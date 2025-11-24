Estados Unidos

Tormenta de nieve con fuertes ráfagas de viento pone en alerta a Montana antes del Día de Acción de Gracias

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre intensas nevadas que dificultan la circulación en la Interestatal 90 y otras vías

El Servicio Meteorológico Nacional emitió
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tormenta de nieve para el condado de Jefferson, en Montana, afectando a más de 2.500 residentes. (EFE/Ángel Colmenares)

El inicio de la semana en el suroeste de Montana está marcado por una advertencia meteorológica que puso en alerta a más de 2.500 residentes del condado de Jefferson.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió sobre una tormenta de nieve que generó condiciones de ventisca, afectando de manera directa a quienes transitaban por la región y, en particular, a quienes planeaban desplazarse por carretera en vísperas del Día de Acción de Gracias, según informó Newsweek.

La advertencia cobró especial relevancia al coincidir con los preparativos de viaje de cerca de 82 millones de estadounidenses, quienes tenían previsto recorrer más de 80 kilómetros desde sus hogares durante la semana festiva.

Las borrascas de nieve pueden afectar la visibilidad de los conductores en gran magnitud

Las intensas nevadas y ráfagas
Las intensas nevadas y ráfagas de viento generaron condiciones de ventisca y visibilidad casi nula en la Interestatal 90 y zonas aledañas. (EFE/MICHAEL REYNOLDS)

En este contexto, los pronósticos inmediatos comienzan a cobrar relevancia, ya que las borrascas de nieve pueden presentarse de forma repentina, dejando a los conductores expuestos a una visibilidad casi nula y a condiciones de peligro extremo en cuestión de minutos.

El NWS, desde su oficina en Great Falls, emitió la primera alerta poco después de las 10:10 horas de la mañana (hora estándar de la montaña), con vigencia hasta las 11:00, aunque no descartó la posibilidad de nuevas advertencias si la situación lo requería.

La tormenta se localizó a lo largo de una línea que se extendía desde las inmediaciones de Boulder hasta veintidós kilómetros (catorce millas) al oeste de Divide, desplazándose hacia el este a una velocidad de 72 kilómetros por hora (45 millas por hora). Entre las zonas bajo mayor riesgo se encontraban Whitehall, Homestake Pass y la Interestatal 90, arteria clave para el tránsito regional.

Las ráfagas de viento alcanzaban hasta 56 kilómetros por hora

El NWS de Great Falls
El NWS de Great Falls advirtió sobre ráfagas de viento de hasta 56 km/h y la posibilidad de nuevas alertas durante la jornada. (Jose F. Moreno/The Philadelphia Inquirer vía AP)

En la alerta, el NWS de Great Falls describió el fenómeno como una combinación de intensas nevadas y ráfagas de viento que provocaban ventiscas, con ráfagas que alcanzaban hasta 56 kilómetros por hora.

El organismo advirtió: “Condiciones de ventisca con visibilidad casi nula, asociadas con intensas nevadas y ráfagas de viento que provocan ventiscas. Ráfagas de viento de hasta 56 kilómetros por hora. Viajar se volverá difícil y potencialmente peligroso en cuestión de minutos”, según la alerta citada por Newsweek.

Una segunda alerta fue emitida y el NWS instó a la población a tomar precauciones

El NWS instó a los
El NWS instó a los conductores de Montana a mantenerse informados, ya que las condiciones invernales podrían persistir durante el lunes. (Thomas Slusser/The Tribune-Democrat vía AP)

A las 10:35 de la mañana, se emitió una segunda alerta de borrasca de nieve, y el meteorólogo principal del NWS, Matt Ludwig, señaló a Newsweek que podrían generarse nuevas advertencias a lo largo del día, dependiendo de la evolución de las condiciones meteorológicas.

El fenómeno se desarrolló mientras gran parte de Montana permanecía bajo aviso de clima invernal, con previsiones de varios centímetros de nieve y precipitaciones mixtas capaces de generar hielo en las carreteras, especialmente en el corredor de la autopista 2, entre Browning y Harlem.

El NWS instó a la población a extremar precauciones, recomendando: “Reduzca la velocidad y encienda las luces delanteras. Durante las tormentas de nieve, la visibilidad puede disminuir repentinamente a casi cero en condiciones de ventisca”, según la advertencia recogida por Newsweek.

Las condiciones invernales podrían persistir todo el lunes generando más alerta durante el lunes

El meteorólogo Alex Sosnowski comparó
El meteorólogo Alex Sosnowski comparó las borrascas de nieve con tormentas eléctricas de verano por su intensidad y peligrosidad. (EFE/ Justin Lane)

Por su parte, Alex Sosnowski, meteorólogo senior de AccuWeather, explicó en un informe citado por Newsweek: “Las borrascas de nieve son el equivalente invernal a las lluvias torrenciales y tormentas eléctricas del verano. Las borrascas más intensas, provocadas por el rápido enfriamiento de la atmósfera superior, pueden presentar fuertes ráfagas de viento, truenos e incluso relámpagos”.

Aunque la advertencia de tormenta de nieve tenía previsto expirar a las 11:00 (hora local), el NWS recomendó a los conductores de Montana mantenerse atentos a las indicaciones de las oficinas locales, ya que las condiciones invernales podrían persistir durante el resto del lunes, según reportó Newsweek.

