Coachella 2026: el costo total para los asistentes se dispara por entradas, comida y hospedaje

El precio de la entrada general a Coachella 2026 ascendió a USD 549 y la VIP se vendió a USD 1.199, agotándose en menos de una semana (REUTERS/Daniel Cole).

El Festival Coachella 2026 abrió sus puertas este fin de semana en el Empire Polo Club de Indio, California, en medio de una ola de críticas por los altos precios de entradas, servicios y alimentos. Con más de 100.000 asistentes cada año y una cartelera encabezada por Justin Bieber, Karol G y Sabrina Carpenter, el evento enfrenta cuestionamientos sobre el costo total de la experiencia, de acuerdo con Daily Mail y comentarios de asistentes en redes sociales.

Este año, el costo de asistir al festival aumentó en todos los rubros. El precio original de la entrada general, disponible desde septiembre de 2025, era de USD 549, mientras que el acceso VIP costaba USD 1.199; ambos tipos de boleto se agotaron en menos de una semana.

El mercado de reventa oficial AXS llegó a listar entradas de fin de semana entre USD 6.000 y USD 7.000 en la víspera del festival, mientras que en plataformas como StubHub los pases superaron los USD 2.000 y los boletos diarios partieron de USD 700.

Cifras inéditas y gastos documentados por asistentes

El impacto económico para los asistentes no se limita al precio de la entrada. Una revisión detallada sobre qué encarece la experiencia muestra que los gastos adicionales dentro de Coachella pueden igualar o incluso superar el costo de los boletos. El consumo promedio por persona en alimentos, bebidas y artículos de merchandising alcanza USD 375, sin considerar desplazamiento ni hospedaje, según datos del usuario de Instagram Today Years Old.

Asistentes y creadores de contenido en TikTok han documentado la dinámica de precios elevados en la oferta gastronómica del evento. La creadora Christina Gonzalez reportó que pagar USD 23 por un burrito pequeño o USD 25,01 por tres tacos en el puesto Vaqueros Taqueria le generó sorpresa tanto por el valor como por el tamaño de la porción, lo que provocó miles de comentarios que calificaron estos precios como “criminales”, de acuerdo con Daily Mail.

Asistentes relatan en redes sociales precios elevados como USD 23 por un burrito pequeño y USD 25 por tres tacos durante Coachella (TikTok: cristinaggonzalez).

Otro caso, presentado por Robyn DelMonte, conocida como GirlBossTown en la plataforma, expuso que los fideos de “Island Noodles” costaban USD 23, mientras que las papas fritas con carne asada se ofrecían por USD 28, pese al tamaño limitado de la ración.

Por otro lado, en el puesto Prince Street Pizza, la porción de pizza con el topping más costoso, “Spicy Spring”, se vendía a USD 14, igual precio que medio gramo de caviar. Los refrescos costaban USD 8 y las salsas, USD 2 cada una, reportó Daily Mail.

Alojamiento y servicios premium: un mercado paralelo al festival

El alojamiento en las inmediaciones del Empire Polo Club constituye una parte esencial del presupuesto para los asistentes. Los alquileres a corto plazo de casas para grupos oscilan entre USD 3.000 y USD 8.000, mientras que las mansiones exclusivas alcanzan valores de USD 60.000 a USD 150.000 por el fin de semana, recopiló Today Years Old.

Para quienes buscan la experiencia más lujosa, la organización de Coachella ofrece paquetes “todo incluido” con hospedaje y servicios premium superiores a USD 10.000 por persona, sin incluir el costo de las entradas.

Dentro del predio, los lockers para cargar dispositivos en la zona VIP cuestan entre USD 89 y USD 99, mientras que un menú de cuatro tiempos elaborado por un chef en el “VIP Rose Garden” se ofrece a USD 362,50 por persona.

Paquetes premium 'todo incluido' de Coachella 2026 superan los USD 10.000 por persona y no contemplan el costo del boleto de entrada (REUTERS/Daniel Cole).

Quiénes se presentan en el festival

El cartel de Coachella 2026 presenta como artistas principales a Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G y Anyma. El festival reúne una amplia selección de músicos internacionales y talentos emergentes.

Viernes (10 y 17 de abril): Sabrina Carpenter, the XX, Nine Inch Noize (Nine Inch Nails y Boys Noize), Disclosure, Turnstile, Ethel Cain, Dijon, Teddy Swims, Katseye, Devo, Sexyy Red, Central Cee, Foster the People, Levity, Blood Orange, Moby, Marlon Hoffstadt, Lykke Li, fakemink, Gordo, Creepy Nuts, Joyce Manor, Bini, Kettama, Groove Armada, Joost, HUGEL, CMAT, Slayyyter, Prospa, Hot Mulligan, Hamdi, Fleshwater, Max Styler, Wednesday, Dabeull, The Two Lips, Ninajirachi, Max Dean x Luke Dean, Cachirula & Loojan, Jessica Brankka, Chloé Caillet x Rossi., Arodes, NewDad, Carolina Durante, flowerovlove, Febuary, Bob Baker Marionettes, Youna, Sahar Z.

Sábado (11 y 18 de abril): Justin Bieber, The Strokes, Giveon, Addison Rae, Labrinth, SOMBR, David Byrne, Interpol, Alex G, Swae Lee, Solomun, Taemin, PinkPantheress, Royel Otis, REZZ, Fujii Kaze, Adriatique, Davido, Boys Noize, Geese, rusowsky, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Green Velvet × AYYBO, Luísa Sonza, ZULAN, Los Hermanos Flores, Bedouin, Ceremony, 54 Ultra, Noga Erez, Ben Sterling, Blondshell, Lambrini Girls, Ecca Vandal, Mind Enterprises, Freak Slug, SOSA, Mahmut Orhan, Riordan, Die Spitz, WHATMORE, GENESI, Yamagucci.

Domingo (12 y 19 de abril): Karol G, Young Thug, Kaskade, BIGBANG, Laufey, Major Lazer, Iggy Pop, FKA twigs, Wet Leg, Clipse, Subtronics, Little Simz, Mochakk, Duke Dumont, Worship, Armin van Buuren x Adam Beyer, Holly Humberstone, Gigi Perez, The Rapture, Suicidal Tendencies, BUNT, French Police, Black Flag, Oklou, Röyksopp, The Chats, DRAIN, Model/Actriz, COBRAH, Los Retros, WhoMadeWho, Jane Remover, RØZ, Glitterer, Carlita x Josh Baker, MESTIZA, &friends, AZZECCA, LE YORA, Samia, Tomora.