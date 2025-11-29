Estados Unidos

Estados Unidos suspendió todas las decisiones sobre solicitudes de asilo tras el tiroteo en Washington

El endurecimiento de los controles y la suspensión de los trámites migratorios se producen luego de que un afgano fuera acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con miembros de los medios de comunicación tras una llamada con militares, el Día de Acción de Gracias (REUTERS/Anna Rose Layden)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció este viernes la suspensión de todas las decisiones sobre solicitudes de asilo, siguiendo la orden del presidente Donald Trump de frenar la inmigración procedente de “países del tercer mundo” tras el tiroteo ocurrido el miércoles en Washington, a metros de la Casa Blanca.

“USCIS ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea inspeccionado y verificado al máximo nivel posible. La seguridad del pueblo estadounidense siempre está primero”, publicó el director del organismo, Joseph B. Edlow, en la red social X.

A su vez, desde el Departamento de Estado, la administración de Trump anunció que quedó “suspendido inmediatamente la emisión de visas para personas que viajan con pasaportes afganos”.

El Departamento tomó todas las medidas necesarias para proteger la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos. Así lo comunicó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio: “(Estados Unidos) no tiene mayor prioridad que proteger a nuestra nación y a nuestro pueblo”.

Dos miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos fueron baleados cerca de la Casa Blanca (Drew Angerer/AFP)

Hasta diciembre de 2024, cerca de 1,5 millones de personas mantenían solicitudes de asilo pendientes, según datos del American Immigration Council (AIC). La medida se produce poco después de que Trump advirtiera sobre la posibilidad de interrumpir de “forma permanente” la migración proveniente de naciones identificadas como “tercer mundo”, en respuesta al ataque perpetrado por Rahmanullah Lakanwal, ciudadano afgano acusado de disparar contra miembros de la Guardia Nacional en la capital estadounidense.

USCIS ya había anunciado la suspensión de solicitudes migratorias de afganos, minutos después del comunicado de Trump, quien responsabilizó a las políticas migratorias de la administración del ex presidente Joe Biden por la llegada del agresor y el tiroteo posterior.

Además, la agencia de inmigración de Estados Unidos confirmó este jueves la nueva disposición, mediante una directiva publicada en X, donde anunció el inicio de una “reexaminación completa, rigurosa y sin excepciones” de todas las tarjetas de residencia emitidas a personas originarias de países incluidos en el listado oficial de estados “de preocupación”.

Durante el mandato de Biden, Estados Unidos admitió más de 100.000 refugiados en 2024, la cifra más alta en las últimas tres décadas. Sin embargo, una de las primeras decisiones del actual Gobierno fue poner en pausa el Programa de Admisiones de Refugiados (USRAP).

El director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, Joseph Edlow, durante una entrevista con The Associated Press en la sede de la agencia, el 8 de septiembre de 2025, en Camp Springs, Maryland. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

El martes pasado, mediante un breve mensaje de video publicado en sus redes sociales, el presidente republicano sostuvo que el ataque constituyó “un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo”, y agregó que “fue un crimen contra toda nuestra nación”.

Trump confirmó que el detenido en las inmediaciones de la Casa Blanca, era “un extranjero que entró a nuestro país desde Afganistán”. A su vez, informó que el sospechoso, posteriormente identificado como Rahmanullah Lakanwal, llegó al país norteamericano en 2021 “en esos infames vuelos”, en referencia a las evacuaciones de afganos tras el regreso de los talibanes al poder luego de la retirada militar estadounidense.

“Debemos tomar todas las medidas necesarias para soportar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí, o agregar beneficios a nuestro país. Si no pueden amar nuestro país, no los queremos”, anticipó el mandatario.

Frente a esta situación que dejó en jaque a la Casa Blanca, Trump señaló que impulsó al Departamento de Guerra a “movilizar 500 tropas adicionales para ayudar a proteger la capital del país”. “Llevaremos al autor de este ataque bárbaro ante la justicia de manera rápida y segura”, sentenció en su discurso.

(Con información de EFE)

