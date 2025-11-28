Acusan a profesora en Florida por enviar mensajes y fotos inapropiadas a una alumna menor de edad

La profesora de gimnasia Yezmar Angeanis Ramos Figueroa fue detenida en Florida por enviar mensajes y una foto inapropiada a una estudiante menor de edad. (Facebook/Osceola County Sheriff's Office)

La investigación sobre Yezmar Angeanis Ramos Figueroa, una profesora de gimnasia de 22 años en Florida, ha revelado que la docente fue detenida tras admitir el envío de mensajes de texto y una fotografía de carácter inapropiado a una estudiante de 13 años.

La detención se produjo el miércoles 26 de noviembre, cuando los detectives de la OCSO trasladaron a Ramos Figueroa a la cárcel del condado, donde permanece a la espera de comparecer ante un juez.

De acuerdo con la información publicada por el medio People, la alerta sobre el comportamiento de Ramos Figueroa surgió a mediados de octubre, cuando la madre de la víctima contactó a las autoridades para denunciar que la profesora había mantenido un contacto inadecuado con su hija, estudiante de la Central Pointe Christian Academy en Kissimmee, a unos 32 kilómetros al sur de Orlando.

La adolescente fue interrogada por las autoridades como protocolo de la investigación

La madre de la víctima denunció el contacto inadecuado entre la docente y su hija, estudiante de la Central Pointe Christian Academy en Kissimmee. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola (OCSO) en un comunicado de prensa citado por People, los detectives entrevistaron a la menor, la cual no fue revelado su nombre y obtuvieron acceso a los mensajes de texto y a la fotografía que, según la investigación, la docente le había enviado.

La OCSO confirmó que, durante el interrogatorio, Ramos Figueroa reconoció haber enviado tanto los mensajes como la imagen a la estudiante.

Los cargos imputados en contra de Ramos Figueroa

Ramos Figueroa enfrenta cargos graves por distribuir material obsceno y transmitir contenido dañino a un menor mientras ejercía como profesora en Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía ha imputado a Ramos Figueroa dos delitos graves: distribuir material obsceno a un menor y transmitir material dañino a un menor, cargos que, de acuerdo con la OCSO, se habrían cometido mientras la acusada ejercía como profesora de educación física en la Central Pointe Christian Academy.

Esta institución privada cuenta con varias sedes en Florida, aunque Ramos Figueroa trabajaba específicamente en la sede de Kissimmee.

Después de continuar con las investigaciones, la policía no encontró indicios de contacto físico entre la profesora y la estudiante

Según la información proporcionada por la OCSO a People, los investigadores no han hallado pruebas de contacto físico o de conducta física entre la profesora y la estudiante, pero han calificado el contenido de los mensajes como alarmante.

La oficina del sheriff también señaló que se encuentra revisando si existen otros posibles menores afectados por la conducta de la docente.

Ramos Figueroa recibió una fianza y le quedó prohibido acercarse a la adolescente

El tribunal impuso a Ramos Figueroa una fianza de USD 10.000 y le prohibió el contacto con la víctima y otros menores, además de restringirle el acceso a Internet. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

En la primera comparecencia judicial, celebrada el jueves posterior a la detención, el tribunal impuso a Ramos Figueroa una fianza de 10.000 dólares y le prohibió cualquier contacto con la víctima, así como con otros menores de edad, además de restringirle el acceso a Internet.

El abogado de la acusada declaró que, en la actualidad, ella no está ejerciendo labores docentes.

La Central Pointe Christian Academy no ha emitido comentarios sobre el caso, ya que la escuela permanecía cerrada por el Día de Acción de Gracias al momento de solicitarse su versión. Según los agentes del sheriff, la institución educativa estaría al tanto de la situación.