El Ejército israelí destruyó un laboratorio de fabricación de explosivos en la frontera con Cisjordania

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de la Brigada Efraín y combatientes de Yahalom, una unidad especial de ingenieros de combate de élite del Cuerpo de Ingenieros israelí, destruyeron un laboratorio de fabricación de explosivos en el campamento de Tulkarem.

Según informó el Ejército, la operación se realizó tras recibir información de inteligencia que permitió localizar el edificio, donde se encontraron materiales para la preparación de cargas explosivas.

Entre los elementos incautados figuran cargas improvisadas, unas 200 cargas de tubos, imanes destinados a adherir explosivos a vehículos, botellas de gas grandes con potencial para ser usadas como cargas de fondo contra vehículos blindados y más de 50 kilos de explosivo improvisado. Las autoridades militares señalaron que los explosivos tenían como objetivo atacar a las FDI que operan en Judea y Samaria, así como ejecutar atentados contra ciudadanos israelíes.

El laboratorio funcionó antes del inicio de la actividad continua de las FDI en los campamentos del norte de Samaria.

La operación se enmarca en una campaña que supera un año de duración, en la que las fuerzas israelíes han localizado municiones, medios de combate y cargas explosivas utilizadas por organizaciones armadas en la zona. Las FDI reiteraron que no permitirán ataques contra ciudadanos israelíes ni contra las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, el ejército israelí informó vía X que durante la noche del sábado detectó un lanzador de cohetes cargado y listo para el lanzamiento en la zona de Joya, en el sur del Líbano. Tras la detección, las FDI bombardearon y destruyeron el lanzador en una operación de cierre de círculo rápido, antes de que pudiera ser utilizado para lanzar proyectiles hacia el territorio israelí.

En medio de las ofensivas de las FDI en la región, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró que su país logró destruir el programa nuclear y de misiles del régimen de Irán tras una serie de bombardeos coordinados con Estados Unidos. “La campaña no ha terminado, pero ya podemos decir claramente que hemos conseguido logros históricos (...). Hay gente que dice que no hemos logrado nada, pero hemos conseguido enormes logros”, afirmó el jefe de Gobierno en un video difundido en sus redes sociales.

Netanyahu señaló que la república islámica de Irán había avanzado en su objetivo de rodear a Israel a través de alianzas y organizaciones de grupos armados en la región, como Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano, el régimen de Bashar al-Assad en Siria, milicias en Irak y los hutíes en Yemen. Netanyahu aseguró que estos grupos, junto con Teherán, buscaban “asfixiar” a Israel, pero afirmó que la ofensiva militar israelí revirtió ese escenario.

“Querían estrangularnos, y (ahora) somos nosotros quienes los estrangulamos. Nos amenazaban con la aniquilación, y ahora luchan por su supervivencia”, expresó.

Netanyahu calificó el inicio de los ataques directos contra territorio iraní como un punto de inflexión y destacó que Israel envió aviones de combate a diversos objetivos dentro de Irán, superando el temor histórico a operar en el espacio aéreo persa. “Fuimos los primeros en romper la barrera del miedo, el miedo a actuar en Irán misma”, subrayó.

Netanyahu advirtió que la campaña de Irán "no ha terminado" y reivindica los logros ó"históricos" conseguidos (Europa Press)

El primer ministro detalló que la decisión de lanzar la ofensiva se tomó tras recibir información de inteligencia que indicaba que Irán estaba a punto de transformar uranio enriquecido en armas nucleares y avanzar hacia la producción masiva de misiles. “Dos amenazas existenciales que debíamos eliminar de inmediato”, describió Netanyahu sobre el objetivo de la campaña militar. Sostuvo que, de no haber actuado, Teherán habría conseguido armas atómicas y la capacidad de lanzar miles de misiles sobre Israel en cuestión de días.

Durante la primera fase de la operación, Israel y Estados Unidos atacaron instalaciones nucleares clave, incluidas las de Fordo, empleando bombarderos B-2. “Destruimos los depósitos de misiles y cientos de lanzaderas”, relató Netanyahu. Añadió que las fuerzas israelíes eliminaron a doce de los principales científicos nucleares iraníes, lo que, según sus palabras, desarticuló la cadena de mando científica del programa atómico.