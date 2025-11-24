Estados Unidos

Kristi Noem anunció una inversión de mil millones dólares para fortalecer la seguridad aeroportuaria

La titular del DHS también señaló que los empleados de la TSA recibirán bonos de 10 mil dólares por su compromiso durante el cierre del gobierno federal

Guardar
La titular del DHS anunció
La titular del DHS anunció la inversión durante su visita a dos importantes aeropuertos. (Alex Brandon/Pool via REUTERS)

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció una inversión de USD 1.000 millones destinada a la modernización del equipo de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la entrega de bonos de USD 10.000 a empleados federales destacados, tras la reciente reapertura del gobierno luego de un cierre de 43 días.

Estas medidas, presentadas en los aeropuertos internacionales de Minneapolis–Saint Paul y Harry Reid, buscan fortalecer la seguridad aeroportuaria y reconocer el esfuerzo de los trabajadores que mantuvieron operativos los servicios esenciales durante la paralización federal. Durante su intervención en el aeropuerto de Minneapolis–Saint Paul, Noem detalló que la inversión permitirá la adquisición de equipos de escaneo, rayos X y tecnología de imágenes avanzadas.

“Vamos a destinar más de USD 1.000 millones a nuevos equipos de escaneo, rayos X y tecnología de imágenes avanzadas”, afirmó la secretaria, subrayando que se trata de la mayor inversión en este ámbito en los últimos 15 años. La implementación de estos sistemas se realizará en los próximos meses, con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar la eficiencia en los controles aeroportuarios.

Bonos de 10 mil dólares para empleados aeroportuarios

Los empleados aeroportuarios recibirán un
Los empleados aeroportuarios recibirán un bono de 10 mil dólares en reconocimiento a su compromiso durante el cierre del gobierno federal. (REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo)

Noem también anunció la entrega de bonos de USD 10.000 a empleados de la TSA que demostraron un compromiso excepcional durante el cierre federal. “Estos pagos de USD 10.000 son para reconocer a quienes son ejemplo”, declaró la secretaria, quien destacó la dedicación de los trabajadores que continuaron cumpliendo sus funciones, incluso asumiendo turnos adicionales y velando por la seguridad de los viajeros.

La medida incluye a 776 controladores aéreos y técnicos de la Administración Federal de Aviación (FAA), quienes recibirán el mismo incentivo económico. El secretario de Transporte, Sean Duffy, elogió la labor de estos empleados: “Estos hombres y mujeres patriotas nunca dejaron de cumplir y mantuvieron la seguridad del público que viajó durante el cierre”.

Noem se pronunció sobre nuevas medidas migratorias

Noem se pronunció sobre las
Noem se pronunció sobre las nuevas medidas migratorias que se están implementando en varios estados. (REUTERS/Anna Rose Layden)

En una conferencia de prensa celebrada en el aeropuerto Harry Reid de Las Vegas, Noem resaltó la colaboración entre el Departamento de Seguridad Nacional y el estado de Nevada en materia migratoria. La secretaria puso en valor el programa 287-G, que permite a las fuerzas del orden locales participar en la aplicación de leyes migratorias en coordinación con agencias federales.

“Hemos tenido una gran colaboración con el gobernador y también con los alguaciles locales. Nevada se ha asociado con nosotros en el programa 287-G, que es increíble porque autoriza a las fuerzas locales a realizar su labor habitual y, además, a colaborar en la aplicación de la ley migratoria”, explicó Noem. En junio, las autoridades de Las Vegas solicitaron la inclusión en la sección “Warrant Service Officer” del programa de ICE, que otorga un plazo de 48 horas para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas asuma la custodia de inmigrantes indocumentados liberados de centros de detención.

El cierre federal de 43 días, que concluyó a principios de noviembre, tuvo un impacto significativo en los empleados de la TSA y los controladores aéreos, quienes continuaron trabajando sin recibir su salario de manera inmediata. Noem reconoció la actitud de estos trabajadores durante ese periodo: “Vimos personas que entendieron que su propósito era servir, que siguieron presentándose a trabajar, a veces asumiendo turnos extra y cuidando de otros, pero siempre asegurando que mantuviéramos la seguridad y los estándares altos”, señaló la secretaria.

Temas Relacionados

Kristi NoemSeguridad aeroportuariaTSACierre federal Estados UnidosAeropuertos Estados Unidosestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Los precios de la carne alcanzan récords en EEUU, mientras la oferta de ganado alcanzó su mínimo en 70 años

Según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el precio promedio de la carne vacuna en supermercados aumentó aproximadamente un 9% el último año

Los precios de la carne

Wall Street terminó con ganancias apalancado por la esperanza de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés en diciembre

El mercado bursátil estadounidense se recuperó

Wall Street terminó con ganancias

Más de 12 millones de personas verán un incremento en sus tarifas de energía eléctrica en Florida

El aumento de los costos es considerado uno de los mayores en la historia del estado; la empresa de electricidad argumenta que la demanda se ha intensificado por el crecimiento poblacional

Más de 12 millones de

Melania Trump recibió el árbol de Navidad que adornará la Casa Blanca este año

Se trata de la primera vez en más de cuatro décadas en que un árbol originario de Michigan es seleccionado para decorar el emblemático edificio presidencial

Melania Trump recibió el árbol

El Pentágono abrió una investigación contra el senador Mark Kelly por instar a los militares a desobedecer “órdenes ilegales”

La polémica surgió tras la publicación de un video donde el funcionario demócrata y cinco de sus colegas con pasado militar exhortaban a los uniformados estadounidenses a no acatar instrucciones que consideren ilegítimas

El Pentágono abrió una investigación
DEPORTES
Lejos de la F1: el

Lejos de la F1: el drástico cambio en su carrera que anunció Mick Schumacher

Conmoción en el mundo del boxeo por la muerte de Vanes Martirosyan a los 39 años

“Sigue escribiendo la historia”: el logro de Colapinto que destacó la Fórmula 1

La irónica respuesta de Guardiola cuando le preguntaron sobre la chance del regreso del Diablito Echeverri al City

Argentina sigue haciendo historia en el primer Mundial de Futsal femenino: le ganó 3-2 a Polonia y se clasificó a cuartos de final

TELESHOW
Cachete Sierra reveló detalles de

Cachete Sierra reveló detalles de su reconciliación con Fio Giménez: “Nos dimos cuenta que estábamos hasta las manos”

El festejo de 15 años de la hija de Julieta Fazzari, de Grande Pa, y Octavio Borro de Jugate Conmigo

Damián Betular señaló el insólito error de la vajilla y desató el enojo y el reto a los participantes de Masterchef Celebrity

La China Suárez aseguró que tomó vino por primera vez con Icardi y unos videos mostraron que no fue así: las imágenes

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato sorprendieron con un divertido baile que encendió a sus seguidores

INFOBAE AMÉRICA

Bolivia prepara el retorno de

Bolivia prepara el retorno de la DEA tras 17 años y abre una nueva fase en su relación con Estados Unidos

El Met devuelve una importante obra budista del siglo XVIII

CADE 2025: “Si el Estado se estanca, la sociedad retrocede”, advierte exministro Fernando Barrios al pedir gestión por resultados

Los terroristas de la Yihad Islámica hallaron el cuerpo de otro de los rehenes israelíes asesinados en Gaza

Estados Unidos plantea reducir los aranceles al acero europeo si la Unión Europea revisa las leyes digitales