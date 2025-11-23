Tormenta invernal amenaza viajes durante la semana del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos

Las condiciones meteorológicas adversas amenazan con alterar los viajes de millones de estadounidenses en Acción de Gracias. (AP Photo/David Zalubowski)

Las condiciones meteorológicas adversas amenazan con alterar los planes de viaje de millones de estadounidenses durante la semana del Día de Acción de Gracias, con pronósticos que anticipan lluvias intensas, nevadas y vientos fuertes en extensas regiones del país.

El inicio de la semana estará marcado por la llegada de una tormenta que descargará lluvia y nieve en las montañas de Nuevo México y Colorado, fenómeno que se desplazará hacia el este, afectando progresivamente a las llanuras, el Medio Oeste y la Costa Este conforme se acerque el jueves festivo.

Los expertos de AccuWeather advierten que la mayor probabilidad de clima severo se concentrará en los estados del centro sur y sureste, lo que podría complicar los desplazamientos tanto por carretera como por aire.

Se espera que millones de personas viajen para reunirse con sus familiares durante estas fechas de festejo

Lluvias intensas, nevadas y vientos fuertes complican los desplazamientos por carretera y aire en todo Estados Unidos. (AP Photo/Timothy D. Easley)

De acuerdo con la información publicada por el medio USA Today, la American Automobile Association (AAA) estima que más de 81 millones de personas viajarán para reunirse con familiares y amigos durante estas fechas, lo que convierte a esta semana en una de las de mayor movimiento del año.

En este contexto, la amenaza de lluvias torrenciales y tormentas eléctricas se cierne sobre rutas clave y aeropuertos de alto tráfico.

Las lluvias podrían afectar principalmente en estos aeropuertos

Aeropuertos clave como Austin, Dallas y Little Rock podrían registrar retrasos por lluvias torrenciales y tormentas eléctricas. (REUTERS/Mike Stone/File Photo)

Durante los primeros días, los vuelos en Texas y Arkansas, especialmente en los aeropuertos de Austin, Dallas y Little Rock, podrían verse afectados por la intensidad de las precipitaciones y la actividad eléctrica, según informó el medio USA Today.

El avance de la tormenta hacia el centro del país el martes, también pone en riesgo la operatividad de los principales aeropuertos de Chicago, Nashville, St. Louis, Houston y Minneapolis, donde se prevén posibles retrasos, según los meteorólogos de AccuWeather.

Para el miércoles, la región de los Grandes Lagos enfrentará una combinación invernal de nieve y lluvia, lo que podría interrumpir tanto el tráfico terrestre como los vuelos en ciudades como Detroit, Cleveland y Buffalo.

Las nevadas típicas en la región de los Grandes Lagos podrían afectar a quienes transiten el área

La región de los Grandes Lagos espera nieve y lluvia, con posibles interrupciones en Detroit, Cleveland y Buffalo. (REUTERS/Carlos Osorio)

La meteoróloga de AccuWeather, Reneé Duff, explicó que quienes transiten por la región de los Grandes Lagos el Día de Acción de Gracias podrían encontrarse con nevadas típicas por efecto lago, fenómeno que “puede reducir la visibilidad y hacer que el viaje sea resbaladizo”.

En cuanto a la nieve, se prevé que un sistema independiente que avanza hacia el este deje acumulaciones de ligeras a moderadas en Montana, Dakota del Norte, Minnesota y Wisconsin entre lunes y miércoles, con cantidades menores en zonas más al sur, según AccuWeather. El miércoles, la combinación de nieve y vientos racheados podría dificultar los desplazamientos en partes de Wyoming y Colorado.

Las carreteras podrían cubrirse con nieve durante las tormentas en distintas zonas, complicando el transitar de los automóviles

El Pacífico Noroeste experimentará lluvias y nevadas por un río atmosférico, aumentando el riesgo de inundaciones y viajes peligrosos. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo)

Las principales carreteras interestatales de la región de los Grandes Lagos podrían registrar varios centímetros de nieve, mientras que el descenso de las temperaturas aumentará el riesgo de visibilidad reducida y formación de hielo en las vías el jueves.

Además, se espera que ese mismo día las montañas del Pacífico Noroeste experimenten lluvias y nevadas, impulsadas por un “río atmosférico” que, según AccuWeather, “aumenta el riesgo de inundaciones y dificulta las condiciones de viaje en el oeste de Washington y el noroeste de Oregón”.