Acción de Gracias: las horas más congestionadas para viajar por carretera y cómo evitarlas

Más de 82 millones de estadounidenses se preparan para conducir durante el feriado más importante del año, según la la Asociación Americana del Automóvil

Más de 82 millones de estadounidenses viajarán durante la semana de Acción de Gracias, según AAA. (REUTERS/Shannon Stapleton)

El Día de Acción de Gracias se acerca y un movimiento masivo de personas promete generar congestión en las principales vías de Estados Unidos. Según la Asociación Americana del Automóvil (AAA), se estima que 82 millones de estadounidenses viajarán durante el período oficial de la festividad, que se extiende desde el martes 25 de noviembre hasta el lunes 1 de diciembre.

De este total, casi el 90% se desplazará por carretera, lo que representa un aumento de 1,3 millones de conductores en comparación con el año pasado. Stacey Barber, vicepresidenta de AAA, señaló que “las personas están dispuestas a enfrentar las multitudes y realizar ajustes de último minuto en sus planes para crear recuerdos duraderos, ya sea visitando a la familia extendida o reuniéndose con amigos”.

De acuerdo con la firma INRIX, especialista en análisis de tráfico y seguridad, los periodos más congestionados serán las tardes de martes y miércoles. El jueves 27 de noviembre, día de Acción de Gracias, se prevé un impacto mínimo en el tráfico, mientras que la tarde del domingo podría presentar severos retrasos durante la mayor parte del día.

Casi el 90% de los viajeros por el feriado se desplazará en automóvil, lo que incrementa el riesgo de congestión. (REUTERS/Eduardo Munoz)

INRIX recomienda evitar los viajes entre las 12:00 p.m. y 9:00 p.m. el martes 25 de noviembre, y entre las 11:00 a.m. y 8:00 p.m. el miércoles. Para el viernes al domingo, los periodos críticos comienzan entre 11:00 a.m. y 12:00 p.m., y concluyen entre 7:00 p.m. y 8:00 p.m.

La AAA destaca que los viajeros que deban movilizarse entre lunes y miércoles, o entre viernes y sábado, opten por salir antes de las 10:00 a.m. o entre 10:00 a.m. y 12:00 p.m. para evitar gran parte del flujo vehicular.

Recomendaciones y advertencia sobre accidentes

Tanto la AAA como Madres contra la conducción bajo los efectos del alcohol (MADD) alertan sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol. Datos de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA) revelan que, entre 2019 y 2023, un tercio de las muertes por accidentes viales durante Acción de Gracias se debieron a conductores alcoholizados.

El jueves de Acción de Gracias es el día con menos tráfico previsto, según el informe de la AAA. (REUTERS/Leah Millis)

Tanto autoridades como organizaciones civiles reiteran el llamado a la prudencia, tanto en la planificación del viaje como en la responsabilidad al volante, para reducir el impacto de uno de los desplazamientos más masivos del año en Estados Unidos.

Desde el FOX Forecast Center se indicó que dos sistemas de tormentas podrían impactar las rutas más transitadas, si bien aún no se sabe con exactitud su alcance. El primer sistema, que inicia el lunes 24 y se extiende hasta el martes 25 de noviembre, traerá lluvias a las llanuras del sur antes de avanzar hacia el sureste, y podría afectar el Atlántico medio o incluso el noreste del país.

Un segundo sistema impactará la región del noroeste del Pacífico, aportando más lluvias y temperaturas frías, mientras que otras áreas como el noreste, oeste y sureste tendrán probabilidades de condiciones más secas para la festividad principal.

