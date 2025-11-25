“Wicked: Por Siempre” supera los 226 millones en su lanzamiento mundial y logra el mayor debut para un musical

“Wicked: Por Siempre” logra 226 millones de dólares en su estreno mundial y marca récord para un musical adaptado. (Universal Pictures)

El estreno de “Wicked: Por Siempre”, la segunda parte de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway, registró 226 millones de dólares en recaudación global durante el fin de semana de apertura, según informó The Associated Press el 23 de noviembre de 2025. El fenómeno convoca a millones de espectadores y consolida a la franquicia como una de las más exitosas del año para los grandes estudios de Hollywood, en el marco de la temporada de estrenos de Acción de Gracias, período clave para la industria.

Según cifras de Universal Pictures difundidas por AP, la película alcanzó 150 millones de dólares en taquilla dentro de Norteamérica y estableció el récord histórico de mayor estreno para una adaptación de un musical teatral, superando ampliamente los 112 millones logrados por la primera parte. Las estadísticas confirman que “Wicked: Por Siempre” ocupa la segunda posición entre los lanzamientos más exitosos de 2025, por detrás de “A Minecraft Movie”, que recaudó 162 millones en su debut mundial.

La saga dirigida por Jon M. Chu, protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, representa la culminación de una apuesta comercial que comenzó con el lanzamiento anterior de la franquicia. La primera película había consolidado un recorrido destacado con más de 758 millones de dólares en recaudación internacional y diez nominaciones al Premio Óscar, según documentó la agencia. Ambas producciones suman un costo cercano a los 300 millones de dólares en presupuesto, sin contemplar los gastos adicionales por publicidad y promoción.

¿Cómo impactó el estreno de “Wicked: Por Siempre” en la taquilla?

De acuerdo con datos de Universal Pictures reportados por AP, la recaudación en América del Norte alcanzó los 150 millones de dólares, mientras que el total mundial llegó a 226 millones solo en su primer fin de semana. Se trata de la mayor recaudación lograda por un musical adaptado en su estreno, superando a la propia marca que había impuesto la primera parte de la saga. Además, el estreno se destaca como el segundo lanzamiento más grande del año, solo detrás de “A Minecraft Movie”.

El primer día de funciones de “Wicked: Por Siempre” incluyó funciones de preestreno en 1.050 cines el lunes (con 6,1 millones de ingresos) y en 2.300 salas el miércoles (con 6,5 millones), según Universal. El viernes, la película se encontraba disponible en 4.115 ubicaciones de Norteamérica, generando hasta esa fecha un acumulado de 68,6 millones. La empresa IMAX notificó que los ingresos generados por la exhibición en este formato sumaron 15,5 millones de dólares, cifra que representa el 11% de la recaudación local y marca un nuevo récord para la compañía en el mes de noviembre.

Según declaraciones oficiales de Rich Gelfond, director de IMAX, recogidas por AP, estos resultados “demuestran que nuestro alcance llega a públicos y géneros más amplios que el núcleo tradicional, incluyendo familias”. Además, de acuerdo con estimaciones del sistema de seguimiento de audiencias EntTelligence, aproximadamente dos millones de personas más asistieron al estreno de la segunda parte en comparación al debut de la primera película.

La secuela de “Wicked” supera a su predecesora y se posiciona como el segundo mayor estreno global de 2025. (Universal Pictures)

¿Qué público acudió mayoritariamente a ver la película?

Datos difundidos por Universal Pictures, citados por AP, indican que el 71% del público asistente durante el fin de semana inaugural fue femenino, cifra obtenida mediante encuestas realizadas por la consultora PostTrak. A pesar de opiniones mezcladas entre críticos hacia el cierre de la saga, la reacción del público que asistió al estreno fue positiva: el 83% de los encuestados indicó a PostTrak que “recomendaría” la película a sus conocidos.

El ejecutivo Jim Orr, responsable de distribución nacional en Universal Pictures, afirmó según recogió AP: “Estos resultados hablan por sí mismos. El primer film abrió el camino y se ha transformado en un evento cultural. Creemos que la audiencia seguirá asistiendo a las salas en las próximas semanas”.

¿Cuál es el contexto de los resultados de “Wicked: Por Siempre” en relación con la industria cinematográfica?

La temporada de Acción de Gracias suele ser decisiva para el desempeño de los grandes estudios en la última parte del año. Según AP, el desempeño de “Wicked: Por Siempre” aporta un impulso necesario a la taquilla estadounidense, después de una temporada de otoño con cifras por debajo de lo habitual. La recaudación acumulada en 2025 ronda los 7.500 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, lejos del promedio anterior a la pandemia, que solía acercarse a los 11.000 millones. El mercado apunta como meta los 9.000 millones de dólares para el cierre anual.

En la cartelera, otros estrenos no lograron cifras de igual magnitud durante el fin de semana. El filme “Rental Family”, protagonizado por Brendan Fraser y distribuido por Searchlight Pictures, recaudó 3,3 millones en 1.925 cines. Por su parte, la obra de acción finlandesa “Sisu: Road to Revenge”, bajo el sello de Sony, obtuvo 2,6 millones en 2.222 salas. Los títulos más cercanos en el ranking semanal corresponden a “Now You See Me: Now You Don’t”, con 9,1 millones en su segunda semana, “Predator: Badlands”, con 6,3 millones en la tercera, y “The Running Man”, que añadió 5,8 millones en su segunda semana, según las cifras oficiales citadas por AP.

El 71% del público de “Wicked: Por Siempre” en su primer fin de semana fue femenino, según datos de Universal Pictures. (Giles Keyte/Universal Pictures)

¿Qué se espera de la taquilla hacia fin de año tras el estreno de “Wicked: Por Siempre”?

De acuerdo con el análisis de Paul Dergarabedian, responsable de tendencias de mercado de la empresa Comscore, recogido por AP, la performance de “Wicked: Por Siempre” deja preparado el terreno para una “recta final fuerte” para la industria del cine durante las semanas restantes de 2025. Pronto se sumará a la cartelera “Zootopia 2”, que según proyecciones de la industria y la propia Disney, podría registrar un caudal importante de público durante el feriado de Acción de Gracias, una de las semanas de mayor afluencia a los cines.

El registro de la taquilla nacional disponible en informes de Comscore coloca el total anual en torno a los 7.500 millones de dólares, y los analistas del sector observan si próximos estrenos como “Zootopia 2” y “Avatar: Fire and Ash” aportarán lo suficiente como para alcanzar la meta post-pandémica de 9.000 millones para 2025. El año previo, la combinación de “Wicked”, “Moana 2” y “Gladiator II” generó una de las mejores semanas de recaudación en cinco días de la historia reciente, según reportes de la propia industria integrada por estudios y analistas.

¿Cómo afecta el éxito de Wicked: Por Siempre a los estudios de cine y a la asistencia en las salas?

Los resultados obtenidos por Universal Pictures con la saga “Wicked” contribuirán a definir la estrategia de contenidos de los grandes estudios para el cierre de 2025 y el ciclo de estrenos 2026, en un momento en que la industria busca consolidar la recuperación de la taquilla tras el período de pandemia y los cambios en los hábitos de consumo audiovisual. La venta de entradas elevada en formatos premium, como IMAX, sugiere una ampliación del público dispuesto a abonar más por la experiencia de cine en sala, según declaraciones de la compañía recogidas por AP. La expectativa permanece sobre el impacto de los próximos estrenos en el comportamiento del público y en la cifra anual definitiva.