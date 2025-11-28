Una influencer fue arrestada por marcharse sin pagar en varios restaurantes en Nueva York

Chung permanece detenida en Rikers Island bajo una fianza de USD 4.500, tras múltiples denuncias de establecimientos gastronómicos. (Instagram/@lu.pychung)

La detención de Pei-Yun Chung, una influencer taiwanesa de Nueva York, ha generado inquietud entre los propietarios de restaurantes y la comunidad digital tras conocerse que enfrenta al menos siete cargos por presuntamente marcharse sin pagar en diversos establecimientos de la ciudad.

La creadora de contenido, de 35 años, permanece en el centro de detención de Rikers Island bajo una fianza de 4.500 dólares, según los registros de encarcelamiento consultados por People.

El caso de Chung ha llamado la atención no solo por la reiteración de los incidentes, sino también por el patrón que describen los afectados.

La influencer se tomaba numerosas fotografías en los restaurantes pero se negaba a pagar la cuenta

La creadora de contenido, con más de 26.000 seguidores en Instagram, habría ofrecido publicaciones como forma de pago en restaurantes. (Instagram/@lu.pychung)

De acuerdo con The New York Times, la influencer, que cuenta con más de 26.000 seguidores en Instagram, visitaba restaurantes, tomaba numerosas fotografías de los platos y, al momento de abonar la cuenta, supuestamente se negaba a pagar.

En ocasiones, habría propuesto a los encargados publicar imágenes de la comida en sus redes sociales como forma de compensación, según relataron varios propietarios al mismo medio.

Entre los establecimientos afectados figuran Misi, un restaurante italiano en Brooklyn, donde la cuenta ascendió a 100 dólares; Sea Thai Brooklyn, con una factura de 123 dólares; y Mole Mexican Bar & Grill, donde la suma llegó a 149 dólares.

Por este último episodio, Chung fue procesada el sábado 22 de noviembre, según informó The New York Times. Además, la influencer habría cenado en dos ocasiones en Francie, una brasserie galardonada con una estrella Michelin, sin abonar el importe correspondiente, de acuerdo con el mismo medio.

La situación ha provocado que los dueños de restaurantes de la ciudad se mantengan en alerta

La comunidad gastronómica de Nueva York comparte información y fotografías de Pei-Yun Chung para alertar a otros locales sobre su presencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liad Matatyahu, propietario del restaurante israelí 12 Chairs Cafe, relató a The New York Times que la comunidad gastronómica comenzó a compartir información y fotografías de Chung para advertir a otros locales.

“Los restaurantes empezaron a llamar a otros restaurantes para informarles de lo que estaba pasando, y esta era la foto si ella entraba”, afirmó Matatyahu. “Al menos eso ha sido un rayo de esperanza, recordándonos que somos fuertes y estamos conectados”.

El gerente general de Motorino, Alberto Sánchez, describió a ABC 7 un episodio en el que Chung permaneció durante cinco horas en el local, consumiendo dos entradas, dos tartas completas, postre y bebidas calientes, todo para una sola persona. Sánchez detalló que, al intentar cobrar la cuenta, ambas tarjetas de crédito de la influencer fueron rechazadas.

“Le dije que si podía, que llamara a alguien, me diera el número de la tarjeta de crédito o algo y pagara por ella. Que dejara algo como una identificación y volviera a pagar”, explicó Sánchez. “Me dijo que no. Le dije: ‘Mira. La solución es llamar a la policía’”. Cuando los agentes llegaron, reconocieron de inmediato a Chung, según el testimonio recogido por ABC 7.

El comportamiento de la influencer también ha sorprendido a sus vecinos

Vecinos de Chung reportaron comportamientos inusuales, como arrojar objetos por la ventana y frecuentes visitas policiales al edificio. (Instagram/@lu.pychung)

Calvin, residente del mismo edificio, relató a ABC 7 que la policía ha acudido en varias ocasiones y que Chung ha arrojado objetos por la ventana, incluyendo tocadiscos, prendas de ropa y sombreros. “No parece el tipo de persona que haría esas cosas. Muchas veces la veo sentada en el vestíbulo frente a una computadora y cosas así”, comentó Calvin.

La última actualización en la cuenta de Instagram de Chung data del 23 de octubre, cuando publicó imágenes de una comida en Francie, según The New York Times.

El proceso judicial continúa, y de acuerdo con los registros de la ciudad de Nueva York, se esperaba que Chung compareciera ante el tribunal el 26 de noviembre. No obstante, ABC 7 informó que, en lugar de presentarse ante el juez el miércoles, la acusada está siendo sometida a una evaluación de salud mental. El gerente de Motorino expresó su preocupación por el trasfondo de estos hechos: “Me siento muy mal por eso. Sería bueno que ella pudiera recibir alguna ayuda”, declaró Sánchez a ABC 7.