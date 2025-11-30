Acusan a padre de abuso infantil tras arriesgar la vida de sus hijos en peligrosa excursión en Utah

Las autoridades de Utah acusan a Smith de exponer a sus hijos a condiciones extremas en el Big Cottonwood Canyon. (Steve Greenwood)

Un hombre de Utah que fue rescatado junto a sus tres hijos tras una peligrosa travesía montañosa enfrenta ahora cargos de abuso y tortura infantil. Las autoridades determinaron que el padre, identificado como Micah Smith, de 31 años, puso activamente en peligro la vida de los menores al obligarlos a atravesar un terreno extremo y exponerlos a condiciones climáticas adversas.

La oficina del Sheriff del condado de Salt Lake informó en un comunicado de prensa que Smith fue acusado formalmente de tres cargos de tortura infantil y tres cargos de abuso infantil agravado, todos clasificados como delitos graves de primer grado.

El caso ganó atención pública en octubre, cuando los equipos de búsqueda y rescate localizaron a Smith y a sus hijos —una niña de 8 años y dos niños de 4 y 2 años— el 12 de octubre, un día después de haber sido reportados como desaparecidos al no regresar de una excursión en el Big Cottonwood Canyon, una zona a unos 24 kilómetros al sureste de Salt Lake City conocida por sus senderos difíciles y condiciones hostiles.

Micah Smith fue rescatado junto a sus hijos, de 8, 4 y 2 años, tras quedar varados en una ruta de montaña cerca de Salt Lake City. (Imagen ilustrativa Infobae)

En un primer momento, diversos medios de comunicación destacaron el presunto esfuerzo paternal por mantener a los niños a salvo ante el frío extremo. Incluso se organizó una campaña en GoFundMe alegando que Smith había sufrido congelación en su misión de protegerlos.

Sin embargo, una vez rescatados, las autoridades revelaron que dos de los menores se encontraban en estado crítico, mientras que el tercero estaba estable. Smith fue reportado en condición estable, de acuerdo con la información oficial.

El fiscal de distrito de Salt Lake City, Sim Gill, señaló en una conferencia de prensa que los pequeños fueron presionados para continuar a pesar del cansancio y el miedo. “Los niños fueron obligados a ‘seguir marchando’ aunque tenían miedo”, afirmó Gill, quien subrayó que el camino elegido —el Broad Fork Trail— “no es una ruta fácil para llevar a un niño”.

El sendero Broad Fork, donde ocurrió el incidente, está considerado peligroso incluso para adultos con experiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal detalló que, según testimonio de los menores, durante la caminata debieron trepar por “rocas que se movían” y aferrarse a ramas y plantas para conservar el equilibrio. “No es una excursión normal para niños, y menos bajo esas condiciones”, puntualizó Gill.

Los niños fueron hallados en circunstancias extremas. Según el canal local ABC4, la niña de 8 años estaba junto a una gran roca, apenas resguardada por unas ramas apiladas, mientras que el pequeño de 2 años fue hallado debajo de su hermano de 4 años, quien estaba expuesto e inconsciente.

ABC4 además reportó que, en un video localizado en el teléfono celular de Smith, su hija le pregunta: “¿nos vamos a congelar, papá?”. Una frase que refleja la angustia y el miedo vividos durante la travesía. Por su parte, la cadena KSL indicó que los fiscales consideran que el comportamiento de Smith mostraba un deterioro evidente, recordando que previamente había “manifestado ideas suicidas”.

Hasta el sábado 29 de noviembre, no se había confirmado si Smith cuenta con representación legal. Los registros judiciales muestran que fue detenido el martes 25 de noviembre. La oficina del fiscal no emitió comentarios adicionales tras ser consultada por la prensa.