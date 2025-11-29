Regulador aéreo de EEUU ordenó reemplazo urgente de software en aviones Airbus tras detectar riesgo en vuelo

La FAA ordena a todas las aerolíneas de Estados Unidos actualizar el software de control de vuelo en los modelos Airbus A319, A320 y A321. (REUTERS/Benoit Tessier)

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó el sábado a todas las aerolíneas del país reemplazar o modificar de inmediato el software de control de vuelo en modelos Airbus A319, A320 y A321. La medida se emitió luego de detectarse un fallo en el sistema que derivó en una pérdida abrupta de altitud en un vuelo comercial. La directiva exige que la actualización se aplique antes del domingo 30 de noviembre.

La FAA informó en su cuenta oficial de X que la medida rige bajo una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia (EAD), y especifica que los operadores deben completar el reemplazo antes de que los aviones regresen al servicio tras las 00:01 del domingo. El regulador estadounidense recalcó que “el EAD exige reemplazar o modificar el software que controla los alerones de profundidad del avión y entra en vigor de inmediato”, con prohibición explícita de reincorporar ese software en cualquier aeronave.

El caso se originó luego de un incidente en un avión Airbus A320 de JetBlue Airways durante un vuelo entre Cancún y Newark. La aeronave tuvo que aterrizar de emergencia en Florida tras registrar un descenso brusco de altitud. La investigación posterior identificó una falla en la computadora de control de vuelo, lo que motivó la acción coordinada entre autoridades y fabricantes.

¿Por qué la FAA exige cambiar el software a las aerolíneas que vuelan Airbus?

La FAA dispuso el reemplazo de software tras determinar una “condición insegura” asociada a la computadora de control de los alerones de elevador (ELAC) en aviones Airbus. El organismo advirtió en la “Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia 2025-24-51” que este fallo podría causar movimientos no solicitados del elevador, con riesgo de exceder los límites estructurales de la aeronave y poner en peligro la seguridad en vuelo. La decisión se fundamenta en análisis técnicos y notificaciones recibidas desde el fabricante Airbus y el reporte oficial del incidente.

Un fallo en la computadora de control de vuelo provocó un descenso brusco en un Airbus A320 de JetBlue Airways, lo que motivó la directiva de emergencia. (REUTERS/Ryan Murphy/File Photo)

¿Qué modelos de Airbus y operadores están alcanzados por la nueva directiva?

El mandato de la FAA abarca a los modelos A319 (variantes 111, 112, 113, 114, 115, 131, 132, 133, 151N, 153N, 171N, 173N), A320 (211, 212, 214, 216, 231, 232, 233, 251N, 252N, 253N, 271N, 272N, 273N) y A321 (211, 212, 213, 231, 232, 251N, 252N, 253N, 251NX, 252NX, 253NX, 271N, 272N, 271NX, 272NX). Según documentación de la FAA y de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA), unos 6.000 aviones de la familia A320 están involucrados a nivel global.

Según informa Airbus en los comunicados a las aerolíneas, la actualización será necesaria para un volumen significativo de aeronaves, en respuesta a los riesgos detectados tras la exposición prolongada a rayos solares que afectan la integridad del sistema de control de vuelo.

¿Cuál es el problema identificado en el software de control de vuelo en los Airbus?

El fallo detectado afecta el funcionamiento del Elevator Aileron Computer (ELAC), unidad responsable de los movimientos automáticos de lanzamiento y control de la aeronave. La investigación técnica, referida en documentos oficiales y en la directiva de la FAA, confirma que la computadora puede generar una bajada de nariz no comandada, incluso cuando el piloto automático sigue activado. El evento observado se caracterizó por una “pérdida limitada y momentánea de altitud”, con posterior estabilización del vuelo. La FAA advirtió que el riesgo radica en que dicha anomalía supera los parámetros estructurales del avión y puede derivar en pérdida de control operacional.

La actualización del software es obligatoria para unos 6.000 aviones de la familia A320 a nivel global, según la FAA y la EASA. (AP Foto/Ross D. Franklin)

¿Qué exige la Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia emitida por la FAA?

La FAA instruye que la actualización, sustitución o modificación del ELAC se aplique en todos los aviones afectados “antes de cualquier vuelo posterior a las 00:01 del domingo 30 de noviembre”, según el texto oficial. Prohíbe la reinstalación del software identificado como defectuoso y solo autoriza vuelos de traslado sin pasajeros a instalaciones donde se pueda completar la corrección, bajo condiciones de seguridad y máximo de tres ciclos de vuelo. La EAD también contempla excepciones únicamente autorizadas por el regulador mediante solicitud formal y gestión de métodos alternativos de cumplimiento.

En paralelo, la EASA comunicó la adopción de una medida técnica equivalente para los operadores de la Unión Europea, siguiendo los mismos parámetros y procedimientos que la orden estadounidense.

¿Qué impacto genera la directiva sobre las operaciones aéreas y los usuarios?

El cumplimiento del reemplazo fue coordinado con los principales operadores aéreos estadounidenses, con cronogramas de intervención acelerados y apoyo técnico de Airbus, según la información remitida a las aerolíneas. Las compañías realizaron los trabajos dentro del plazo, manteniendo la programación de vuelos y reduciendo al mínimo los retrasos o cancelaciones. La FAA indicó que su objetivo es maximizar la seguridad y limitar los riesgos potenciales para pasajeros y tripulación, preservando la continuidad de los servicios aéreos mientras se actualiza el software afectado.

La supervisión sobre el cumplimiento de la medida seguirá bajo monitoreo directo de FAA y EASA. El incidente marca un precedente en la gestión de emergencias vinculadas a sistemas informáticos críticos dentro del sector de la aviación civil.