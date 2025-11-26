Entrenador de fútbol americano en Virginia sigue prófugo tras ser acusado por cargos criminales

La Policía Estatal de Virginia busca a Turner por cargos de posesión de material de abuso sexual infantil y uso de computadora para solicitar a una menor. (Policía Estatal de Virginia vía AP)

La desaparición de Travis L. Turner, entrenador de fútbol americano de la preparatoria Union en el condado de Wise, en Virginia, ocurrió justo cuando el equipo se prepara para disputar la final regional tras una temporada invicta.

La Policía Estatal de Virginia informó que Turner, de 46 años y residente de Appalachia, es buscado por órdenes de arresto emitidas el lunes, que lo acusan de cinco cargos de posesión de material de abuso sexual infantil y cinco cargos de uso de una computadora para solicitar a una menor.

Además, las autoridades señalaron que existen cargos adicionales pendientes mientras avanza la investigación.

Las autoridades se dirigían a su domicilio para entrevistarlo, cuando se enteraron de su desaparición

La investigación sobre Travis Turner incluye la utilización de drones, perros rastreadores y equipos de rescate en el condado de Wise. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por el medio The Associated Press (AP), la desaparición de Turner se produjo el jueves pasado, cuando agentes especiales de la Oficina de Investigación Criminal de la policía estatal acudieron a su domicilio con la intención de entrevistarlo en el marco de la investigación, sin que existiera una orden de arresto en ese momento.

Durante el trayecto, los agentes recibieron la notificación de que Turner había desaparecido. Desde entonces, la búsqueda en la zona ha involucrado el despliegue de drones, perros rastreadores y equipos de rescate, según detalló la policía estatal.

Hasta el martes, The Associated Press no había logrado obtener declaraciones de Turner, pese a dejar un mensaje en un número telefónico vinculado a él. Tampoco existía registro de un abogado que lo representara en el tribunal, y ni la corte ni la policía estatal habían facilitado documentos relacionados con los cargos.

El entrenador era la cabeza del equipo, quien se mantiene invicto en la temporada

El equipo de Union, invicto en la temporada, enfrenta la final regional tras la repentina ausencia de su entrenador principal. (James Lang-Imagn Images via REUTERS)

Turner, quien lideró al equipo de Union a 12 victorias consecutivas esta temporada, cuenta con una trayectoria vinculada al fútbol americano local. Antes de asumir como entrenador en Union, fue mariscal de campo en la preparatoria Appalachia, institución que se fusionó con Union en 2011.

Su padre, Tom Turner, también fue su entrenador en la secundaria y fue incluido en el Salón de la Fama de las Preparatorias de Virginia en 2005. Los registros en línea muestran que Travis Turner formó parte de la clase de reclutamiento de Virginia Tech en 1998, junto al futuro mariscal de campo de la NFL Michael Vick, y jugó en la Universidad de Virginia Wise en 1999.

Tras la desaparición de Turner, el coordinador defensivo Jason Edwards asumió como entrenador principal interino y condujo al equipo a la victoria sobre Graham el pasado fin de semana, según reportó el Bristol Herald Courier. El mismo medio indicó que los jugadores de los Bears evitaron hacer comentarios sobre la situación de Turner tras el partido.

Las Escuelas Públicas del Condado de Wise se mantienen al tanto de la situación de Turner

Las Escuelas Públicas del Condado de Wise confirman que Turner está en licencia administrativa y sin contacto con estudiantes. (Imagen ilustrativa Infobae)

En declaraciones recogidas por WCYB, el corredor senior Keith Chandler relató el mensaje transmitido al equipo: “Hablamos en la reunión y dijimos: ‘Escuchen, muchachos, vamos a tener que lidiar con la adversidad. Nos mantenemos unidos como hermanos y debemos salir victoriosos’”.

Consultado sobre la situación, el superintendente de división, Mike Goforth, comunicó a The Associated Press por correo electrónico que las Escuelas Públicas del Condado de Wise están al tanto de los cargos presentados contra un miembro del personal que actualmente se encuentra en licencia administrativa, sin autorización para ingresar a las instalaciones escolares ni mantener contacto con los estudiantes.

Goforth no precisó cuándo ni por qué se inició la licencia y afirmó que no se emitirán más comentarios, dado que se trata de un asunto legal en curso que involucra al personal.