Jennifer Lopez se queda con la mansión de 60 millones de dólares: Ben Affleck le cedió su parte tras el divorcio

Jennifer Lopez quedó como única responsable del futuro de la lujosa residencia.(REUTERS/MARIO ANZUONI)

A más de un año de haber finalizado su matrimonio, Ben Affleck decidió ceder su participación en la lujosa mansión que compró tiempo atrás junto a Jennifer Lopez en Beverly Hills.

La decisión quedó registrada en documentos judiciales revelados por TMZ, donde se detalla que el actor transfirió su parte del interés de la propiedad como parte de una modificación del acuerdo de divorcio. En términos prácticos, esto implica que Lopez no solo asume el control total de la vivienda, sino también cualquier beneficio económico futuro derivado de su venta.

Según los documentos citados por el medio, “las partes serán responsables de cualquier impuesto derivado de las transacciones/transferencias”, y además acordaron que estos movimientos “constituirán una transferencia de propiedad entre cónyuges con motivo del divorcio a efectos del impuesto federal sobre la renta”.

Una mansión de lujo difícil de vender

La propiedad, adquirida en 2023 por alrededor de 60 millones de dólares, se convirtió rápidamente en un problema tras la separación de la pareja.

La casa fue puesta en venta en medio del proceso de separación de la pareja. (IMP Features/The Grosby Group)

La residencia, ubicada en una exclusiva zona de Beverly Hills, cuenta con 12 habitaciones y 24 baños, y fue listada inicialmente por 68 millones de dólares, es decir, unos 8 millones por encima del precio de compra. Sin embargo, venderla no ha sido sencillo.

Según Daily Mail, la casa permaneció más de un año en el mercado sin encontrar comprador. Registró recortes de precio, un proceso de escrow fallido y varios intentos de relanzamiento. Incluso llegó a ofertarse por 52 millones de dólares antes de ser retirada nuevamente.

De acuerdo con Us Weekly, la urgencia por vender no era compartida. “Decidieron listar la casa muy recientemente. Pensaron que podían venderla fuera del mercado, pero tomaron una decisión de último momento para darle más visibilidad. Tienen prisa por venderla. Ben especialmente quiere terminar con la casa. Nunca fue feliz allí”, reveló una fuente al medio.

Con el paso del tiempo, las diferencias se hicieron más evidentes. En abril de 2025, otra fuente aseguró: “Jennifer cree que pueden obtener más dinero por la casa, por lo que quiere mantener el precio como está. Pero el mercado inmobiliario no está en ese punto y no se está vendiendo”.

Lopez apostaba por mantener el valor de la casa pese a la falta de ofertas. (IMP Features/The Grosby Group)

Affleck, en cambio, buscaba cerrar el capítulo cuanto antes: “Ben quiere deshacerse de la mansión porque su divorcio terminó y quiere cortar todos los lazos y que esto se acabe. Solo quiere terminar y venderla. Quiere reducir el precio”, dijo otro informante.

El nuevo acuerdo cambia por completo el escenario. Ahora, cualquier operación de venta beneficiará únicamente a Lopez, quien además asumirá los gastos asociados. Lo más llamativo es que, según TMZ, Affleck habría renunciado a su parte “gratis”, lo que refuerza la idea de que la actriz y cantante recibió un beneficio económico significativo.

Un divorcio que aún tenía cabos sueltos

Affleck y Lopez finalizaron su divorcio en febrero de 2025, tras dos años de matrimonio (2022-2024) y más de dos décadas después de su primera ruptura en 2004. Pese a que la separación legal ya estaba resuelta, la mansión representaba uno de los últimos lazos materiales entre ambos.

Affleck habría renunciado a su participación sin recibir dinero a cambio (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Ahora, con el control total del inmueble en sus manos, Lopez queda en una posición privilegiada para decidir el futuro de la propiedad. Y Affleck, con esta inesperada cesión, parece haber optado por lo que más buscaba desde el inicio: cortar el último lazo que lo unía a su exesposa, incluso si eso significa dejar atrás un activo millonario.

Mientras la mansión sigue sin venderse, ambos han rehecho sus vidas por separado. Affleck compró una propiedad de aproximadamente 20 millones de dólares en Pacific Palisades en 2024, mientras que Lopez adquirió una casa en Calabasas por unos 21 millones tras finalizar el divorcio.

Aun así, según Daily Mail, la artista habría residido en la mansión de Beverly Hills mientras realizaba renovaciones en su nuevo hogar.