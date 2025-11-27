Estados Unidos

Estados Unidos suspendió todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos tras el tiroteo en Washington

La medida, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración estadounidense, responde a la necesidad de realizar una revisión más exhaustiva de los protocolos de seguridad y verificación

Guardar
Estados Unidos suspendió todas las
Estados Unidos suspendió todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos tras el tiroteo en Washington (REUTERS)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció el miércoles por la noche la suspensión inmediata e indefinida del procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos tras el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la Casa Blanca.

La medida, según la agencia de inmigración, responde a la necesidad de realizar una revisión más exhaustiva de los protocolos de seguridad y verificación. Las autoridades remarcaron que la protección y la seguridad nacional continúan siendo la prioridad fundamental en la gestión migratoria.

El comunicado emitido a través de la red social X fue divulgado al cierre del discurso emitido por el presidente Donald Trump, en el cual sostuvo la necesidad de revisar los archivos migratorios del mandato del ex presidente Joe Biden. La investigación se centrará en los extranjeros que hayan ingresado a nuestro país desde Afganistán.

Desde la Casa Blanca, el mandatario republicano mencionó: “Ahora debemos reexaminar a cada extranjero que haya ingresado a nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden, y debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o que no aporte beneficios a nuestro país. Si no pueden amar a nuestro país no los queremos”.

Un paquete informativo y una
Un paquete informativo y una bandera estadounidense sobre una silla en una oficina de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (Associated Press/Wilfredo Lee)

El comentario del mandatario estuvo relacionado directamente con la ciudadanía del tirador que sembró el caos en la capital estadounidense. “Un extranjero que entró a nuestro país desde Afganistán en 2021″, afirmó.

“Este ataque pone de relieve la mayor amenaza a la seguridad nacional que enfrenta nuestra nación. La administración anterior permitió la entrada de 20 millones de extranjeros desconocidos y sin antecedentes penales de todo el mundo”, resaltó en su discurso.

Trump también motivó al Departamento de Guerra a “movilizar 500 tropas adicionales para ayudar a proteger la capital del país”. “Llevaremos al autor de este ataque bárbaro ante la justicia de manera rápida y segura”, afirmó.

La secretaria del Departamento de
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem (REUTERS)

Por su parte, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, también emitió un comunicado donde informó aún más detalles de la llegada del victimario a territorio estadounidense: “(Es) uno de los muchos que recibieron libertad condicional masiva en Estados Unidos bajo la Operación Aliados Bienvenidos el 8 de septiembre de 2021, bajo la administración de (Joe) Biden".

Noem calificó al tirador como un “individuo depravado” y optó por no dar el nombre del detenido y herido en estado crítico tras perpetuar el tiroteo. “Debería ser privado de la gloria que tanto anhela”, manifestó la funcionaria de la administración de Donald Trump.

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaEstados UnidosWashingtonAfganistánsolicitudes de inmigracióntiroteotiroteo en washington

Últimas Noticias

Powerball: ganadores del 26 de noviembre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Powerball: ganadores del 26 de

Un condenado a muerte con demencia murió tres meses después de que bloquearan su ejecución en Utah

Ralph Leroy Menzies, falleció luego de pasar 37 años en el corredor de la muerte por el secuestro y asesinato de Maurine Hunsaker en 1986

Un condenado a muerte con

Trump calificó el tiroteo contra los miembros de la Guardia Nacional como un “acto de terrorismo” y confirmó que el atacante es afgano

“Puedo informar esta noche que, con base en la mejor información disponible, el Departamento de Seguridad Nacional confía en que el sospechoso detenido es un extranjero que ingresó a nuestro país desde Afganistán”, afirmó el mandatario estadounidense

Trump calificó el tiroteo contra

Un preso fue liberado bajo fianza tras pasar casi 30 años en el corredor de la muerte en Luisiana

Jimmie Duncan, condenado a muerte por el fallecimiento de una niña en 1998, fue puesto en libertas el miércoles luego de que su condena fuera anulada

Un preso fue liberado bajo

¿Pastel de calabaza o pastel de batata? la pregunta que divide las preferencias el Día de Acción de Gracias

El debate sobre cuál es el mejor postre para Thanksgiving se ha convertido en una de las discusiones gastronómicas más emblemáticas de la festividad en Estados Unidos

¿Pastel de calabaza o pastel
DEPORTES
“River está hecho pedazos”: el

“River está hecho pedazos”: el lapidario análisis de un ídolo de Boca sobre el presente del equipo de Marcelo Gallardo

Malas noticias para River Plate tras la eliminación de Lanús: la única chance que le quedó para clasificarse a la Libertadores 2026

Con el triunfo de Tigre, se completó el cuadro de los cuartos de final del Torneo Clausura: el cronograma completo

Faustino Oro dio el primer golpe en el Campeonato Argentino de Ajedrez: venció a un gran maestro y es puntero

La actividad de los tenistas argentinos en Sudamérica: dos festejaron en Temuco y otros dos en Bogotá

TELESHOW
Pergolini le contó a Valeria

Pergolini le contó a Valeria Lynch cómo reaccionó a su romance con Mariano Martínez de Attaque 77: “Viste a quién se come”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

De Soledad Silveyra a Julieta Ortega, las figuras que celebraron el lanzamiento de la temporada teatral de Mar del Plata 2026

El increíble parecido de Rocío Pardo con un personaje de ficción que llamó la atención en las redes

Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity para volver con Enzo Fernández y sus hijos: su llanto en la despedida

INFOBAE AMÉRICA

Venezuela en el paradigma

Venezuela en el paradigma

El ocaso de San Petersburgo o cómo la censura estatal afecta la identidad de una ciudad histórica

Miles de cubanos permanecen sin electricidad, agua potable ni refugio tras casi un mes del paso del huracán Melissa

Bombarderos B-52H de Estados Unidos simularon un ataque aéreo en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

República Dominicana permitirá a Estados Unidos utilizar una base aérea y un aeropuerto para las operaciones antidrogas