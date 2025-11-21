Estados Unidos

La actividad manufacturera en Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en cuatro meses

El sector industrial estadounidense se desaceleró en noviembre según S&P Global, impactado por el aumento de aranceles y el encarecimiento de los precios, lo que genera preocupación sobre el futuro crecimiento económico del país

La actividad manufacturera de Estados
La actividad manufacturera de Estados Unidos cayó en noviembre a su nivel más bajo en cuatro meses, según el índice PMI de S&P Global.

La actividad de las fábricas estadounidenses experimentó una desaceleración en noviembre, situándose en su nivel más bajo de los últimos cuatro meses, en un contexto marcado por el encarecimiento de los precios debido a los aranceles sobre las importaciones. Esta situación ha reducido la demanda y generado una acumulación de bienes sin vender, lo que podría afectar negativamente el crecimiento de la economía estadounidense.

Según informó S&P Global el viernes, su índice PMI manufacturero de Estados Unidos descendió hasta 51,9 en noviembre, frente al 52,5 registrado en octubre. El sector manufacturero representa el 10,2% de la economía y un valor del PMI por encima de 50 indica crecimiento. Los economistas consultados por Reuters esperaban que el PMI manufacturero se situara en 52,0.

El presidente Donald Trump ha defendido la imposición de aranceles generalizados, argumentando que son necesarios para impulsar el sector manufacturero.

La encuesta de S&P Global también mostró que el subíndice de nuevos pedidos recibidos por las fábricas disminuyó a 51,3 en noviembre, desde 54,0 en octubre. Al mismo tiempo, el nivel de inventarios alcanzó el punto más alto en la historia de la encuesta. Chris Williamson, economista jefe de S&P Global Market Intelligence, declaró a Reuters que los fabricantes reportaron “una preocupante combinación de ralentización del crecimiento de los nuevos pedidos y un aumento récord de las existencias de productos terminados”. Williamson advirtió que esta acumulación de inventarios podría conducir a una menor expansión de la producción industrial en los próximos meses, salvo que se reactive la demanda, lo que también podría impactar en el crecimiento de otras industrias de servicios.

Hasta el momento, la desaceleración en las fábricas no ha tenido un impacto directo, ya que la actividad empresarial general repuntó en noviembre. El índice compuesto de producción PMI, que abarca sectores manufacturero y de servicios, subió hasta 54,8, desde el 54,6 de octubre. Las empresas de servicios lograron compensar la ralentización industrial, con el PMI en este rubro avanzando a 55,0 frente a 54,8 el mes anterior, y los nuevos pedidos aumentando a 55,0, desde 53,6.

El encarecimiento de los precios
El encarecimiento de los precios por los aranceles a las importaciones redujo la demanda y generó acumulación récord de inventarios en las fábricas estadounidenses.

S&P Global también observó una mejora destacada en la confianza empresarial para el próximo año, atribuyéndola a expectativas de nuevas reducciones en las tasas de interés, al cierre de un periodo de 43 días de parálisis en el gobierno y a una menor preocupación por el entorno político, así como esperanzas en un mayor apoyo político a las empresas. La encuesta se llevó a cabo entre el 12 y el 20 de noviembre, después de que los demócratas ganaran ampliamente en las elecciones más importantes desde el regreso de Trump a la presidencia, el 4 de noviembre.

Pese a este optimismo, la inflación parece mantenerse elevada, lo que podría limitar los nuevos recortes de tasas de interés previstos por las empresas. El subíndice de precios solicitados por las empresas aumentó a 56,0 en noviembre, desde 54,7 en octubre, mientras que el indicador de precios pagados por los insumos subió a 63,1 frente a 60,0. Desde el último recorte aplicado por la Reserva Federal en octubre, muchos funcionarios del banco central han mostrado cautela frente a nuevas bajas en los tipos, dado que la inflación continúa sobre el objetivo oficial del 2%.

La encuesta no refleja un deterioro en el mercado laboral, pese a que la tasa de desempleo llegó en septiembre al 4,4%, el nivel más alto en cuatro años. El indicador de empleo en el sector privado bajó a 51,0, desde 51,3 en octubre. Williamson aseguró a Reuters que, aunque se siguieron generando puestos de trabajo en noviembre, la creación de empleo “sigue viéndose limitada por la preocupación por los costos, a su vez relacionados con los aranceles”.

(Con información de Reuters)

estados unidoseconomíaactividad

Confirmaron la causa de muerte

Estos son los aeropuertos de

Casi 800 controladores aéreos y

El gobierno estadounidense canceló el

Un cómic de Superman se
Franco Colapinto afrontará la última

Así fue el paso de

Cómo funciona la innovadora pasta

