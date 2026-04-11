La Casa Blanca advierte sobre el uso de información confidencial en mercados predictivos y operaciones bursátiles

Movimientos atípicos en futuros de petróleo y apuestas online levantan sospechas de insider trading antes de anuncios sobre Irán (REUTERS/Kevin Mohatt).

El 24 de marzo, la Casa Blanca envió un correo interno a sus empleados para advertir que cualquier uso de información confidencial con el fin de apostar en mercados predictivos como Kalshi y Polymarket constituye una infracción penal y viola las normas éticas del gobierno federal.

La advertencia se emitió tras detectarse operaciones atípicas en los mercados de futuros y apuestas online previas a importantes anuncios presidenciales sobre la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que generó inquietudes sobre posibles prácticas de insider trading entre funcionarios, según informó CBS News.

Operaciones bursátiles y apuestas previas a anuncios presidenciales sobre Irán

El 23 de marzo la actividad en los mercados de futuros de petróleo registró un crecimiento sin precedentes. Minutos antes de que el presidente Donald Trump anunciara en Truth Social la postergación de ataques a infraestructura iraní, se vendieron al menos 6 millones de barriles de crudo Brent y West Texas Intermediate en solo dos minutos, de acuerdo con Bloomberg y TIME. Este volumen superó ampliamente el promedio de 700.000 barriles negociados en ese mismo horario durante los cinco días previos.

En cuanto al trading, el 7 de abril, al menos 50 cuentas recién creadas en Polymarket apostaron sumas considerables a que Estados Unidos e Irán pactarían un alto el fuego poco antes de la confirmación oficial del acuerdo por parte de Trump. Estas operaciones generaron ganancias de varios cientos de miles de dólares, reportó TIME.

Operaciones bursátiles atípicas precedieron importantes anuncios presidenciales sobre Irán, con ventas récord de petróleo justo antes de la comunicación oficial de Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci).

En consecuencia, el representante Ritchie Torres solicitó a la Comisión de Bolsa y Valores y a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) que investiguen la secuencia y estructura de las operaciones que precedieron a los anuncios presidenciales. Torres advirtió en Bloomberg que la “velocidad, la magnitud y la estructura de la operación” eran sospechosas.

Otros legisladores estadounidenses han manifestado su preocupación por posibles apuestas lucrativas realizadas antes de comunicados oficiales relacionados con la guerra. Tal como informaron CBS News, CNN y TIME, aunque la Casa Blanca y portavoces insisten en que no existe prueba que vincule de forma directa a funcionarios con estas maniobras, el tema ha cobrado fuerza en el Congreso, donde se debate endurecer los controles sobre los mercados predictivos y el acceso de empleados públicos a dichas plataformas.

Cuentas creadas recientemente en Polymarket apostaron grandes sumas a un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán antes de la confirmación oficial (Europa Press).

Legisladores impulsan normas más estrictas ante señales de posibles filtraciones

Diversos congresistas han impulsado iniciativas para limitar la participación de autoridades en mercados predictivos. El senador Adam Schiff y el republicano John Curtis presentaron el 23 de marzo un proyecto de ley que prohibiría a estas plataformas listar contratos que funcionen como apuestas deportivas o de casino.

Por su parte, el senador Richard Blumenthal también solicitó mayor control sobre Polymarket. En una carta hacia la plataforma, Blumenthal advirtió: “Estas apuestas ilícitas y reiteradas suscitan gran preocupación sobre el mal manejo de información confidencial en Polymarket y ponen en tela de juicio si se están tomando las medidas adecuadas para prevenir, disuadir y denunciar las filtraciones de seguridad nacional y las apuestas sobre asuntos de vida o muerte”.

Desde enero se han presentado más de 12 proyectos de ley en el Congreso para reforzar las normas éticas y prevenir el uso de información gubernamental en beneficio propio con énfasis en restringir las apuestas sobre eventos políticos, guerras y sucesos de alto impacto social, según informó CNN.

Asimismo, de acuerdo con TIME, las plataformas anunciaron medidas restrictivas. Kalshi impide que candidatos o atletas realicen apuestas vinculadas a sus propias actividades, mientras que Polymarket implementó reglas para restringir que usuarios con información privilegiada apuesten sobre eventos bajo su influencia.

Un cartel publicitario de Kalshi en un edificio de Washington D.C. destaca la prohibición de uso de información privilegiada en su plataforma (X: Kalshi).

Crecimiento de los mercados predictivos y postura de la administración Trump

Los mercados de predicciones han experimentado un auge desde 2024, con especial actividad durante sucesos políticos relevantes como las elecciones presidenciales o la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero.

Según CNN, La administración Trump mantiene una postura favorable al desarrollo de los mercados predictivos. Michael Selig, presidente de la CFTC designado por el mandatario, retiró propuestas de la era Biden para restringir estos mercados y sostiene que la regulación debe ser federal, en oposición a los intentos de varias legislaturas estatales por imponer prohibiciones.

No obstante, pese a la postura de la administración de Trump sobre los mercados de apuestas, las comunicaciones oficiales de la Casa Blanca reiteran que cualquier funcionario del gobierno estadounidense que utilice información no pública para beneficio financiero viola la ley y enfrentará sanciones. De hecho, el mensaje dirigido al personal enfatiza: “El uso indebido de información no pública por parte de funcionarios públicos para obtener beneficios económicos es una infracción muy grave y no será tolerada”.