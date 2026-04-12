Pakistán exhortó a EEUU e Irán a respetar el alto al fuego en Medio Oriente tras las fallidas negociaciones por la paz

El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar (REUTERS/Shamil Zhumatov/Archivo)

El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán instó este domingo a Estados Unidos e Irán a mantener su acuerdo de tregua, luego de que las negociaciones concluyeran sin un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente. No obstante, el vicepresidente estadounidense JD Vance dejó antes de partir de Islamabad una última oferta al régimen.

“Es imperativo que las partes continúen respetando su compromiso con un alto el fuego”, declaró el canciller pakistaní Ishaq Dar, cuyo gobierno albergó las negociaciones y actuó como mediador entre las partes.

Dar, en una breve transmisión por la televisión estatal, afirmó: “Pakistán ha tenido y continuará desempeñando su papel de facilitador del diálogo entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos en los días venideros". Por su parte, el régimen iraní sostuvo que nadie esperaba llegar a un acuerdo con Estados Unidos en una sola sesión de negociaciones.

Desde Australia, la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, también exhortó a prorrogar el alto el fuego en la región. “La prioridad ahora debe ser continuar el alto el fuego y retomar las negociaciones”, expresó Wong en un comunicado, y calificó de “decepcionante” que las conversaciones en Islamabad entre ambas delegaciones hayan finalizado.

Washington y Teherán habían acordado una tregua de dos semanas mientras buscaban un acuerdo duradero para frenar la guerra iniciada el 28 de febrero tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sin embargo, las conversaciones en busca de la paz en la región concluyeron el domingo sin resultados.

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, se reúne con el gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, el día en que delegaciones de Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones de paz, en Islamabad, Pakistán, el 11 de abril de 2026 (REUTERS)

El Ministerio de Exteriores de Irán aseguró que defendió los derechos e intereses nacionales frente a la delegación de Washington en Islamabad, poco antes de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, anunciara la ausencia de acuerdo con Teherán.

En un comunicado, la Cancillería iraní afirmó que “la diplomacia para nosotros es la continuación del jihad sagrado de los defensores de la tierra de Irán”, y aseguró que el país no ha olvidado “las traiciones y las fechorías de Estados Unidos” ni “los crímenes atroces cometidos por ellos y el régimen sionista (Israel) durante las guerras impuestas segunda y tercera”.

Teherán describió la jornada de diálogos en Islamabad como un día “largo e intenso”, con conversaciones prolongadas y un intercambio constante de mensajes entre las partes. En ese sentido, señalaron que entre los temas abordados en las últimas 24 horas figuran el estrecho de Ormuz, el programa nuclear iraní, las reparaciones de guerra, el levantamiento de sanciones y el fin del conflicto regional. Irán advirtió que el éxito de un acuerdo de paz dependerá de la actitud de Estados Unidos.

“El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la contraparte, la abstención de exigencias excesivas y demandas ilegales, y la aceptación de los derechos legítimos e intereses justos de Irán”, enfatizó el comunicado. El gobierno iraní agradeció la mediación y hospitalidad de Pakistán, reconociendo sus esfuerzos para facilitar el desarrollo de las conversaciones entre Teherán y Washington.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una rueda de prensa tras reunirse con representantes de Pakistán e Irán mientras Jared Kushner y Steve Witkoff, enviado especial para misiones de paz, escuchan, el domingo 12 de abril de 2026, en Islamabad, Pakistán (Jacquelyn Martin/REUTERS)

Por su parte, Vance anunció que su delegación no alcanzó un acuerdo con Irán tras 21 horas de negociaciones y se despidió de Pakistán antes de ingresar al Air Force Two junto al resto del equipo negociador. “Ellos han elegido no aceptar nuestros términos”, afirmó durante una conferencia de prensa tras las negociaciones.

“Regresamos a Estados Unidos sin haber logrado alcanzar un acuerdo. Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un enfoque que constituye nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan”, declaró Vance, lamentando la falta de un “compromiso firme” por parte de Irán de renunciar a las armas nucleares.

“El principal objetivo es buscar que no alcancen un arma nuclear”, sostuvo el vicepresidente estadounidense, señalando que las instalaciones de enriquecimiento del régimen persa “fueron destruidas”. Y añadió: “La pregunta es: ¿vemos un compromiso de no desarrollar un arma nuclear por un largo término?”. En su intervención, Vance también destacó la labor del primer ministro de Pakistán como facilitador de las conversaciones de paz entre las partes.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, saluda mientras sube al Air Force Two, tras las conversaciones de paz con Irán en Islamabad, Pakistán, el domingo 12 de abril de 2026 (Jacquelyn Martin/REUTERS)

Antes de la conferencia, el presidente estadounidense Donald Trump había declarado que le resultaba indiferente si las delegaciones lograban o no un entendimiento: “Si llegamos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es porque hemos ganado”. Trump añadió: “Estamos en negociaciones muy profundas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente”.

(Con información de AFP)