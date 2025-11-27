Estados Unidos suspendió todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos tras el tiroteo en Washington (REUTERS)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció el miércoles por la noche la suspensión inmediata e indefinida del procesamiento de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos tras el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en las inmediaciones de la Casa Blanca.

La medida, según la agencia de inmigración, responde a la necesidad de realizar una revisión más exhaustiva de los protocolos de seguridad y verificación. Las autoridades remarcaron que la protección y la seguridad nacional continúan siendo la prioridad fundamental en la gestión migratoria.

El comunicado emitido a través de la red social X fue divulgado al cierre del discurso emitido por el presidente Donald Trump, en el cual sostuvo la necesidad de revisar los archivos migratorios del mandato del ex presidente Joe Biden. La investigación se centrará en los extranjeros que hayan ingresado a nuestro país desde Afganistán.

Desde la Casa Blanca, el mandatario republicano mencionó: “Ahora debemos reexaminar a cada extranjero que haya ingresado a nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden, y debemos tomar todas las medidas necesarias para garantizar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o que no aporte beneficios a nuestro país. Si no pueden amar a nuestro país no los queremos”.

Un paquete informativo y una bandera estadounidense sobre una silla en una oficina de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (Associated Press/Wilfredo Lee)

El comentario del mandatario estuvo relacionado directamente con la ciudadanía del tirador que sembró el caos en la capital estadounidense. “Un extranjero que entró a nuestro país desde Afganistán en 2021″, afirmó.

“Este ataque pone de relieve la mayor amenaza a la seguridad nacional que enfrenta nuestra nación. La administración anterior permitió la entrada de 20 millones de extranjeros desconocidos y sin antecedentes penales de todo el mundo”, resaltó en su discurso.

Trump también motivó al Departamento de Guerra a “movilizar 500 tropas adicionales para ayudar a proteger la capital del país”. “Llevaremos al autor de este ataque bárbaro ante la justicia de manera rápida y segura”, afirmó.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem (REUTERS)

Por su parte, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, también emitió un comunicado donde informó aún más detalles de la llegada del victimario a territorio estadounidense: “(Es) uno de los muchos que recibieron libertad condicional masiva en Estados Unidos bajo la Operación Aliados Bienvenidos el 8 de septiembre de 2021, bajo la administración de (Joe) Biden".

Noem calificó al tirador como un “individuo depravado” y optó por no dar el nombre del detenido y herido en estado crítico tras perpetuar el tiroteo. “Debería ser privado de la gloria que tanto anhela”, manifestó la funcionaria de la administración de Donald Trump.