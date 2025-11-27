Estados Unidos

Campbell’s despidió a un ejecutivo tras audio con insultos y comentarios racistas

La controversia estalló tras la difusión de una grabación con declaraciones ofensivas, lo que derivó en acciones legales y una crisis mediática de la compañía

Guardar
La empresa ha sido objeto
La empresa ha sido objeto de polémicas recientemente por comentarios discriminatorios. (REUTERS/Chris Helgren/File Photo)

Campbell’s despidió a Martin Bally, quien ocupaba el cargo de vicepresidente de tecnología de la información, tras la difusión de un audio en el que se le escucha realizar comentarios ofensivos sobre los productos de la empresa y declaraciones racistas hacia empleados nativoamericanos. La compañía confirmó el miércoles que Bally “ya no forma parte de la empresa”, luego de identificar su voz en la grabación. Este episodio está vinculado a una demanda laboral presentada la semana pasada en Michigan por Robert Garza, ex empleado que denunció haber sido despedido tras reportar el comportamiento de Bally.

El audio, grabado durante una reunión en noviembre, contiene afirmaciones en las que Bally califica los productos de Campbell’s como “altamente procesados” y destinados a “personas pobres”. Además, en la grabación se le atribuyen comentarios despectivos sobre empleados nativoamericanos, a quienes llamó “idiotas” y expresó su desagrado por trabajar con ellos. En otro momento, Bally relató a Garza que solía acudir al trabajo “bajo los efectos de comestibles de marihuana”. Garza manifestó sentir “un asco total” por los comentarios de Bally y calificó la respuesta inicial de Campbell’s como “simplemente terrible”.

Otras personas involucradas en las polémicas

La demanda presentada por Garza no solo involucra a Bally, sino también a Campbell’s y a J.D. Aupperle, director de operaciones de ciberseguridad de la empresa. Garza sostiene que fue despedido abruptamente a principios de año tras informar a un superior sobre la conducta de Bally. La compañía, por su parte, declaró que tuvo conocimiento de la demanda y del audio la semana pasada, y aseguró que “ni el señor Garza ni su abogado notificaron a la empresa sobre la existencia de la grabación”.

Campbell's afirmó que los comentarios
Campbell's afirmó que los comentarios de los ejecutivos no representan sus valores. (REUTERS/Chris Helgren)

Respuesta de la empresa

En respuesta a la polémica, Campbell’s emitió un comunicado en el que calificó los comentarios de Bally como “vulgares, ofensivos y falsos”, y ofreció disculpas por el daño causado. La empresa subrayó que “este comportamiento no refleja nuestros valores ni la cultura de la compañía, y no toleraremos ese tipo de lenguaje bajo ninguna circunstancia”.

Además, la compañía defendió la calidad de sus productos: “Estamos orgullosos de los alimentos que elaboramos, de las personas que los producen y de los ingredientes de alta calidad que utilizamos para ofrecer a los consumidores buena comida a buen precio. Los comentarios escuchados en la grabación sobre nuestros alimentos no solo son inexactos, son absolutamente absurdos”.

El director ejecutivo de Campbell’s, Mick Beekhuizen, también se pronunció públicamente a través de un video difundido en el sitio web de la empresa. “Recientemente, ha circulado información errónea sobre el pollo que utilizamos en nuestras sopas. Estas afirmaciones no solo son falsas, son absolutamente ridículas. Permítanme aclarar cualquier mito: nuestro pollo no es bioingenierizado ni impreso en 3D. Siempre utilizamos pollo real”, afirmó Beekhuizen, quien además recalcó que la grabación contenía “comentarios equivocados y ofensivos sobre nuestra comida, nuestros consumidores y nuestra gente”, y que tales actitudes no representan los valores de Campbell’s ni los suyos propios.

Las empresas proveedoras que trabajan
Las empresas proveedoras que trabajan para Campbell's también afirmaron que las declaraciones polémicas eran falsas. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Por su parte, Amick Farms, proveedor de pollo de Campbell’s, emitió un comunicado en el que aseguró que la carne suministrada a la empresa proviene de aves reales, criadas sin antibióticos en granjas familiares. “La carne de pollo que suministramos a Campbell’s no es genéticamente modificada ni creada mediante impresoras 3D. La calidad, la integridad y el servicio son los valores fundamentales de Amick Farms”, señaló la compañía.

Uno de los implicados continúa trabajando en la empresa

En cuanto a la situación de los otros implicados, Campbell’s confirmó que J.D. Aupperle, el directivo a quien Garza informó sobre el comportamiento de Bally, continúa trabajando en la empresa. Garza, por su parte, busca una compensación económica en su demanda contra la compañía y los otros dos demandados. La empresa, en su defensa, reiteró que sus productos cumplen con los más altos estándares de calidad y que el pollo utilizado en sus sopas proviene de proveedores de confianza, avalados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Temas Relacionados

Campbell'sMartin Ballysopa enlatadaracismoclasismoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

La nevada por efecto lago genera caos en rutas de EEUU en Acción de Gracias y provoca cortes de energía

Las autoridades meteorológicas reportan acumulaciones significativas, interrupciones viales y demoras en terminales aéreas debido a las condiciones invernales que avanzan sobre varios estados

La nevada por efecto lago

La FDA alerta que estos 19 utensilios de cocina pueden contaminar alimentos con plomo: cuáles son y por qué deben desecharse

La autoridad sanitaria difundió un informe en el que detalla hallazgos de laboratorio y procedencia de diversos artículos domésticos vinculados con presencia de metales tóxicos en preparaciones calientes

La FDA alerta que estos

Powerball resultados de hoy miércoles 26 noviembre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Powerball resultados de hoy miércoles

Quién es Rahmanullah Lakanwal, el afgano identificado como el autor del tiroteo en el centro de Washington

Tras ser beneficiado por el programa de evacuación durante la retirada militar de Estados Unidos en 2021, terminó arrestado tras abrir fuego contra soldados y ser herido en una zona concurrida de la capital de los Estados Unidos

Quién es Rahmanullah Lakanwal, el

35 ejecuciones en 2025: ¿Qué está detrás del mayor aumento de la pena de muerte en EEUU en una década?

El nuevo recuento de organismos especializados muestra un cambio marcado en la aplicación de sentencias capitales, con decisiones estatales que modificaron el ritmo habitual del sistema

35 ejecuciones en 2025: ¿Qué
DEPORTES
Los Pumas 7’s debutan frente

Los Pumas 7’s debutan frente a Fiji en el inicio del circuito mundial de seven en Dubai

“No vi un mejor nocaut”: la impresionante finalización del argentino Lucas Corbage en MMA que pelea por ser el KO del año

Colapinto reveló quién quiere que se consagre campeón de la F1 y explicó por qué Alpine puede ilusionarse en el GP de Qatar

“Me quedé sin dinero y pedí un crédito de USD 60.000”: la historia desconocida de Pedro Cachin y una impactante confesión sobre su retiro

Nueve años de la gloria en Zagreb: la aventura que llevó a Argentina a su primera Copa Davis

TELESHOW
Alejandro Borensztein recordó a su

Alejandro Borensztein recordó a su primera esposa Merlina Licht, a 15 años de su muerte

Alfa sorprendió en Cuestión de Peso y realizó un tour por su casa: reliquias y pasión por la música y los autos

La reacción de la China Suárez a los comentarios a su trabajo por la nueva serie

Ivana Figueiras habló de los polémicos mensajes románticos de Darío Cvitanich: “Cada uno dice lo que siente”

Julieta Poggio sorprendió a Moria Casán al contarle cómo es la relación abierta con su novio

INFOBAE AMÉRICA

La UE y Chile acordaron

La UE y Chile acordaron profundizar su cooperación comercial y de inversiones

Cómo “Stranger Things” definió la era del algoritmo

Francia reafirmó su rechazo al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur ante votaciones clave en Bruselas

“Ficha de los 10 minutos”: la herramienta que empodera a las familias peruanas en la lucha contra el dengue

Alemania registró 850 incursiones de drones en lo que va del año