones en varios estados.

Mientras los equipos de emergencia en Wisconsin trabajaban para restablecer la energía a miles de hogares, el aeropuerto de Des Moines, Iowa, reanudó sus operaciones al mediodía después de que un avión de Delta Connection procedente de Detroit se saliera de una pista cubierta de hielo.

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos y que los pasajeros fueron trasladados en autobús a la terminal, según información de The Associated Press (AP).

Ciudades mayormente afectadas por el paso de la tormenta invernal

Más de 250 vuelos cancelados y 900 retrasados en el aeropuerto O'Hare de Chicago tras la intensa nevada. (AP Photo/Nam Y. Huh)

El impacto de la tormenta se sintió con fuerza en el sector aéreo, especialmente en Chicago, donde más de 250 vuelos con origen y destino en el Aeropuerto Internacional O’Hare fueron cancelados y más de 900 sufrieron retrasos hacia la una de la tarde, de acuerdo con datos del sitio de seguimiento FlightAware citados por AP. Esta situación afectó a numerosos viajeros que regresaban de las vacaciones de Acción de Gracias, obligando a muchos a modificar sus planes de regreso.

En el oeste de Michigan, la acumulación de nieve llevó a cientos de iglesias a recomendar a sus fieles que permanecieran en casa o siguieran los servicios religiosos en línea. Desde el sábado, algunas zonas cercanas al lago Michigan registraron hasta treinta centímetros de nieve, lo que complicó aún más la movilidad y las actividades cotidianas.

El estado de Wisconsin enfrentó más de seis mil cortes de electricidad, con la mayor parte de las interrupciones concentradas en Milwaukee y el sur de Milwaukee, según reportó la empresa We Energies a AP.

Los residentes expresaron su preocupación tras el colapso de la energía eléctrica

Wisconsin registra más de seis mil cortes de electricidad, con Milwaukee y su zona sur como las áreas más afectadas. (Danny Damiani/The Post-Crescent via AP)

Residentes como Mark Paladino relataron en redes sociales que la caída de la nieve pesada y húmeda provocó el colapso de tendidos eléctricos, dejando a comunidades como Fredonia sin suministro. Otros habitantes informaron que los cables eléctricos cedían bajo el peso de la nieve, agravando la situación.

En otras áreas de Iowa, los fuertes vientos del domingo desplazaron la nieve sobre las carreteras, lo que mantuvo las condiciones de viaje peligrosas, según el Servicio Meteorológico Nacional citado por AP.

El meteorólogo Andrew Orrison explicó que algunas zonas de Iowa e Illinois recibieron más de un pie de nieve, incluyendo quince pulgadas (treinta y ocho centímetros) en Fort Dodge, Iowa. Orrison añadió que el sureste de Wisconsin experimentó impactos generalizados debido a la tormenta invernal que atravesó la región durante el fin de semana.

La acumulación de nieve provocó carreteras resbaladizas, visibilidad reducida y retrasos en los desplazamientos

Fuertes vientos y nieve mantienen carreteras peligrosas y complican la movilidad, según el Servicio Meteorológico Nacional. (AP Photo/Nam Y. Huh)

Los equipos de mantenimiento vial intentaron responder a la intensidad variable de la nevada a lo largo del sábado. Aunque la tormenta en la región de los Grandes Lagos comenzó a disminuir, una nueva perturbación se dirigía hacia el Atlántico Medio y el Noreste, con previsiones de hasta treinta centímetros de nieve para el martes.

Orrison señaló a AP: “Será la primera nevada de la temporada en muchas de estas zonas, y será bastante significativa”, aunque aclaró que, por el momento, no se espera que las principales ciudades sufran nevadas importantes.

Ante la magnitud de la nevada, la ciudad de Milwaukee declaró una emergencia por nieve para las noches del domingo y el lunes, estableciendo que todos los vehículos debían estacionarse en el lado par de la calle antes de las diez de la noche del domingo, mientras los equipos de limpieza despejarían el lado impar durante la noche. La disposición se invertirá desde la noche del lunes hasta el martes, según informó AP.

La Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee intervino en más de treinta accidentes el sábado, cuando la primera gran tormenta invernal de la temporada generó condiciones de conducción peligrosas en el sureste de Wisconsin, de acuerdo con The Associated Press (AP).