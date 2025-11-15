Estados Unidos

NBA hoy: lista completa de los encuentros programados para este 15 de noviembre

No te pierdas ni un minuto de acción del deporte ráfaga de este día, a continuación te compartimos la información más completa del mejor básquetbol del mundo

Sigue de cerca todas las actividades dentro de la NBA de este día (Imagn Images vía Reuters Con)

Como cada noche desde que inició la temporada 2025-26 de la NBA, la liga cuenta con una variedad de partidos que prometen acción y adrenalina a los seguidores del mejor baloncesto del mundo. A medida de que transcurren los encuentros la presión aumentó y las franquicias buscan asentar su camino hacia la gloria.

Actualmente hay muchas razones para seguir las actividades dentro de la liga: jugadas espectaculares, récords por batir y encuentros históricos, por mencionar algunas. Cada victoria es importante, puesto que la lucha en la cima de cada una de las conferencias se cierra a medida de que los partidos pasen.

Sigue de cerca las acciones de este día y no te pierdas ningún enfrentamiento. A continuación te compartimos toda la agenda de este sábado, los partidos más importantes y los que interesan a los aficionados de acuerdo al contexto actual de la liga.

Encuentros de este 15 de noviembre

Sigue de cerca todas las acciones del mejor balonceste del mundo (Cary Edmondson-USA TODAY Sports vía Reuters Con)

Memphis Grizzlies vs Cleveland Cavaliers

Hora de México: 16:00 horas

Hora del Este de EEUU: 17:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 14:00 horas

Estadio: Rocket Arena

Ciudad: Cleveland, OH

Toronto Raptors vs Indiana Pacers

Hora de México: 18:00 horas

Hora del Este de EEUU: 19:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas

Estadio: Gainbridge Fieldhouse

Ciudad: Indianapolis, IN

Oklahoma City Thunder vs Charlotte Hornets

Hora de México: 18:00 horas

Hora del Este de EEUU: 19:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 16:00 horas

Estadio: Spectrum Center

Ciudad: Charlotte, NC

Los Angeles Lakers vs Milwaukee Bucks

Hora de México: 19:00 horas

Hora del Este de EEUU: 20:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas

Estadio: Fiserv Forum

Ciudad: Milwaukee, WI

Denver Nuggets vs Minnesota Timberwolves

Hora de México: 19:00 horas

Hora del Este de EEUU: 20:00 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:00 horas

Estadio: Target Center

Ciudad: Minneapolis, MN

Los MVP’s en la historia de la NBA

Kareem Abdul Jabbar es el jugador que más veces ha sido reconocido como el MVP de la NBA (Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports vía Reuters Con)

A lo largo de la historia de la NBA, los aficionados de todo el mundo han visto a una multitud de grandes jugadores que han demostrado sus grandes habilidades dentro de la duela y dentro de este grupo existen selectos jugadores que han logrado consolidar como MVP (Jugador más valioso, por sus siglas en inglés).

En la temporada 2025, Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) y Karl Anthony Town (New York Knicks) son los cinco jugadores favoritos a conquistar este distintivo.

De 1955 a la fecha se ha reconocido el esfuerzo, talento y consistencia de los jugadores dentro de las duelas. Kareem Abdul Jabbar es el talento más reconocido a mejor jugador de la temporada con seis condecoraciones durante la década de 1970, además el nacido en Harlem (Nueva York) es el quinto integrante de la NBA en la lista de los más jóvenes que recibieron este reconocimiento.

Michael Jordan recibió en cinco ocasiones el MVP en las temporadas: 1987-88, 1990-91, 1991-92, 1995-96, 1997-98. El legendario escolta de los Chicago Bulls es junto con Stephen Curry y Magic Johsnon como los únicos jugadores en su posición que consiguieron varios MVP’s de temporada regular y al menos uno en las Finales.

Un boleto en Georgia ganó

Clima hoy en EEUU: temperaturas

Adiós a la incertidumbre, conoce

Reporte meteorológico: las temperaturas que

Pronóstico del clima en Houston
Cuánto midió la entrevista de

Preocupación en Brasil por la

