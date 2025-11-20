Estados Unidos

Ascienden a 31 los casos de botulismo en bebés en EEUU; FDA advierte por la venta de fórmula retirada

Se han registrado hospitalizaciones en al menos 15 estados, mientras las autoridades sanitarias advierten sobre la persistencia del producto en puntos de venta y recomiendan suspender su uso de inmediato

Los casos de botulismo infantil
Los casos de botulismo infantil asociados a la fórmula ByHeart alcanzan 31 desde agosto, con hospitalizaciones en 15 estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que los casos de botulismo vinculados a la fórmula infantil ByHeart se han duplicado tras la ampliación del retiro de estos productos iniciada por la compañía a principios de este mes.

Comunicó que los bebés afectados, con edades comprendidas entre dos semanas y seis meses, han sido hospitalizados en 15 estados.

El caso más reciente se reportó el 13 de noviembre, aunque hasta el momento no se han registrado fallecimientos.

FDA realizó una inspección exhaustiva, además del retiro del producto

La fórmula infantil ByHeart retirada
La fórmula infantil ByHeart retirada del mercado sigue presente en tiendas de varios estados de Estados Unidos, según autoridades sanitarias. (ByHeart vía AP)

En Oregón, 9 de más de 150 tiendas inspeccionadas mantenían la fórmula en sus estantes, según un funcionario estatal de agricultura. En Minnesota, tras 119 inspecciones realizadas entre el 13 y el 17 de noviembre, se retiraron productos afectados en cuatro establecimientos, de acuerdo con un funcionario del departamento de agricultura. Un responsable de salud de Arizona también confirmó la presencia del producto en comercios locales.

La fórmula ByHeart se comercializaba tanto en línea como en tiendas físicas, incluidas grandes cadenas como Target y Walmart. Un portavoz de Walmart indicó a CBS News que la empresa bloqueó rápidamente la venta, retiró el producto de sus tiendas y notificó a los consumidores que lo habían adquirido. El precio de venta era de aproximadamente de 42 dólares por lata y los clientes pueden solicitar el reembolso en cualquier tienda.

La investigación de la FDA incluyó inspecciones en las plantas de ByHeart en Allerton, Iowa, y Portland, Oregón, cuyos resultados aún no se han publicado. Los responsables de ByHeart aseguraron que la retirada se realizó “en estrecha colaboración” con la FDA y subrayaron que “ningún producto ByHeart sin abrir ha dado positivo” en las pruebas de esporas o toxinas causantes del botulismo infantil. No obstante, funcionarios de California confirmaron que se detectó la bacteria en una lata abierta de fórmula ByHeart consumida por un bebé que desarrolló la enfermedad.

Botulismo y los síntomas que pueden presentarse

La FDA y los CDC
La FDA y los CDC advierten sobre los síntomas del botulismo infantil, como parálisis, debilidad muscular y problemas para respirar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El botulismo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se produce por la acción de una bacteria que libera toxinas en el intestino grueso del bebé, propagándose a través de esporas resistentes presentes en el ambiente y pudiendo causar enfermedades graves, incluida la parálisis. Además, puede provocar parálisis y se clasifica como una enfermedad potencialmente mortal.

Según los CDC, los síntomas, que pueden tardar hasta treinta días en manifestarse, incluyen:

  • Estreñimiento
  • Dificultad para alimentarse
  • Llanto débil
  • Párpados caídos
  • Expresión facial plana
  • Debilidad muscular
  • Problemas para tragar o respirar

La retirada de la fórmula ByHeart, fabricada por una empresa con sede en Nueva York, se amplió a principios de mes tras detectarse un aumento de casos. A pesar de ello, investigadores de al menos tres estados informaron a The Associated Press que hallaron el producto a la venta una semana después de la retirada nacional.

Las recomendaciones que emitió la FDA para combatir el aumento de los casos

La FDA recomienda suspender el
La FDA recomienda suspender el uso de cualquier producto ByHeart. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Las autoridades sanitarias federales y estatales han reiterado la recomendación de suspender el uso de cualquier producto ByHeart, tanto en lata como en sobres monodosis.

Aconsejan marcar los envases como “NO USAR” y conservarlos durante al menos un mes, en caso de que el bebé desarrolle síntomas, para facilitar su análisis. La FDA advirtió que los productos retirados también se vendieron en línea y se enviaron fuera de Estados Unidos, por lo que la alerta se extiende a consumidores internacionales.

La empresa, que producía cerca de doscientas mil latas mensuales, expresó en un comunicado del trece de noviembre: “Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a los padres. Tengan en cuenta que estamos trabajando activamente en las actualizaciones y seguiremos compartiendo información de la manera más rápida y clara posible”. En otro mensaje enviado a CBS News, ByHeart manifestó: “Nuestras más sinceras condolencias a las familias afectadas por los casos de botulismo infantil”.

El brote también ha derivado en acciones legales

Padres de bebés afectados por
Padres de bebés afectados por botulismo infantil presentan demandas contra ByHeart, alegando negligencia y defectos en la fórmula retirada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los padres de al menos dos bebés afectados anunciaron demandas contra los fabricantes de ByHeart en tribunales federales de dos estados, alegando que la fórmula era defectuosa y que la empresa actuó con negligencia al comercializarla.

Las demandas solicitan indemnizaciones por gastos médicos, daños morales y otros perjuicios. Hanna Everett, madre de uno de los bebés enfermos, relató a CBS News: “Fue absolutamente aterrador. Sentimos que, de alguna manera, habíamos fallado como padres”.

La FDA informó que funcionarios de salud estatales han recolectado muestras de leche infantil sobrante para su análisis, y que también se están examinando productos sin abrir. La agencia advirtió: “La detección de Clostridium botulinum en la leche infantil es difícil, y un resultado negativo en la prueba no descarta la presencia de la bacteria en el producto”, y añadió que se esperan resultados en las próximas semanas.

Las autoridades de Minnesota subrayaron en un comunicado la necesidad de mantener la vigilancia: “Ningún producto afectado debe venderse ni consumirse”, escribieron. La FDA reiteró que ha recibido múltiples informes sobre la presencia de la fórmula ByHeart en estantes de tiendas de varios estados, pese a la ampliación de la retirada.

