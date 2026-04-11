Donald Trump: “Me da igual si llegamos a un acuerdo o no con Irán”

Trump le restó importancia a los resultados de las negociaciones con Irán en Pakistán (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que le “da igual” el resultado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, al sostener que su país ya había ganado la guerra. El mandatario realizó estas declaraciones mientras el vicepresidente JD Vance lidera la delegación estadounidense en la capital de Pakistán, durante el segundo día de diálogo directo con representantes iraníes.

Washington y Teherán participan en negociaciones directas en Islamabad, con el objetivo de alcanzar una tregua duradera tras semanas de conflicto armado. Las conversaciones se desarrollan en un formato trilateral desde muy temprano, y continúan durante la madrugada paquistaní.

El gobierno local facilitó un alto el fuego de dos semanas que entró en vigor el miércoles.

Trump sostuvo ante periodistas: “Lleguemos o no a un acuerdo, me da igual. La razón es que hemos ganado”, y agregó: “Estamos en negociaciones muy profundas con Irán. Ganamos de cualquier manera. Los hemos derrotado militarmente”. Además, el presidente reiteró que buques de guerra de la Marina estadounidense transitaron el sábado por el estrecho de Ormuz para iniciar la remoción de minas iraníes, un paso estratégico en la región rica en petróleo.

Teherán, no obstante, rechazó la versión estadounidense y sostuvo que mantiene el control sobre el estrecho de Ormuz y, por ende, sobre el suministro global de petróleo. “Vamos a abrir el estrecho aunque no lo usemos, porque hay muchos otros países en el mundo que sí lo usan y que o están asustados, o son débiles, o tacaños”, afirmó. El mandatario expresó nuevamente su frustración con los aliados de la OTAN, a quienes acusó de haberse mantenido al margen durante la guerra y de no haber sido consultados previamente.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informaron que dos buques de guerra cruzaron el estrecho para realizar una operación de desminado, pocas horas después de que Trump anunciara el inicio del proceso de desbloqueo, versión desmentida por un mando militar iraní.

Trump dijo que EEUU ya derrotó militarmente a Irán (REUTERS/Annabelle Gordon)

La delegación estadounidense está encabezada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Trump. Por parte de Irán, participan el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi.

La Casa Blanca confirmó que las conversaciones continúan, mientras que una fuente oficial pakistaní aseguró, bajo anonimato, que “las conversaciones avanzan en la dirección correcta” y describió el ambiente general como cordial.

Entre los avances reportados, las agencias iraníes Fars y Tasnim destacaron la presunta aceptación estadounidense de liberar activos iraníes y la necesidad de debates técnicos adicionales. Sin embargo, un funcionario estadounidense negó que Washington hubiera aceptado desbloquear los fondos.

El vicepresidente JD Vance encabeza la delegación norteamericana en Pakistán (Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, reconoció que las partes atraviesan una fase crítica que dificulta establecer una tregua duradera. Persisten amplias diferencias en temas clave como las sanciones internacionales, la situación en Líbano —donde Israel combate al grupo terrorista Hezbollah— y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Medios iraníes sostienen que Estados Unidos plantea “exigencias excesivas” sobre el control y funcionamiento del estrecho, lo que complica la posibilidad de alcanzar un acuerdo integral en los próximos días.

La guerra se inició el 28 de febrero con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Israel sostiene que durante el conflicto logró “destruir el programa nuclear y de misiles” de Irán, según declaraciones realizadas este sábado por el primer ministro Benjamin Netanyahu en un discurso televisado. Netanyahu añadió que la guerra debilitó a los líderes iraníes y a sus aliados regionales.