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Ralph Fiennes da un paso al costado como Voldemort: “Tilda Swinton sería fantástica”

El actor reconoce que su tiempo en la saga terminó y respalda nuevas opciones para la serie

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Ralph Fiennes, sobre el posible casting de Tilda Swinton como Lord Voldemort: "Sería increíble"
Tilda Swinton ha sido mencionada como posible sucesora de Fiennes en la serie. (Composición: Warner/REUTERS)

El futuro de Lord Voldemort en la nueva adaptación televisiva de Harry Potter sigue siendo uno de los mayores misterios del proyecto de HBO. En medio de especulaciones sobre quién asumirá el icónico rol, Ralph Fiennes, quien interpretó al villano en la saga cinematográfica, se refirió a la posibilidad de volver a la franquicia.

En una reciente entrevista en el programa The Claudia Winkleman Show, el actor confirmó: “Recuerdo que me hicieron la pregunta, ¿volvería a interpretar el personaje? Esto fue hace algunos años. Y dije: ‘sí, me encantaría’”, señaló.

“Pero después no pasó nada. Creo que ese barco ya zarpó”, añadió, con lo que sugiere que no forma parte de los planes actuales de la serie.

Lejos de mostrar resistencia ante un nuevo Voldemort, Fiennes se ha mostrado entusiasta ante la idea de que otro intérprete tome el relevo. Entre los nombres que circulan en la industria, el actor británico respaldó a Tilda Swinton.

“Ese barco ya zarpó”, afirmó Fiennes sobre su posible regreso al papel (Captura de video)
“Ese barco ya zarpó”, afirmó Fiennes sobre su posible regreso al papel (Captura de video)

“Se mencionó en algún lugar que ella era una opción, y creo que sería increíble. Sería fantástica”, afirmó Fiennes. La posibilidad de un cambio de género en el personaje no ha sido confirmada por HBO, pero el rumor ha ganado fuerza en los últimos meses.

Otro de los actores vinculados al rol es Cillian Murphy, conocido por su trabajo en producciones recientes. Fiennes ya había comentado esta opción en entrevistas anteriores: “Cillian es un actor fantástico. Esa es una sugerencia maravillosa. Yo estaría totalmente a favor”. No obstante, el propio artista irlandés ha descartado su participación.

El propio Cillian Murphy ha negado su participación en la serie de HBO (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
El propio Cillian Murphy ha negado su participación en la serie de HBO (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

La nueva serie de Harry Potter, que se estrenará en Navidad, plantea una adaptación más extensa y fiel de los libros originales. El reparto principal estará encabezado por jóvenes actores como Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) y Alastair Stout (Ron Weasley). A ellos se suman figuras con experiencia en pantalla, como John Lithgow en el rol de Albus Dumbledore y Nick Frost como Hagrid.

Uno de los cambios más polémicos es la elección de Paapa Essiedu como Severus Snape, personaje que en las películas fue interpretado por Alan Rickman. La decisión generó un intenso debate en las redes sociales.

El especial documental Finding Harry: The Craft Behind the Magic, citado por Variety, ofrece una mirada al detrás de cámaras de la serie y confirma la magnitud del proyecto.

Dominic McLaughlin como Harry Potter en el primer adelanto oficial de la próxima serie de HBO Max
Dominic McLaughlin como Harry Potter en el primer adelanto oficial de la próxima serie de HBO Max (HBO Max )

El casting del trío protagonista implicó más de 40.000 audiciones en todo el Reino Unido, mientras que el diseño de producción apuesta por un enfoque de realismo mágico, con criaturas creadas mediante animatrónicos detallados y vestuario ambientado en 1991.

De Voldemort a otro villano icónico

Mientras se aleja del universo de Harry Potter, Fiennes se prepara para asumir otro papel emblemático. El actor ha sido elegido para interpretar a Coriolanus Snow en The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, precuela de la popular saga.

Ralph Fiennes en "Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha"
Ralph Fiennes en "Los Juegos del Hambre: amanecer en la cosecha" (Captura de video)

En declaraciones a Entertainment Tonight, el intérprete reconoció el desafío de dar vida a un personaje asociado a Donald Sutherland, quien lo encarnó en las películas originales. “Obviamente son unos zapatos grandes que llenar, pero él aportó una complejidad maravillosa al personaje y yo interpreto una versión más joven”, explicó. “Es un desafío, pero estoy entusiasmado. Tengo muchas ganas”.

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