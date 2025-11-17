Estados Unidos

Trump advirtió que no descarta ninguna opción en Venezuela y dijo que está dispuesto a hablar con Maduro: “No ha sido bueno con Estados Unidos”

El mandatario republicano acusó al régimen chavista de facilitar la llegada de bandas criminales a territorio estadounidense

Guardar
Trump dijo que no descarta ninguna opción en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que mantiene abiertas todas las opciones frente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, incluyendo una posible intervención militar.

Al responder las preguntas de los periodistas en la Casa Blanca, Trump aseguró que considera “todas las alternativas” para abordar la situación venezolana y que está dispuesto a entablar conversaciones con el dictador Nicolás Maduro en algún momento.

No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”, afirmó el mandatario republicano.

Las declaraciones de Trump surgen en un contexto de elevada tensión entre ambos países, con despliegues militares estadounidenses activos en el Caribe y el Pacífico y reiteradas acusaciones de Washington contra Maduro por su impacto en la migración, el narcotráfico y el crimen transnacional.

Cuestionado sobre si estaría dispuesto a hablar con Maduro, Trump insistió que: “En algún momento, hablaré con él”, y recalcó que “Maduro no ha sido bueno para Estados Unidos”.

Donald Trump acusó al régimen
Donald Trump acusó al régimen chavista de facilitar la llegada de bandas criminales a territorio estadounidense (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Consultado sobre la posibilidad de que el régimen venezolano permanezca en el poder bajo ciertas condiciones, el jefe de la Casa Blanca respondió que la administración de Maduro ha provocado “un daño tremendo a nuestro país” y que se comunicará con el líder venezolano cuando lo considere necesario.

Hablaré con él”, reiteró, aunque subrayó que no siente simpatía por quienes gobiernan Venezuela.

Trump reiteró su argumento de que el régimen chavista ha permitido la llegada de individuos considerados peligrosos a territorio estadounidense.

Ellos enviaron a cientos de miles de personas a nuestro país desde las prisiones”, sostuvo Trump. De acuerdo con su versión, muchas de estas personas cruzaron la frontera y algunas pertenecen a bandas criminales como el Tren de Aragua, organización señalada por autoridades de varios países por su participación en delitos violentos y operaciones ilícitas a escala internacional.

Durante el encuentro, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, presente en la sala, intervino para respaldar la gravedad de la amenaza que representa dicho grupo.

La secretaria de Seguridad Nacional
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, resaltó la gravedad de la amenaza que representa la banda criminal venezolana Tren de Aragua (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“El Tren de Aragua es la peor. Absolutamente”, afirmó Noem.

Son peores que la MS-13. Son asesinos. Masacran gente. Los despedazan y los entierran en las comunidades donde crecieron. Son personas horribles”, añadió.

Trump reforzó el mensaje al sostener que “los enviaron como si fuéramos un basurero humano”.

El líder republicano afirmó que “no simpatizo con quienes gobiernan Venezuela. Amo a Venezuela. Amo al pueblo de Venezuela. Pero lo que le han hecho a este país… lo que Biden y los demócratas le han hecho a este país nunca, nunca podrá olvidarse”.

La relación entre Washington y Caracas ha transitado por momentos de máxima tensión desde la llegada de Trump al poder en 2017. Su gobierno ha sido firme en el rechazo al régimen de Maduro, a quien no reconoce como presidente legítimo, y ha sancionado a funcionarios y empresas estatales venezolanas vinculadas con procesos antidemocráticos y actividades ilícitas.

Washington mantiene su política de “máxima presión” a través de sanciones económicas, apoyo a sectores opositores y amplificación del papel que factores internos del chavismo tendrían en fenómenos como la migración regional, el aumento de la criminalidad transnacional y la inestabilidad política.

Trump afirmó que “no simpatizo
Trump afirmó que “no simpatizo con quienes gobiernan Venezuela. Amo a Venezuela. Amo al pueblo de Venezuela. Pero lo que le han hecho a este país… lo que Biden y los demócratas le han hecho a este país nunca, nunca podrá olvidarse” (REUTERS/Evelyn Hockstein)

En este panorama, la administración estadounidense continúa evaluando una combinación de estrategias diplomáticas, presión económica y potencial intervención militar como respuesta a la crisis venezolana y sus efectos en la seguridad hemisférica.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpNicolás MaduroVenezuelaÚltimas Noticias AméricaCaribeDespliegue militar estadounidenseWashingtonCaracasDictadura en VenezuelaAcciones militares en Venezuela

Últimas Noticias

Nvidia, bitcoin y otras empresas en declive arrastraron a la baja al mercado bursátil estadounidense

Las bolsas europeas registraron un descenso este lunes

Nvidia, bitcoin y otras empresas

La familia de Ron Goldman recibirá una millonaria suma de la herencia de O.J. Simpson tras años de batalla legal

Una demanda presentada logró que el patrimonio del exjugador, fallecido el año pasado, acepte abonar decenas de millones por el homicidio no saldado en los tribunales civiles desde los años 90

La familia de Ron Goldman

Nuevos cheques de 2.000 dólares podrían llegar a los hogares estadounidenses: la decisión depende del Congreso

La iniciativa prevé transferencias económicas enfocadas en trabajadores con ingresos bajos y medios, incluyendo beneficios fiscales adicionales para aumentar el ingreso disponible

Nuevos cheques de 2.000 dólares

Incendio en una planta eléctrica de Texas causó alarma y vastas columnas de humo

El fuego destruyó por completo las cinco torres de enfriamiento de la planta de energía, infraestructura que permanecía fuera de operación desde la década de 1990

Incendio en una planta eléctrica

Récord histórico de desplazamientos en Estados Unidos durante la semana de Acción de Gracias

La logística de viajes, el precio de la gasolina y las recomendaciones de la AAA marcan el pulso de la festividad

Récord histórico de desplazamientos en
DEPORTES
Barracas Central empata contra Huracán

Barracas Central empata contra Huracán en un partido vital por la clasificación a la Sudamericana y los octavos del Clausura

Tras la derrota ante Suiza, cuándo volverán a jugar Las Guerreras en la Billie Jean King Cup

“Tristeza”: Neymar falló al intentar dos veces uno de sus lujos más famosos y desató una ola de reacciones en las redes

El contundente apoyo de Gabriel Bortoleto a Franco Colapinto en la Fórmula 1: por qué vaticinó “una guerra Pelé-Maradona”

El descanso nocturno, el secreto para alcanzar y mantener el éxito en el alto rendimiento

TELESHOW
Ricardo Montaner abrió por primera

Ricardo Montaner abrió por primera vez su historia familiar más dolorosa: “Ver a mi mamá llorar fue devastador”

La fuerte reacción de la China Suárez a una pregunta de Moria Casán: “¿Cómo lo llaman tus hijos a Icardi? ¿Mauro o papá?”

Las fotos de Buenos Aires que sacó la hija de Noel Gallagher, Anaïs, durante la visita de Oasis

Eugenia Tobal contó cómo sigue la recuperación de su perro Romeo después de la cirugía de urgencia

Griselda Siciliani mostró las primeras imágenes como Moria Casán para la serie sobre su vida

INFOBAE AMÉRICA

“Es autoritario y denuesta al

“Es autoritario y denuesta al que piensa distinto”: Jara lanzó duras críticas a Kast tras la primera vuelta en Chile

Los cuatro de Guayaquil: Fiscalía expuso las torturas de los militares a los niños

Netanyahu pidió que se “aplique todo el peso de la ley” tras los ataque de colonos israelíes en Belén

Familias ucranianas denunciaron la desaparición de los niños deportados a Rusia: “Los responsables rusos nos ignoran”

De cuasi a mini: ¿cuántos cuerpos celestes acompañan realmente a la Tierra, además de la Luna?