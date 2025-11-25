Perro policía murió en servicio tras ser abatido por un sospechoso armado durante una persecución en California

El operativo policial en Burbank terminó con la muerte de Spike, el perro policía, y del sospechoso armado tras un tiroteo. (Burbank Police Department)

La noche del sábado en Burbank, California, un operativo policial terminó con la muerte de Spike, un perro policía que fue abatido durante la persecución de un sospechoso armado.

El incidente, se desencadenó tras una parada de tráfico rutinaria que derivó en un tiroteo y la posterior muerte tanto del canino como del sospechoso, según informó el Departamento de Policía de Burbank.

La secuencia de los hechos comenzó cuando los agentes detuvieron un vehículo en Buena Vista Street, cerca de una rampa de acceso en la autopista 5 en dirección norte, alrededor de las 18:40 horas (hora local).

Spike no se detuvo y persiguió al sospechoso hasta localizarlo

La persecución comenzó tras una parada de tráfico por vidrios polarizados y derivó en un tiroteo mortal en un barrio residencial. (Burbank Police Department)

El motivo de la detención fue que el conductor tenía los vidrios polarizados, según detalló la policía. Mientras los oficiales permanecían con el conductor, el pasajero, que portaba un arma de fuego, huyó a pie por la rampa de la autopista y saltó el muro de contención hacia un barrio residencial cercano.

Ante la fuga, los agentes solicitaron refuerzos y coordinaron una búsqueda que incluyó el despliegue de un helicóptero y la intervención de Spike, el perro policía.

Durante el rastreo, el canino localizó al sospechoso, quien respondió abriendo fuego y disparando varias veces. Spike fue alcanzado por los disparos y, pese a ser trasladado de inmediato a un veterinario de emergencia, falleció a causa de las heridas, según confirmó la policía.

Los oficiales respondieron al ataque y lograron abatir al sospechoso

El despliegue policial incluyó helicóptero, unidades K-9, negociadores de crisis y el equipo SWAT para localizar al sospechoso armado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información publicada por ABC News, el sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada, permaneció oculto en el vecindario durante varias horas, lo que motivó la llegada de unidades K-9 adicionales, negociadores de crisis y el equipo SWAT. Alrededor de la medianoche, el individuo comenzó a disparar contra los agentes, impactando vehículos policiales estacionados en la zona.

En el lugar se recuperó una pistola, y la investigación sobre el caso sigue en curso, de acuerdo con el comunicado oficial.

La muerte de Spike ha tenido un fuerte impacto en la comunidad de Burbank

La comunidad de Burbank rindió homenaje a Spike con una procesión y un monumento improvisado en la comisaría local. (Burbank Police Department)

De acuerdo con la información publicada por el medio ABC News, el domingo, vecinos y miembros del cuerpo policial se congregaron en la comisaría para rendir homenaje al canino caído, quien fue honrado con una procesión.

El departamento lo describió como un “compañero inteligente y fiel”, conocido por su “naturaleza gentil fuera de servicio y su tenacidad y dedicación mientras servía”. “Tu misión está completa, héroe”, expresó la policía en un comunicado difundido el domingo.

El teniente Derek Green del Departamento de Policía de Burbank subrayó la magnitud de la pérdida al declarar a la estación KABC de ABC Los Ángeles: “Perder a Spike no es diferente a perder a un oficial de policía”. Green añadió: “Es un perro, pero forma parte de nuestra familia policial. Estos perros policía son, en esencia, compañeros de su adiestrador”, según recogió KABC.

La comunidad también expresó su pesar ante el fallecimiento de Spike

Spike es el primer perro policía que muere en acto de servicio en California en más de dos años, según registros oficiales. (Burbank Police Department)

Karen Rodríguez, residente de Burbank, manifestó a KABC: “Sirvió a nuestra comunidad como cualquier otro hombre o mujer que la sirve. Sabemos que quienes lo rodean y están a su lado están sufriendo mucho hoy”.

El departamento anunció que se está planificando un homenaje público para Spike, aunque la fecha aún no ha sido definida. Mientras tanto, el monumento improvisado en la comisaría continúa creciendo con muestras de afecto y respeto.

De acuerdo con la página oficial de la memoria de Officer Down, Spike es al menos el vigésimo segundo perro policía que muere en acto de servicio en Estados Unidos en lo que va del año, y el primero en California en más de dos años.