Campbell’s despidió a un ejecutivo tras audio con insultos y comentarios racistas

La empresa ha sido objeto de polémicas recientemente por comentarios discriminatorios. (REUTERS/Chris Helgren/File Photo)

Campbell’s despidió a Martin Bally, quien ocupaba el cargo de vicepresidente de tecnología de la información, tras la difusión de un audio en el que se le escucha realizar comentarios ofensivos sobre los productos de la empresa y declaraciones racistas hacia empleados nativoamericanos. La compañía confirmó el miércoles que Bally “ya no forma parte de la empresa”, luego de identificar su voz en la grabación. Este episodio está vinculado a una demanda laboral presentada la semana pasada en Michigan por Robert Garza, ex empleado que denunció haber sido despedido tras reportar el comportamiento de Bally.

El audio, grabado durante una reunión en noviembre, contiene afirmaciones en las que Bally califica los productos de Campbell’s como “altamente procesados” y destinados a “personas pobres”. Además, en la grabación se le atribuyen comentarios despectivos sobre empleados nativoamericanos, a quienes llamó “idiotas” y expresó su desagrado por trabajar con ellos. En otro momento, Bally relató a Garza que solía acudir al trabajo “bajo los efectos de comestibles de marihuana”. Garza manifestó sentir “un asco total” por los comentarios de Bally y calificó la respuesta inicial de Campbell’s como “simplemente terrible”.

Otras personas involucradas en las polémicas

La demanda presentada por Garza no solo involucra a Bally, sino también a Campbell’s y a J.D. Aupperle, director de operaciones de ciberseguridad de la empresa. Garza sostiene que fue despedido abruptamente a principios de año tras informar a un superior sobre la conducta de Bally. La compañía, por su parte, declaró que tuvo conocimiento de la demanda y del audio la semana pasada, y aseguró que “ni el señor Garza ni su abogado notificaron a la empresa sobre la existencia de la grabación”.

Campbell's afirmó que los comentarios de los ejecutivos no representan sus valores. (REUTERS/Chris Helgren)

Respuesta de la empresa

En respuesta a la polémica, Campbell’s emitió un comunicado en el que calificó los comentarios de Bally como “vulgares, ofensivos y falsos”, y ofreció disculpas por el daño causado. La empresa subrayó que “este comportamiento no refleja nuestros valores ni la cultura de la compañía, y no toleraremos ese tipo de lenguaje bajo ninguna circunstancia”.

Además, la compañía defendió la calidad de sus productos: “Estamos orgullosos de los alimentos que elaboramos, de las personas que los producen y de los ingredientes de alta calidad que utilizamos para ofrecer a los consumidores buena comida a buen precio. Los comentarios escuchados en la grabación sobre nuestros alimentos no solo son inexactos, son absolutamente absurdos”.

El director ejecutivo de Campbell’s, Mick Beekhuizen, también se pronunció públicamente a través de un video difundido en el sitio web de la empresa. “Recientemente, ha circulado información errónea sobre el pollo que utilizamos en nuestras sopas. Estas afirmaciones no solo son falsas, son absolutamente ridículas. Permítanme aclarar cualquier mito: nuestro pollo no es bioingenierizado ni impreso en 3D. Siempre utilizamos pollo real”, afirmó Beekhuizen, quien además recalcó que la grabación contenía “comentarios equivocados y ofensivos sobre nuestra comida, nuestros consumidores y nuestra gente”, y que tales actitudes no representan los valores de Campbell’s ni los suyos propios.

Las empresas proveedoras que trabajan para Campbell's también afirmaron que las declaraciones polémicas eran falsas. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Por su parte, Amick Farms, proveedor de pollo de Campbell’s, emitió un comunicado en el que aseguró que la carne suministrada a la empresa proviene de aves reales, criadas sin antibióticos en granjas familiares. “La carne de pollo que suministramos a Campbell’s no es genéticamente modificada ni creada mediante impresoras 3D. La calidad, la integridad y el servicio son los valores fundamentales de Amick Farms”, señaló la compañía.

Uno de los implicados continúa trabajando en la empresa

En cuanto a la situación de los otros implicados, Campbell’s confirmó que J.D. Aupperle, el directivo a quien Garza informó sobre el comportamiento de Bally, continúa trabajando en la empresa. Garza, por su parte, busca una compensación económica en su demanda contra la compañía y los otros dos demandados. La empresa, en su defensa, reiteró que sus productos cumplen con los más altos estándares de calidad y que el pollo utilizado en sus sopas proviene de proveedores de confianza, avalados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.