Estados Unidos

Entrenador de fútbol americano en Virginia sigue prófugo tras ser acusado por cargos criminales

Travis L. Turner, líder del equipo invicto de la preparatoria Union, desapareció luego de que se emitieran órdenes de arresto por graves delitos relacionados con menores

Guardar
La Policía Estatal de Virginia
La Policía Estatal de Virginia busca a Turner por cargos de posesión de material de abuso sexual infantil y uso de computadora para solicitar a una menor. (Policía Estatal de Virginia vía AP)

La desaparición de Travis L. Turner, entrenador de fútbol americano de la preparatoria Union en el condado de Wise, en Virginia, ocurrió justo cuando el equipo se prepara para disputar la final regional tras una temporada invicta.

La Policía Estatal de Virginia informó que Turner, de 46 años y residente de Appalachia, es buscado por órdenes de arresto emitidas el lunes, que lo acusan de cinco cargos de posesión de material de abuso sexual infantil y cinco cargos de uso de una computadora para solicitar a una menor.

Además, las autoridades señalaron que existen cargos adicionales pendientes mientras avanza la investigación.

Las autoridades se dirigían a su domicilio para entrevistarlo, cuando se enteraron de su desaparición

La investigación sobre Travis Turner
La investigación sobre Travis Turner incluye la utilización de drones, perros rastreadores y equipos de rescate en el condado de Wise. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por el medio The Associated Press (AP), la desaparición de Turner se produjo el jueves pasado, cuando agentes especiales de la Oficina de Investigación Criminal de la policía estatal acudieron a su domicilio con la intención de entrevistarlo en el marco de la investigación, sin que existiera una orden de arresto en ese momento.

Durante el trayecto, los agentes recibieron la notificación de que Turner había desaparecido. Desde entonces, la búsqueda en la zona ha involucrado el despliegue de drones, perros rastreadores y equipos de rescate, según detalló la policía estatal.

Hasta el martes, The Associated Press no había logrado obtener declaraciones de Turner, pese a dejar un mensaje en un número telefónico vinculado a él. Tampoco existía registro de un abogado que lo representara en el tribunal, y ni la corte ni la policía estatal habían facilitado documentos relacionados con los cargos.

El entrenador era la cabeza del equipo, quien se mantiene invicto en la temporada

El equipo de Union, invicto
El equipo de Union, invicto en la temporada, enfrenta la final regional tras la repentina ausencia de su entrenador principal. (James Lang-Imagn Images via REUTERS)

Turner, quien lideró al equipo de Union a 12 victorias consecutivas esta temporada, cuenta con una trayectoria vinculada al fútbol americano local. Antes de asumir como entrenador en Union, fue mariscal de campo en la preparatoria Appalachia, institución que se fusionó con Union en 2011.

Su padre, Tom Turner, también fue su entrenador en la secundaria y fue incluido en el Salón de la Fama de las Preparatorias de Virginia en 2005. Los registros en línea muestran que Travis Turner formó parte de la clase de reclutamiento de Virginia Tech en 1998, junto al futuro mariscal de campo de la NFL Michael Vick, y jugó en la Universidad de Virginia Wise en 1999.

Tras la desaparición de Turner, el coordinador defensivo Jason Edwards asumió como entrenador principal interino y condujo al equipo a la victoria sobre Graham el pasado fin de semana, según reportó el Bristol Herald Courier. El mismo medio indicó que los jugadores de los Bears evitaron hacer comentarios sobre la situación de Turner tras el partido.

Las Escuelas Públicas del Condado de Wise se mantienen al tanto de la situación de Turner

Las Escuelas Públicas del Condado
Las Escuelas Públicas del Condado de Wise confirman que Turner está en licencia administrativa y sin contacto con estudiantes. (Imagen ilustrativa Infobae)

En declaraciones recogidas por WCYB, el corredor senior Keith Chandler relató el mensaje transmitido al equipo: “Hablamos en la reunión y dijimos: ‘Escuchen, muchachos, vamos a tener que lidiar con la adversidad. Nos mantenemos unidos como hermanos y debemos salir victoriosos’”.

Consultado sobre la situación, el superintendente de división, Mike Goforth, comunicó a The Associated Press por correo electrónico que las Escuelas Públicas del Condado de Wise están al tanto de los cargos presentados contra un miembro del personal que actualmente se encuentra en licencia administrativa, sin autorización para ingresar a las instalaciones escolares ni mantener contacto con los estudiantes.

Goforth no precisó cuándo ni por qué se inició la licencia y afirmó que no se emitirán más comentarios, dado que se trata de un asunto legal en curso que involucra al personal.

Temas Relacionados

VirginiaEntrenadorFútbol AmericanoPornografía InfantilCargosPrófugoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro

Pete Hegseth llegará este miércoles a Santo Domingo para mantener reuniones centradas en el combate al narcotráfico con el mandatario Luis Abinader y otros funcionarios de su administración como parte de la Operación Lanza del Sur

El jefe del Pentágono viajará

Acción de Gracias: las horas más congestionadas para viajar por carretera y cómo evitarlas

Más de 82 millones de estadounidenses se preparan para conducir durante el feriado más importante del año, según la la Asociación Americana del Automóvil

Acción de Gracias: las horas

La ONU inició la búsqueda de su próximo secretario general: los candidatos y cuándo asumirá el sucesor de Guterres

La Asamblea General y el Consejo de Seguridad abrieron oficialmente la presentación de candidaturas, con un llamado a garantizar la diversidad regional y la posible elección de una mujer por primera vez en la historia del organismo

La ONU inició la búsqueda

Tiendas que permanecerán abiertas y cerradas en Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias 2025

La mayoría de las grandes minoristas no abrirán el 27 de noviembre. Algunas cadenas de descuento y supermercados funcionarán con horarios reducidos para atender compras de último momento

Tiendas que permanecerán abiertas y

Futbolista de la Universidad de Alabama acusado de intento de asesinato tras atacar a dos compañeros

Daniel Israel Mincey, liniero ofensivo de la Universidad de Alabama en Birmingham, fue detenido tras apuñalar a otros dos jugadores horas antes de un partido

Futbolista de la Universidad de
DEPORTES
El alumno no superó al

El alumno no superó al maestro: Faustino Oro empató en la jornada inaugural del Campeonato Argentino

Guitarra en mano y con una icónica canción de rock: el sentido homenaje de Mastantuono a Maradona en el aniversario de su muerte

La inesperada declaración del Cholo Simeone sobre su futuro antes del duelo por Champions entre el Atlético de Madrid y el Inter

Fue diagnosticado con cáncer y recibe quimioterapia, pero sigue jugando al fútbol americano: la historia de Jack Curtis

El momento en el que el luchador Isaac Johnson se desplomó en pleno combate de MMA: murió en el hospital

TELESHOW
Quién es la diseñadora detrás

Quién es la diseñadora detrás del look de Griselda Siciliani en la tercera temporada de Envidiosa

Marta Fort recordó a su papá, Ricardo, en un nuevo aniversario de su fallecimiento: “Era un personaje que no existía”

La jugada producción de fotos de Sofía “La Reini” Gonet inspirada en PopStars: “Como Dios me trajo al mundo”

Lourdes Fernández reveló el motivo de su internación y agradeció el cariño recibido: “Nos vemos después de la recuperación”

A cinco años de la muerte de Diego Maradona, sus hijos lo recordaron con dolor, promesas de justicia y mensajes íntimos

INFOBAE AMÉRICA

El jefe del Pentágono viajará

El jefe del Pentágono viajará a República Dominicana en medio de las tensiones con la dictadura de Nicolás Maduro

El papa León XIV comienza esta semana su primera gira internacional en Turquía y Líbano

La agroindustria presiona al gobierno de Bolivia para la aprobación de leyes que validen transgénicos y levanten cupo a las exportaciones

La ONU inició la búsqueda de su próximo secretario general: los candidatos y cuándo asumirá el sucesor de Guterres

Zelensky se mostró dispuesto a discutir con Donald Trump los puntos más sensibles del plan de paz para Ucrania