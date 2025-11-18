Estados Unidos

Trabajador cubano murió tras ser aplastado por un muro que se derrumbó en un barrio de Miami

A pesar de la rápida respuesta de autoridades y vecinos tras la tragedia, los intentos por salvar a Jorge Esteban Rojas Rodríguez no tuvieron éxito y fue declarado muerto en el sitio

Jorge Esteban Rojas Rodríguez se
Jorge Esteban Rojas Rodríguez se encontraba a unos días de cumplir 30 años. (Instagram/@jorge_steban_)

Un grito estremeció la mañana en Coconut Grove, Miami, cuando el colapso de un muro en una casa en remodelación provocó la muerte de Jorge Esteban Rojas Rodríguez, un trabajador de la construcción de 29 años.

El accidente ocurrió el lunes en una vivienda situada en la cuadra 2900 de la Avenida 22 del suroeste, según informaron NBC6 South Florida y Univisión.

La tragedia movilizó a la policía local y a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), dejando a la comunidad hispana consternada.

A pesar de los esfuerzos por salvarlo, el hombre fue declarado muerto en el lugar

Jorge Esteban Rojas Rodríguez, de
Jorge Esteban Rojas Rodríguez, de 29 años, quedó atrapado bajo los escombros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información de la policía de Miami, Rojas Rodríguez quedó atrapado bajo los escombros tras el derrumbe de la pared y fue declarado muerto en el lugar. Las autoridades también pudieron confirmar a los medios que no se reportaron otras personas heridas.

El incidente tuvo lugar en una vivienda en pleno proceso de remodelación, donde la empresa J and M Primos Construction realizaba trabajos de demolición. El propietario de la compañía confirmó a NBC6 South Florida que la víctima llevaba apenas un par de días en la obra.

El impacto del accidente se reflejó de inmediato entre los vecinos y familiares

Familiares y amigos de Rojas Rodríguez acudieron al sitio de la tragedia, donde el dolor era palpable. La esposa de la víctima llegó acompañada de otros allegados, y los gritos de sufrimiento, tras el impacto emocional del suceso en quienes presenciaron la escena, resonó entre los presentes, según informa el medio.

Además, testigos relataron a Univisión que escucharon un grito inusual y desesperado proveniente de la casa. “Fue un alarido terrible, no un grito normal”, describió un residente, quien supuso que Rojas Rodríguez estaba picando la pared cuando esta cedió y lo sepultó.

Otro vecino, entrevistado por NBC6 South Florida, detalló: “Oí un grito fuerte, pero no un grito normal, sino un grito extraño, como desesperado, y oí un grito y un golpe al mismo tiempo”. Poco después, la familia del trabajador llegó al lugar, visiblemente afectada y solicitando privacidad en medio del dolor.

La identidad y el trasfondo de la víctima aportan una dimensión humana a la tragedia

Rojas Rodríguez había llegado a
Rojas Rodríguez había llegado a Miami en febrero del año anterior y habría cumplido 30 años el próximo lunes.(Instagram/@jorge_steban_)

De acuerdo con la información publicada por el medio NBC6 South Florida, Rojas Rodríguez, quien habría cumplido 30 años el próximo lunes 24 de noviembre, había llegado a Miami en febrero del año anterior. Su paso por la empresa constructora fue breve, ya que solo llevaba unos días en el puesto antes del fatal accidente.

Las autoridades locales y federales continúan investigando las causas del derrumbe. Inspectores de construcción, agentes de la policía de Miami y representantes de OSHA permanecieron en la escena durante toda la jornada, entrevistando a los trabajadores presentes en el momento del colapso, según ambas cadenas. NBC6 South Florida indicó que OSHA aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el caso.

Tras el incidente, las autoridades declararon como insegura a la construcción

La Policía de Miami y
La Policía de Miami y la OSHA investigan las causas del derrumbe en la vivienda declarada insegura tras el accidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las condiciones de la vivienda, Univisión reportó que las autoridades declararon la casa insegura después del accidente, lo que refuerza las preocupaciones sobre la seguridad en las obras de construcción y la protección de los trabajadores migrantes en la ciudad.

A pesar de los intentos de rescate, Rojas Rodríguez no sobrevivió al derrumbe. La escena, marcada por la desesperación de familiares y la conmoción de la comunidad, evidenció la vulnerabilidad de quienes trabajan en entornos de alto riesgo.

