Mujer de Utah fue encontrada tras permanecer desaparecida durante dos semanas en California

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Cruz confirmó que Danielle Staley fue hallada sana y salva tras dos semanas desaparecida. (Santa Cruz County Sheriff's Office/Facebook)

El hallazgo de Danielle Staley, la mujer de Utah que permaneció desaparecida durante más de dos semanas en California, puso fin a una intensa búsqueda que movilizó a la comunidad y a las autoridades locales.

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Cruz confirmó el domingo que Staley, de 35 años, fue localizada en buen estado de salud, aunque persisten interrogantes sobre las circunstancias de su desaparición y posterior reaparición.

La desaparición de Staley, residente de Salt Lake City, se produjo tras asistir a una fogata en la Playa Estatal de Río Del Mar, en la localidad de Aptos, la noche del 6 de noviembre.

El novio de Staley informó a las autoridades sobre la desaparición de la mujer

La familia de Danielle Staley expresó preocupación por su relación con Alx Núñez, a quien describieron como manipulador y abusivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Oficina del Sheriff, fue vista por última vez poco antes de la medianoche, acompañada de un grupo de personas. Al día siguiente, su novio, Alx Núñez, denunció su ausencia tras despertarse y notar que no se encontraba en la casa rodante donde ambos se alojaban cerca de la playa. Núñez relató a la estación afiliada de ABC, KSBW, en Monterey, que al buscarla en la playa encontró el bolso y la mochila de Staley sobre una caseta de salvavidas.

La preocupación de la familia de Staley se intensificó al descubrir que sus pertenencias habían quedado abandonadas y que no había mantenido contacto, algo que, según sus allegados, era inusual.

Su madre, April Miller, manifestó a los medios que la familia llevaba años inquieta por la relación de Staley con Núñez, a quien describieron como “manipulador” y “abusivo”, según declaraciones recogidas por KSBW. La familia subrayó que la falta de comunicación de Danielle era “fuera de lugar”, lo que incrementó la alarma.

Núñez cooperó en el caso de la desaparición e incluso fue interrogado en varias ocasiones

Alx Núñez, novio de Danielle Staley, cooperó con la investigación y permitió el registro de su vehículo sin ser considerado sospechoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Cruz declaró inicialmente que Staley “podría estar en riesgo y que podría haber un crimen involucrado”, lo que motivó un despliegue de búsqueda que incluyó el uso de drones, la solicitud de imágenes de vigilancia a vecinos y comercios, y un llamado a la colaboración ciudadana, según informó KSL.

Durante la investigación, Núñez cooperó con las autoridades, permitió el registro de su vehículo y fue interrogado en varias ocasiones, aunque no fue identificado como sospechoso.

El caso atrajo una amplia atención pública, tanto por las circunstancias de la desaparición como por las denuncias familiares sobre la relación de Staley. La comunidad se volcó en la búsqueda, y la familia impulsó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos asociados.

Las autoridades confirmaron que Staley había sido encontrada

La investigación sobre la desaparición de Danielle Staley sigue abierta y las autoridades solicitan información adicional del público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El domingo 23 de noviembre, la Oficina del Sheriff comunicó a través de Facebook: “Danielle Staley ha sido localizada y se encuentra sana y salva. No hay más detalles disponibles por el momento. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a la comunidad y a todos los que proporcionaron información y ayudaron en la búsqueda de Danielle. Lo agradecemos sinceramente y nos complace enormemente que la hayan localizado y se encuentre a salvo”.

La hermana de Staley, Airica Staley, celebró la noticia en la plataforma de recaudación de fondos con un mensaje: “¡LA ENCONTRAMOS! ¡Gracias a todos por su apoyo! ¡No habríamos podido lograrlo sin su amor y generosidad!”. Por su parte, Núñez había declarado previamente a KSBW: «No me detendré hasta encontrarla, y no me iré a ningún lado. Estoy aquí».

A pesar de ser hallada, las autoridades mantienen abierta la investigación

A pesar del desenlace favorable, la Oficina del Sheriff indicó que la investigación permanece abierta y que no se han divulgado detalles adicionales sobre el lugar donde fue hallada Staley ni sobre los motivos de su desaparición. Las autoridades continúan solicitando la colaboración de cualquier persona que disponga de información o imágenes de vigilancia del área entre el cinco y el siete de noviembre, instando a comunicarse al 831-471-1121.

La familia de Staley ha iniciado los preparativos para su regreso seguro y confirmó que ella restableció contacto con sus allegados, mientras se aguardan nuevas declaraciones públicas. Hasta el momento, no se han presentado cargos criminales ni se han anunciado actualizaciones adicionales sobre la investigación.