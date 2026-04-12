Mundo

Pakistán exhortó a EEUU e Irán a respetar el alto al fuego en Medio Oriente tras las fallidas negociaciones por la paz

El país mediador, que fue sede de las más de 21 horas de negociación entre los enviados de Washington y Teherán, llamó a mantener la tregua de dos semanas acordada el pasado 7 de abril. Islamabad “continuará desempeñando su papel de facilitador del diálogo”, aseguró el canciller pakistaní Ishaq Dar

Guardar
El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar (REUTERS/Shamil Zhumatov/Archivo)
El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar (REUTERS/Shamil Zhumatov/Archivo)

El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán instó este domingo a Estados Unidos e Irán a mantener su acuerdo de tregua, luego de que las negociaciones concluyeran sin un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente. No obstante, el vicepresidente estadounidense JD Vance dejó antes de partir de Islamabad una última oferta al régimen.

“Es imperativo que las partes continúen respetando su compromiso con un alto el fuego”, declaró el canciller pakistaní Ishaq Dar, cuyo gobierno albergó las negociaciones y actuó como mediador entre las partes.

Dar, en una breve transmisión por la televisión estatal, afirmó: “Pakistán ha tenido y continuará desempeñando su papel de facilitador del diálogo entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos en los días venideros". Por su parte, el régimen iraní sostuvo que nadie esperaba llegar a un acuerdo con Estados Unidos en una sola sesión de negociaciones.

Desde Australia, la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, también exhortó a prorrogar el alto el fuego en la región. “La prioridad ahora debe ser continuar el alto el fuego y retomar las negociaciones”, expresó Wong en un comunicado, y calificó de “decepcionante” que las conversaciones en Islamabad entre ambas delegaciones hayan finalizado.

Washington y Teherán habían acordado una tregua de dos semanas mientras buscaban un acuerdo duradero para frenar la guerra iniciada el 28 de febrero tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sin embargo, las conversaciones en busca de la paz en la región concluyeron el domingo sin resultados.

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, se reúne con el gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, el día en que delegaciones de Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones de paz, en Islamabad, Pakistán, el 11 de abril de 2026 (REUTERS)
El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, se reúne con el gobernador del Banco Central de Irán, Abdolnaser Hemmati, el día en que delegaciones de Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones de paz, en Islamabad, Pakistán, el 11 de abril de 2026 (REUTERS)

El Ministerio de Exteriores de Irán aseguró que defendió los derechos e intereses nacionales frente a la delegación de Washington en Islamabad, poco antes de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, anunciara la ausencia de acuerdo con Teherán.

En un comunicado, la Cancillería iraní afirmó que “la diplomacia para nosotros es la continuación del jihad sagrado de los defensores de la tierra de Irán”, y aseguró que el país no ha olvidado “las traiciones y las fechorías de Estados Unidos” ni “los crímenes atroces cometidos por ellos y el régimen sionista (Israel) durante las guerras impuestas segunda y tercera”.

Teherán describió la jornada de diálogos en Islamabad como un día “largo e intenso”, con conversaciones prolongadas y un intercambio constante de mensajes entre las partes. En ese sentido, señalaron que entre los temas abordados en las últimas 24 horas figuran el estrecho de Ormuz, el programa nuclear iraní, las reparaciones de guerra, el levantamiento de sanciones y el fin del conflicto regional. Irán advirtió que el éxito de un acuerdo de paz dependerá de la actitud de Estados Unidos.

“El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la contraparte, la abstención de exigencias excesivas y demandas ilegales, y la aceptación de los derechos legítimos e intereses justos de Irán”, enfatizó el comunicado. El gobierno iraní agradeció la mediación y hospitalidad de Pakistán, reconociendo sus esfuerzos para facilitar el desarrollo de las conversaciones entre Teherán y Washington.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una rueda de prensa tras reunirse con representantes de Pakistán e Irán mientras Jared Kushner y Steve Witkoff, enviado especial para misiones de paz, escuchan, el domingo 12 de abril de 2026, en Islamabad, Pakistán (Jacquelyn Martin/REUTERS)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante una rueda de prensa tras reunirse con representantes de Pakistán e Irán mientras Jared Kushner y Steve Witkoff, enviado especial para misiones de paz, escuchan, el domingo 12 de abril de 2026, en Islamabad, Pakistán (Jacquelyn Martin/REUTERS)

Por su parte, Vance anunció que su delegación no alcanzó un acuerdo con Irán tras 21 horas de negociaciones y se despidió de Pakistán antes de ingresar al Air Force Two junto al resto del equipo negociador. “Ellos han elegido no aceptar nuestros términos”, afirmó durante una conferencia de prensa tras las negociaciones.

“Regresamos a Estados Unidos sin haber logrado alcanzar un acuerdo. Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un enfoque que constituye nuestra oferta final y mejor. Veremos si los iraníes la aceptan”, declaró Vance, lamentando la falta de un “compromiso firme” por parte de Irán de renunciar a las armas nucleares.

“El principal objetivo es buscar que no alcancen un arma nuclear”, sostuvo el vicepresidente estadounidense, señalando que las instalaciones de enriquecimiento del régimen persa “fueron destruidas”. Y añadió: “La pregunta es: ¿vemos un compromiso de no desarrollar un arma nuclear por un largo término?”. En su intervención, Vance también destacó la labor del primer ministro de Pakistán como facilitador de las conversaciones de paz entre las partes.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, saluda mientras sube al Air Force Two, tras las conversaciones de paz con Irán en Islamabad, Pakistán, el domingo 12 de abril de 2026 (Jacquelyn Martin/REUTERS)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, saluda mientras sube al Air Force Two, tras las conversaciones de paz con Irán en Islamabad, Pakistán, el domingo 12 de abril de 2026 (Jacquelyn Martin/REUTERS)

Antes de la conferencia, el presidente estadounidense Donald Trump había declarado que le resultaba indiferente si las delegaciones lograban o no un entendimiento: “Si llegamos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es porque hemos ganado”. Trump añadió: “Estamos en negociaciones muy profundas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaGuerra en Medio OrienteEstados UnidosIránPakistánIsraelMedio Oriente

Últimas Noticias

Ucrania presentó una propuesta a Rusia para extender la tregua luego de la Pascua ortodoxa

“Si no hay misiles ni drones rusos, también guardaremos silencio en el cielo”, prometió el mandatario ucraniano Volodimir Zelensky antes del cierre del alto al fuego acordado para este domingo

Ucrania presentó una propuesta a Rusia para extender la tregua luego de la Pascua ortodoxa

EN VIVO | La delegación iraní abandonó Islamabad tras concluir las conversaciones con EEUU

Los enviados iraníes partieron de la capital pakistaní hacia Teherán después de que las conversaciones con Estados Unidos concluyeran sin acuerdo

EN VIVO | La delegación iraní abandonó Islamabad tras concluir las conversaciones con EEUU

La abadía de Arbroath, el simbólico monasterio que desafía el paso de los siglos

Con más de 800 años de historia, combina legado arquitectónico y atractivo turístico, cautivando a quienes buscan explorar el corazón patrimonial de Escocia

La abadía de Arbroath, el simbólico monasterio que desafía el paso de los siglos

El Ejército israelí destruyó un laboratorio de fabricación de explosivos en la frontera con Cisjordania

La operación fue resultado de una investigación de inteligencia que permitió identificar el sitio donde se producían artefactos y materiales destinados a ataques contra fuerzas militares y civiles israelíes

El Ejército israelí destruyó un laboratorio de fabricación de explosivos en la frontera con Cisjordania

El régimen de Irán aseguró que las demandas “irracionales” de EEUU frustraron las negociaciones de paz en Medio Oriente

Las delegaciones reunidas en Pakistán no alcanzaron un acuerdo durante las conversaciones del sábado. La prensa persa sostuvo que los enviados defendieron “los intereses nacionales del pueblo” iraní

El régimen de Irán aseguró que las demandas “irracionales” de EEUU frustraron las negociaciones de paz en Medio Oriente
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre de 39 años sufrió graves quemaduras tras un incendio en su vivienda en Córdoba

Un hombre de 39 años sufrió graves quemaduras tras un incendio en su vivienda en Córdoba

Detenido en La Rioja un hombre buscado en Alemania por seis delitos sexuales contra la nieta de su pareja

Federico Gutiérrez convoca este lunes reunión con clínicas y hospitales por crisis de salud: “El sistema está tocando fondo”

Elecciones 2026: Explosión sacude Trujillo a horas de elecciones y vuelve a exponer grave crisis de seguridad

Una venezolana pide la nacionalidad española por su origen sefardí, pero el tribunal se la niega: no demostró su “vinculación” con el país porque solo presentó una factura del BBVA

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de violar la tregua pascual casi 2.500 veces en total

Irán detiene a otros 170 sospechosos por supuesto espionaje para Israel y EE. UU.

¿Qué ha fracturado el diálogo en Islamabad? Las 3 líneas rojas que separan a EE.UU. e Irán

Muere un motorista tras sufrir un accidente en la carretera de Sóller

Rusia acusa a Ucrania de cometer casi 2.000 violaciones del alto el fuego

ENTRETENIMIENTO

El dolor detrás de “Ordinary World”: la pérdida que transformó la historia de Duran Duran

El dolor detrás de “Ordinary World”: la pérdida que transformó la historia de Duran Duran

“Si te arreglas mucho, te critican; si no haces nada, también”: Nikki Glaser se refirió a las reglas crueles de Hollywood

Jennifer Lopez se queda con la mansión de 60 millones de dólares: Ben Affleck le cedió su parte tras el divorcio

Ralph Fiennes da un paso al costado como Voldemort: “Tilda Swinton sería fantástica”

Jamie Lee Curtis revela el método que sigue a los 67 años para mantenerse saludable