Dos nuevos casos de hospitalización por botulismo infantil amplía retiro voluntario de leche en polvo en EEUU

Ya suman 15 bebés hospitalizados en 12 estados, todos vinculados al consumo de fórmula ByHeart. La FDA y los CDC investigan el origen del brote, mientras la empresa ordena un retiro nacional por precaución

Un total de 15 bebés de 12 estados han sido hospitalizados por botulismo infantil asociado al consumo de fórmula ByHeart. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó que dos nuevos casos de hospitalización por botulismo infantil han sido registrados, sumando un total de 15 bebés hospitalizados en el actual brote asociado al consumo de la fórmula infantil en polvo ByHeart Whole Nutrition.

Según el último aviso del organismo, los casos nuevos corresponden a los estados de Kentucky y Carolina del Norte, y amplían la distribución geográfica de la crisis, que ya afecta a 12 estados del país.

El informe, difundido este martes 11 de noviembre, detalla que “para 14 casos con información disponible sobre el inicio de la enfermedad, los síntomas comenzaron en fechas que van desde el 9 de agosto hasta el 10 de noviembre de 2025”.

La FDA remarcó que todos los bebés hospitalizados habían consumido fórmula en polvo ByHeart Whole Nutrition antes de mostrar síntomas compatibles con la enfermedad. Por el momento no se han reportado fallecimientos. Los menores afectados tienen entre 16 días y poco más de 5 meses de edad, y la proporción entre niñas y niños es similar, según los datos proporcionados y citados por ABC News.

ByHeart amplió su retiro tras detectarse una proporción inusualmente alta de casos de botulismo entre bebés que usaron su fórmula. (ByHeart/AP)

La investigación sobre este brote involucra a la FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Programa de Tratamiento y Prevención de Botulismo Infantil del Departamento de Salud Pública de California y otras autoridades estatales y locales. El objetivo principal es identificar el origen y la magnitud del brote y tomar las medidas correspondientes para proteger la salud pública.

La empresa ByHeart había anunciado inicialmente el retiro voluntario de dos lotes de su fórmula el 8 de noviembre, tras recibir una notificación de la FDA relacionada con la investigación en curso. Este martes, la compañía amplió la medida e incluyó todos los lotes de ByHeart Whole Nutrition en lata y los Anywhere Pack en sobres individuales, extendiendo el retiro a nivel nacional.

Mediante un comunicado, Mia Funt, presidenta y cofundadora de ByHeart, declaró: “la seguridad y el bienestar de cada bebé que usa nuestra fórmula es, y siempre será, nuestra máxima prioridad. Esta retirada a nivel nacional refleja nuestro compromiso con la protección de los bebés y la transparencia hacia las familias”. Además, Funt afirmó que la compañía colabora con la FDA y realiza una investigación exhaustiva para esclarecer la situación.

Hasta ahora, la empresa señaló que ningún producto sin abrir ha dado positivo en pruebas para esporas de Clostridium botulinum o para la toxina que causa el botulismo, pero decidió retirar todos los productos como medida preventiva.

El brote se atribuye a la posible presencia de Clostridium botulinum, bacteria que puede causar una toxina peligrosa para bebés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el botulismo

Clostridium botulinum es una bacteria que puede estar presente en alimentos y liberar una toxina capaz de provocar botulismo, una enfermedad poco frecuente pero grave. Según los CDC, la toxina puede afectar el sistema nervioso y causar dificultades respiratorias, debilidad muscular, parálisis, trastornos visuales y problemas en el habla y la deglución.

La advertencia oficial señala que el brote afecta “desproporcionadamente” a los consumidores de la marca ByHeart, dado que representa solo el 1% de las ventas de fórmula infantil en Estados Unidos, pero se asocia a más del 40% de los casos de botulismo infantil tratados desde agosto.

Las autoridades recomendaron a los padres que tengan en su poder fórmula ByHeart retirada que dejen de usar el producto y lo desechen, además de buscar atención médica urgente en caso de notar síntomas como alimentación deficiente, estreñimiento, pupilas que reaccionan lentamente a la luz, párpados caídos, escasa expresividad facial, tono muscular bajo o llanto débil.

Los padres con dudas pueden comunicarse con ByHeart a través del correo electrónico hello@byheart.com o el teléfono (833) 429-4327.

