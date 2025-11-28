Estados Unidos

Acusan a profesora en Florida por enviar mensajes y fotos inapropiadas a una alumna menor de edad

Autoridades del condado de Osceola arrestaron a Yezmar Angeanis Ramos Figueroa tras admitir el envío de textos y una imagen de contenido inadecuado a una estudiante de 13 años en Kissimmee

Guardar
La profesora de gimnasia Yezmar
La profesora de gimnasia Yezmar Angeanis Ramos Figueroa fue detenida en Florida por enviar mensajes y una foto inapropiada a una estudiante menor de edad. (Facebook/Osceola County Sheriff's Office)

La investigación sobre Yezmar Angeanis Ramos Figueroa, una profesora de gimnasia de 22 años en Florida, ha revelado que la docente fue detenida tras admitir el envío de mensajes de texto y una fotografía de carácter inapropiado a una estudiante de 13 años.

La detención se produjo el miércoles 26 de noviembre, cuando los detectives de la OCSO trasladaron a Ramos Figueroa a la cárcel del condado, donde permanece a la espera de comparecer ante un juez.

De acuerdo con la información publicada por el medio People, la alerta sobre el comportamiento de Ramos Figueroa surgió a mediados de octubre, cuando la madre de la víctima contactó a las autoridades para denunciar que la profesora había mantenido un contacto inadecuado con su hija, estudiante de la Central Pointe Christian Academy en Kissimmee, a unos 32 kilómetros al sur de Orlando.

La adolescente fue interrogada por las autoridades como protocolo de la investigación

La madre de la víctima
La madre de la víctima denunció el contacto inadecuado entre la docente y su hija, estudiante de la Central Pointe Christian Academy en Kissimmee. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola (OCSO) en un comunicado de prensa citado por People, los detectives entrevistaron a la menor, la cual no fue revelado su nombre y obtuvieron acceso a los mensajes de texto y a la fotografía que, según la investigación, la docente le había enviado.

La OCSO confirmó que, durante el interrogatorio, Ramos Figueroa reconoció haber enviado tanto los mensajes como la imagen a la estudiante.

Los cargos imputados en contra de Ramos Figueroa

Ramos Figueroa enfrenta cargos graves
Ramos Figueroa enfrenta cargos graves por distribuir material obsceno y transmitir contenido dañino a un menor mientras ejercía como profesora en Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía ha imputado a Ramos Figueroa dos delitos graves: distribuir material obsceno a un menor y transmitir material dañino a un menor, cargos que, de acuerdo con la OCSO, se habrían cometido mientras la acusada ejercía como profesora de educación física en la Central Pointe Christian Academy.

Esta institución privada cuenta con varias sedes en Florida, aunque Ramos Figueroa trabajaba específicamente en la sede de Kissimmee.

Después de continuar con las investigaciones, la policía no encontró indicios de contacto físico entre la profesora y la estudiante

Según la información proporcionada por la OCSO a People, los investigadores no han hallado pruebas de contacto físico o de conducta física entre la profesora y la estudiante, pero han calificado el contenido de los mensajes como alarmante.

La oficina del sheriff también señaló que se encuentra revisando si existen otros posibles menores afectados por la conducta de la docente.

Ramos Figueroa recibió una fianza y le quedó prohibido acercarse a la adolescente

El tribunal impuso a Ramos
El tribunal impuso a Ramos Figueroa una fianza de USD 10.000 y le prohibió el contacto con la víctima y otros menores, además de restringirle el acceso a Internet. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

En la primera comparecencia judicial, celebrada el jueves posterior a la detención, el tribunal impuso a Ramos Figueroa una fianza de 10.000 dólares y le prohibió cualquier contacto con la víctima, así como con otros menores de edad, además de restringirle el acceso a Internet.

El abogado de la acusada declaró que, en la actualidad, ella no está ejerciendo labores docentes.

La Central Pointe Christian Academy no ha emitido comentarios sobre el caso, ya que la escuela permanecía cerrada por el Día de Acción de Gracias al momento de solicitarse su versión. Según los agentes del sheriff, la institución educativa estaría al tanto de la situación.

Temas Relacionados

FloridaKissimmeeProfesoraAlumnaArrestoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Una estudiante universitaria fue asesinada por su exnovio tras una reciente ruptura en Nueva York

La joven identificada como Emily Finn, de 18 años, recibió un disparo letal cuando acudió a la casa de su expareja para devolverle sus pertenencias tras terminar la relación

Una estudiante universitaria fue asesinada

Ucrania y Estados Unidos retomarán las negociaciones sobre el plan de paz impulsado por Donald Trump

Ambos equipos revisarán el borrador presentado por Washington tras acordar eliminar puntos que Kiev consideraba inaceptables, como la renuncia a territorios en Donbás y la exclusión futura de la OTAN

Ucrania y Estados Unidos retomarán

Seguridad Social ampliaría las prestaciones para millones de beneficiarios viudos y divorciados en EEUU

Esta medida también extendería el beneficio de “child-in-care” para quienes tengan hijos menores a su cargo, ampliando el respaldo financiero para familias con desafíos de cuidado

Seguridad Social ampliaría las prestaciones

Un coyote atacó a dos niños en las inmediaciones de un concurrido centro comercial de San Diego

Una menor fue trasladada de urgencia al hospital debido a sus heridas, mientras las autoridades buscan al animal involucrado en el incidente

Un coyote atacó a dos

Donald Trump confirmó la muerte de la agente de la Guardia Nacional que fue baleada cerca de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos lamentó la pérdida de Sarah Beckstrom y reveló que el segundo guardia herido permanece en estado crítico bajo atención médica intensiva

Donald Trump confirmó la muerte
DEPORTES
Boca Juniors venció 2-0 a

Boca Juniors venció 2-0 a River Plate en el Superclásico y avanzó a la final del Torneo de Reserva

La decisión que tomó Estudiantes luego de la sanción de la AFA a Verón y a los jugadores por el pasillo a Rosario Central

El impensado contratiempo que sufre Argentinos Juniors antes del choque ante Boca por los cuartos del Torneo Clausura

Portugal le ganó 1-0 a Austria y se consagró campeón del Mundial Sub 17: el mensaje de felicitación de Cristiano Ronaldo

La arriesgada decisión de Neymar para intentar salvar del descenso al Santos

TELESHOW
Pampita sorprendió con un nuevo

Pampita sorprendió con un nuevo look después de su falso corte carré

Se conoció el trailer de la serie vertical para celulares que protagonizarán cuatro ex Gran Hermano

Premios Martín Fierro de Cable 2025: todos los ganadores de la gran noche de la TV

La llamativa reacción del influencer Ian Lucas al hablar de las versiones de romance con Evangelina Anderson

Se conoció el motivo detrás del enojo de la China Suárez con Julieta Poggio: la fuerte frase que lo provocó

INFOBAE AMÉRICA

El dictador Nicolás Maduro exigió

El dictador Nicolás Maduro exigió “alerta máxima” a la Fuerza Aérea en frente a la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe

Ex presidentes iberoamericanos denunciaron injerencia militar y amenazas contra las autoridades electorales de Honduras

Bolivia: Rodrigo Paz pidió a Evo Morales que abandone su bastión en Cochabamba para dialogar sobre la crisis cocalera

Nicaragua: tras la purga en la Corte Suprema, Daniel Ortega nombró cinco nuevos magistrados, tres de ellos sancionados por Estados Unidos

Ucrania y Estados Unidos retomarán las negociaciones sobre el plan de paz impulsado por Donald Trump